Тур выходного дня «Medium 2.0»

Тур выходного дня «Medium 2

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Ответы на вопросы
Хотите сбежать от рутины и насладиться красотами Байкала, но отпуск еще далеко? Наш тур выходного дня идеально подойдет для вас! В завершение нашего путешествия мы вернемся в Иркутск, полные впечатлений и эмоций от красоты природы и ярких культурных впечатлений, которые мы получили во время нашего тура.
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
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мая
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

  • Начнем наше путешествие с первого дня, когда мы отправимся на Южный Байкал. Это самое красивое место на Байкале, здесь вы сможете полюбоваться прекрасным видом на горы и синие воды озера. После этого, мы отправимся в Буддийский Дацан, где вы сможете узнать больше о буддизме и монашеской жизни. Потом мы отправимся на Водопад на реке Кынгырга, где мы остановимся, чтобы насладиться красивым видом и попробовать местную минеральную воду.
  • Затем мы заедем на кратер потухшего вулкана, где вы увидите удивительный пейзаж и прекрасный вид на горы. После этого мы отправимся к горячим источникам, где вы сможете отдохнуть и искупаться в теплой воде. Здесь же вы сможете сделать красивые фотографии на фоне Восточных Саян. После этого мы отправимся на местный Монгольский рынок, где вы сможете купить сувениры и узнать больше о местных традициях. Затем мы заедем на Мараловую ферму, где вы сможете отведать местную бурятскую кухню, такие как вкуснейшие позы и колоритные чебуреки. И, наконец, мы вернемся в Иркутск, где вы сможете расслабиться после долгого и увлекательного дня.

День 2:

  • День начнется с отправления из Иркутска на юг в сторону Байкала. В пути нас ждут остановки, в которых наш гид расскажет нам о местных традициях и бурятских обычаях, а также познакомит нас с историей Ольхона и Байкала. Во время одной из остановок мы сможем отведать национальную бурятскую кухню в местном кафе в Еланцах.
  • По прибытии на озеро Байкал, нас ждет переправа на остров Ольхон. С острова открываются удивительные виды на пролив Малое море и Хужир. Мы посетим смотровую площадку на мысе Бурхан, где увидим захватывающий закат. Наш следующий остановочный пункт — скала Шаманка, которая является одним из самых сакральных мест на Байкале и привлекает тысячи паломников каждый год.

День 3:

  • Этот день станет днем приключений и экстрима, ведь мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике. Этот транспорт — единственный, который никогда не подводит в условиях бездорожья. Мы отправимся на экскурсию по северной части Ольхона, которая богата красивыми пейзажами и невероятными видами.
  • За время нашего автопутешествия мы посетим много интересных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мыс Хобой и мыс Любви.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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