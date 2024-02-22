В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг

Попробовать бурятские буузы, расслабиться в горячих источниках и увидеть Вселенную пузырьков

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Всего за 4 дня успеем побывать в самых интересных и живописных местах у глубочайшего озера: погуляем по космически красивому льду в Большом Голоустном, полюбуемся водопадом реки Кынгарги в Аршане, осмотрим ледяные пещеры Ольхона и понежимся в горячих источниках посёлка Жемчуг.

А ещё вы сможете покататься на коньках, отправиться на прогулку на хивусе и узнать о буддийских обычаях и традициях в Хойморском дацане.
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Большое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться байкальскими пейзажами. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Это настоящий космос!

Желающие смогут взять в аренду коньки и покататься по зеркальной живописной глади озера. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.

Большое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках
2 день

Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках

Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например – бурятские буузы.

После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.

Завершим этот день поездкой на горячие источники посёлка Жемчуг. Расслабимся в бассейне с термальной водой под открытым небом.

Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках
3 день

Остров Ольхон

После завтрака едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.

Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, сядем в хивус и отправимся на прогулку по кристальному байкальскому льду.

Вернёмся в Иркутск. На обратном пути заедем на ужин в кафе.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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