Что вас ожидает:

День 1:

Наше путешествие начинается с забора Вас из любой точки города. Первой остановкой будет архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом, где Вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. Поднимаясь на смотровую площадку на высоту 728 метров, Вы сможете увидеть захватывающий вид на озеро и окружающую природу. На лодке мы подплывем к Шаман-Камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. А если захотите вернуться на лодке — это тоже возможно! Далее отправляемся на пароме в Листвянку, где посетим рыбный рынок и отведаем самую вкусную рыбу Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск.

День 2:

Второй день нашего путешествия начинается с отправления из Иркутска. В пути нас ждут несколько остановок, на которых наш гид расскажет нам о местных обычаях и традициях, о Тажеранских степях, о Байкале и острове Ольхон. Мы посетим этнопарк, где познакомимся с удивительной культурой бурятского народа, послушаем настоящее горловое пение, поиграем на музыкальном инструменте и исполним танец Ёхор. В обед мы отведаем национальную бурятскую кухню и увидим скульптуру Орла — священного животного у бурят. Но главным событием дня станет переправа на остров Ольхон, где мы встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, известную как место силы на Байкале.

День 3:

Наступил день автотура на колоритном местном УАЗике — единственном транспорте, который справится с бездорожьем нашего маршрута. Нас ждут захватывающие пейзажи и настоящее путешествие по северной части Ольхона. Мы остановимся на обед в живописных местах, а затем продолжим наше путешествие. Сегодня мы посетим мыс Харанцы с потрясающим видом на острова Беленький и Крокодильчик, заглянем в урочище Песчаное, посетим мыс Три Брата, а затем отправимся на север острова — мыс Хобой и мыс Любви. После насыщенного дня мы вернемся в Хужир, где сможем расслабиться в бане на берегу Байкала.

День 4:

Сегодня мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов. Наш первый остановочный пункт — остров Замогой, где мы сможем насладиться потрясающими пейзажами и взглянуть на мир с новой стороны. Затем мы отправимся на остров Огой, где нас ждет Буддийская Ступа Просветления и глазной источник. Если нам не удастся добраться до этих мест из-за непогоды, мы отправимся на экскурсию на юг острова на автомобиле, чтобы посетить Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скалу Трезубец.

После завершения нашего увлекательного путешествия, мы вернемся в Хужир, откуда отправимся на пароме. Затем мы посетим Тажеранскую Степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов. Мы сможем полюбоваться невероятными видами на Байкал с высоты птичьего полета, насладиться красотой долины каменных духов и бухты Ая. Мы также посетим панорамные точки горы Тондора, где сможем насладиться прекрасными видами и создать незабываемые фотографии. По окончании нашего путешествия мы отправимся в Иркутск, пронизанные незабываемыми впечатлениями и эмоциями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.