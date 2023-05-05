Тур выходного дня «Medium 2
Хотите сбежать от рутины и насладиться красотами Байкала, но отпуск еще далеко? Наш тур выходного дня идеально подойдет для вас! В завершение нашего путешествия мы вернемся в Иркутск, полные впечатлений и эмоций от красоты природы и ярких культурных впечатлений, которые мы получили во время нашего тура.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
- Начнем наше путешествие с первого дня, когда мы отправимся на Южный Байкал. Это самое красивое место на Байкале, здесь вы сможете полюбоваться прекрасным видом на горы и синие воды озера. После этого, мы отправимся в Буддийский Дацан, где вы сможете узнать больше о буддизме и монашеской жизни. Потом мы отправимся на Водопад на реке Кынгырга, где мы остановимся, чтобы насладиться красивым видом и попробовать местную минеральную воду.
- Затем мы заедем на кратер потухшего вулкана, где вы увидите удивительный пейзаж и прекрасный вид на горы. После этого мы отправимся к горячим источникам, где вы сможете отдохнуть и искупаться в теплой воде. Здесь же вы сможете сделать красивые фотографии на фоне Восточных Саян. После этого мы отправимся на местный Монгольский рынок, где вы сможете купить сувениры и узнать больше о местных традициях. Затем мы заедем на Мараловую ферму, где вы сможете отведать местную бурятскую кухню, такие как вкуснейшие позы и колоритные чебуреки. И, наконец, мы вернемся в Иркутск, где вы сможете расслабиться после долгого и увлекательного дня.
День 2:
- День начнется с отправления из Иркутска на юг в сторону Байкала. В пути нас ждут остановки, в которых наш гид расскажет нам о местных традициях и бурятских обычаях, а также познакомит нас с историей Ольхона и Байкала. Во время одной из остановок мы сможем отведать национальную бурятскую кухню в местном кафе в Еланцах.
- По прибытии на озеро Байкал, нас ждет переправа на остров Ольхон. С острова открываются удивительные виды на пролив Малое море и Хужир. Мы посетим смотровую площадку на мысе Бурхан, где увидим захватывающий закат. Наш следующий остановочный пункт — скала Шаманка, которая является одним из самых сакральных мест на Байкале и привлекает тысячи паломников каждый год.
День 3:
- Этот день станет днем приключений и экстрима, ведь мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике. Этот транспорт — единственный, который никогда не подводит в условиях бездорожья. Мы отправимся на экскурсию по северной части Ольхона, которая богата красивыми пейзажами и невероятными видами.
- За время нашего автопутешествия мы посетим много интересных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мыс Хобой и мыс Любви.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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