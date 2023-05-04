Тур выходного дня «Lite»

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Хочется на Байкал, но отпуск ещё не скоро? Тогда этот тур для вас! Тур выходного дня — это лучший способ сменить обстановку, отвлечься от трудовых будней, и на короткий промежуток времени окунуться в совершенно другой мир.

На память останутся потрясающие фотографии и впечатления, а главное, вы сможете расслабиться и получить удовольствие от жизни.
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Тур выходного дня «Lite»
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Мы приглашаем вас на увлекательное путешествие, начинающееся с того момента, когда мы заберем вас из любой точки Иркутска. Вас ждут незабываемые впечатления: посещение архитектурно-этнографического музея Тальцы, остановка у истока реки Ангары, знакомство с знаменитым Шаман-камнем и подъем на смотровую площадку на высоту 728 метров. Вы также посетите Свято-Никольский Храм, попробуете самую вкусную рыбу Байкала на рыбном рынке и посетите Байкальский музей за дополнительную плату. Завершим день заселением в отель в Листвянке и свободным временем.

День 2:

Наше путешествие продолжается с посещения Шаман-камня, к которому мы подойдем на катере на расстоянии «вытянутой руки». Затем наш путь приведет нас вдоль Порта Байкала и Кругобайкальской железной дороги. Первая остановка - поселок Шумиха, где мы осмотрим Итальянскую стенку, насладимся пикником на свежем воздухе и отправимся на катере до станции Половинная, где мы рассмотрим мосты и тоннели. Если будет желание, можно искупаться в озере.

День 3:

Сегодня мы отправляемся в Иркутск, где вас ожидает обзорная экскурсия по городу. Наше незабываемое путешествие подошло к концу, и мы прощаемся с вами, но надеемся увидеть вас снова зимой!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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