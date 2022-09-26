Тур на Тёплые Озёра

Тур-выходного дня. В нашей программе озера Байкал, Изумрудное, Тёплое

Тур-выходного дня. В нашей программе озера Байкал, Изумрудное, Тёплое и Озеро Сказка.

Также вас ждет чаепитие и выезд на территорию эко-парка, где вы сможете насладиться отдыхом, позагорать, покупаться и даже увидеть лебедей. А еще мы посмотрим на Часовню Царя Соломона.
Тур на Тёплые Озёра
Тур на Тёплые Озёра
Тур на Тёплые Озёра
Тур на Тёплые Озёра
Ближайшие даты:
1
окт
15
окт
17
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Култук
  • Байкал
  • Эко-парк
  • Озеро Изумрудное
  • Озеро Тёплое
  • Озеро Сказка
  • Часовня Царя Соломона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тёплые Озера «На Снежной»

Автобус Мерседес.
Цена: 2500 с чел.
Детишкам скидка!

Программа:

Сбор группы. Иркутск, Гостиница Ангара.

Время: 07:30:

  • 2. Култук. Байкал.
  • Чаепития.
  • 3. Выезд на территорию Эко-парка.
  • (Оплачивается.
  • самостоятельно 300 руб).
  • 4. Обзорная экскурсия.

по территории:

  • Озеро Изумрудное.
  • Озеро Тёплое.
  • Озеро Сказка.
  • Часовня Царя Соломона.
  • 5. Отдых на территории.
  • Купаемся, загораем.
  • Лебеди.

Выходные

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Чаепитие
  • Экскурсия по озёрам
Что не входит
  • Туристический сбор на территории озёр 300 рублей с чел. Обед
Место начала и завершения?
Г. Иркутск, Сухэ-Батора, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выходные
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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