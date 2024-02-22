Попробовать бурятские буузы, расслабиться в горячих источниках и увидеть Вселенную пузырьков
А ещё вы сможете покататься на коньках, отправиться на прогулку на хивусе и узнать о буддийских обычаях и традициях в Хойморском дацане.
фев
мар
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Большое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться байкальскими пейзажами. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Это настоящий космос!
Желающие смогут взять в аренду коньки и покататься по зеркальной живописной глади озера. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.
Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках
Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например – бурятские буузы.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.
Завершим этот день поездкой на горячие источники посёлка Жемчуг. Расслабимся в бассейне с термальной водой под открытым небом.
Остров Ольхон
После завтрака едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.
Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, сядем в хивус и отправимся на прогулку по кристальному байкальскому льду.
Вернёмся в Иркутск. На обратном пути заедем на ужин в кафе.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.