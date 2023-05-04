Что вас ожидает:

День 1:

Мы приглашаем вас на увлекательное путешествие, начинающееся с того момента, когда мы заберем вас из любой точки Иркутска. Вас ждут незабываемые впечатления: посещение архитектурно-этнографического музея Тальцы, остановка у истока реки Ангары, знакомство с знаменитым Шаман-камнем и подъем на смотровую площадку на высоту 728 метров. Вы также посетите Свято-Никольский Храм, попробуете самую вкусную рыбу Байкала на рыбном рынке и посетите Байкальский музей за дополнительную плату. Завершим день заселением в отель в Листвянке и свободным временем.

День 2:

Наше путешествие продолжается с посещения Шаман-камня, к которому мы подойдем на катере на расстоянии «вытянутой руки». Затем наш путь приведет нас вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Первая остановка - поселок Шумиха, где мы осмотрим Итальянскую стенку, насладимся пикником на свежем воздухе и отправимся на катере до станции Половинная, где мы рассмотрим мосты и тоннели. Если будет желание, можно искупаться в озере.

День 3:

Сегодня мы отправляемся в Иркутск, где вас ожидает обзорная экскурсия по городу. Наше незабываемое путешествие подошло к концу, и мы прощаемся с вами, но надеемся увидеть вас снова зимой!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.