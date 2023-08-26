Индивидуальная экскурсия из Иркутска: Путешествие к Тёплым озёрам Бурятии
Смешенная: автобусно-пешеходная.
Что вас ожидает:
- Выдрино
- Экопарк «Озера на Снежной»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
На Границе Иркутской области и Республики Бурятия находится живописное место для отдыха – эко-парк «Теплые озера». Три лесных озера у подножия гор летом привлекают туристов возможностью искупаться, погулять по лесу, увидеть реликтовые тополя и попробовать Байкальскую клубнику, которую выращивают вблизи Выдрино и Байкальска, благодаря уникальному микроклимату. Озера оборудованы деревянными настилами, лежаками для отдыха, то что нужно в летний жаркий день! Инвентарь для катания по озерам можно взять в пункте проката на любом из понравившихся озер.
Программа
8:00 Трансфер Иркутск - Выдрино (в пути примерно 3 часа)..
По прибытию на территорию экопарка гид проведет вам небольшую экскурсию по территории, вы сможете взять в прокат катамаран или сап-борд, или просто лежать на берегу озера, купаться, загорать и наслаждаться теплом и солнышком. Пообедать и поужинать можно на территории парка (не входит в стоимость). Так же можно подняться на небольшую вершину (смотровую) «Шапка Мономаха», с которой открывается чудесный вид на все три озера и, конечно, озеро Байкал!
Около 18:00 собираемся в обратный путь, поужинаем на территории экопарка и в 19:00 автобус отправится в Иркутск.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входной билет на территорию экопарка
- Что не входит
- Питание Прокат водное инветраря (катамараны, сап-борды)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Природа и пейзажи
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На весь день
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