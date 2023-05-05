Четыре дня увлекательного путешествия по красивейшим уголкам Иркутской области оставят неизгладимые впечатления на долгое время.
Вы окунетесь в богатую культуру этнических народов, насладитесь прекрасными видами Байкала, посетите множество достопримечательностей, научитесь традиционным обычаям и национальной кухне. Это незабываемое приключение подарит вам яркие эмоции и новые знания о мире вокруг нас.
Вы окунетесь в богатую культуру этнических народов, насладитесь прекрасными видами Байкала, посетите множество достопримечательностей, научитесь традиционным обычаям и национальной кухне. Это незабываемое приключение подарит вам яркие эмоции и новые знания о мире вокруг нас.
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Наше путешествие начинается с забора Вас из любой точки города. Первой остановкой будет архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом, где Вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. Поднимаясь на смотровую площадку на высоту 728 метров, Вы сможете увидеть захватывающий вид на озеро и окружающую природу. На лодке мы подплывем к Шаман-Камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. А если захотите вернуться на лодке — это тоже возможно! Далее отправляемся на пароме в Листвянку, где посетим рыбный рынок и отведаем самую вкусную рыбу Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск.
День 2:
Второй день нашего путешествия начинается с отправления из Иркутска. В пути нас ждут несколько остановок, на которых наш гид расскажет нам о местных обычаях и традициях, о Тажеранских степях, о Байкале и острове Ольхон. Мы посетим этнопарк, где познакомимся с удивительной культурой бурятского народа, послушаем настоящее горловое пение, поиграем на музыкальном инструменте и исполним танец Ёхор. В обед мы отведаем национальную бурятскую кухню и увидим скульптуру Орла — священного животного у бурят. Но главным событием дня станет переправа на остров Ольхон, где мы встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, известную как место силы на Байкале.
День 3:
Наступил день автотура на колоритном местном УАЗике — единственном транспорте, который справится с бездорожьем нашего маршрута. Нас ждут захватывающие пейзажи и настоящее путешествие по северной части Ольхона. Мы остановимся на обед в живописных местах, а затем продолжим наше путешествие. Сегодня мы посетим мыс Харанцы с потрясающим видом на острова Беленький и Крокодильчик, заглянем в урочище Песчаное, посетим мыс Три Брата, а затем отправимся на север острова — мыс Хобой и мыс Любви. После насыщенного дня мы вернемся в Хужир, где сможем расслабиться в бане на берегу Байкала.
День 4:
- Сегодня мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов. Наш первый остановочный пункт — остров Замогой, где мы сможем насладиться потрясающими пейзажами и взглянуть на мир с новой стороны. Затем мы отправимся на остров Огой, где нас ждет Буддийская Ступа Просветления и глазной источник. Если нам не удастся добраться до этих мест из-за непогоды, мы отправимся на экскурсию на юг острова на автомобиле, чтобы посетить Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скалу Трезубец.
- После завершения нашего увлекательного путешествия, мы вернемся в Хужир, откуда отправимся на пароме. Затем мы посетим Тажеранскую Степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы сможем полюбоваться невероятными видами на Байкал с высоты птичьего полета, насладиться красотой долины каменных духов и бухты Ая. Мы также посетим панорамные точки горы Тондора, где сможем насладиться прекрасными видами и создать незабываемые фотографии. По окончании нашего путешествия мы отправимся в Иркутск, пронизанные незабываемыми впечатлениями и эмоциями.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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