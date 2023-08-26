8:00 Трансфер Иркутск - Выдрино (в пути примерно 3 часа). .

По прибытию на территорию экопарка гид проведет вам небольшую экскурсию по территории, вы сможете взять в прокат катамаран или сап-борд, или просто лежать на берегу озера, купаться, загорать и наслаждаться теплом и солнышком. Пообедать и поужинать можно на территории парка (не входит в стоимость). Так же можно подняться на небольшую вершину (смотровую) «Шапка Мономаха», с которой открывается чудесный вид на все три озера и, конечно, озеро Байкал!

Около 18:00 собираемся в обратный путь, поужинаем на территории экопарка и в 19:00 автобус отправится в Иркутск.