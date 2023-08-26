Тёплые озёра (Бурятия)

Индивидуальная экскурсия из Иркутска: Путешествие к Тёплым озёрам Бурятии

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусно-пешеходная.
Тёплые озёра (Бурятия)
Тёплые озёра (Бурятия)
Тёплые озёра (Бурятия)
Тёплые озёра (Бурятия)

Что вас ожидает:

  • Выдрино
  • Экопарк «Озера на Снежной»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

На Границе Иркутской области и Республики Бурятия находится живописное место для отдыха – эко-парк «Теплые озера». Три лесных озера у подножия гор летом привлекают туристов возможностью искупаться, погулять по лесу, увидеть реликтовые тополя и попробовать Байкальскую клубнику, которую выращивают вблизи Выдрино и Байкальска, благодаря уникальному микроклимату. Озера оборудованы деревянными настилами, лежаками для отдыха, то что нужно в летний жаркий день! Инвентарь для катания по озерам можно взять в пункте проката на любом из понравившихся озер.

Программа

8:00 Трансфер Иркутск - Выдрино (в пути примерно 3 часа).

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По прибытию на территорию экопарка гид проведет вам небольшую экскурсию по территории, вы сможете взять в прокат катамаран или сап-борд, или просто лежать на берегу озера, купаться, загорать и наслаждаться теплом и солнышком. Пообедать и поужинать можно на территории парка (не входит в стоимость). Так же можно подняться на небольшую вершину (смотровую) «Шапка Мономаха», с которой открывается чудесный вид на все три озера и, конечно, озеро Байкал!

Около 18:00 собираемся в обратный путь, поужинаем на территории экопарка и в 19:00 автобус отправится в Иркутск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входной билет на территорию экопарка
Что не входит
  • Питание Прокат водное инветраря (катамараны, сап-борды)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день

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