Тур-выходного дня. В нашей программе озера Байкал, Изумрудное, Тёплое
Тур-выходного дня. В нашей программе озера Байкал, Изумрудное, Тёплое и Озеро Сказка.
Также вас ждет чаепитие и выезд на территорию эко-парка, где вы сможете насладиться отдыхом, позагорать, покупаться и даже увидеть лебедей. А еще мы посмотрим на Часовню Царя Соломона.
Также вас ждет чаепитие и выезд на территорию эко-парка, где вы сможете насладиться отдыхом, позагорать, покупаться и даже увидеть лебедей. А еще мы посмотрим на Часовню Царя Соломона.
Ближайшие даты:
1
окт
окт
15
окт
окт
17
окт
окт
Что вас ожидает 🤩
- Култук
- Байкал
- Эко-парк
- Озеро Изумрудное
- Озеро Тёплое
- Озеро Сказка
- Часовня Царя Соломона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тёплые Озера «На Снежной»
Автобус Мерседес.
Цена: 2500 с чел.
Детишкам скидка!
Программа:
Сбор группы. Иркутск, Гостиница Ангара.
Время: 07:30:
- 2. Култук. Байкал.
- Чаепития.
- 3. Выезд на территорию Эко-парка.
- (Оплачивается.
- самостоятельно 300 руб).
- 4. Обзорная экскурсия.
по территории:
- Озеро Изумрудное.
- Озеро Тёплое.
- Озеро Сказка.
- Часовня Царя Соломона.
- 5. Отдых на территории.
- Купаемся, загораем.
- Лебеди.
Выходные
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Чаепитие
- Экскурсия по озёрам
- Что не входит
- Туристический сбор на территории озёр 300 рублей с чел. Обед
- Место начала и завершения?
- Г. Иркутск, Сухэ-Батора, 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: ВыходныеЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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