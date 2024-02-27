Получить вау-кадры, где в главной роли вы и магический лёд, и узнать секреты успешных съёмок у профи
фев
мар
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.
Программа тура по дням
Байкальский музей, камень Черского, размещение на базе в Сахюрте
Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта, расположенный в проливе Малое Море. По пути остановимся в кафе, и вы попробуете буузы (позы) — национальное бурятское блюдо, название которого переводится как «мясо, завернутое в тесто». После размещения на базе познакомимся поближе и обсудим дальнейшее путешествие.
Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёд
Сегодня вас ждёт первый выход на легендарный лёд! Мы прогуляемся до мыса Крест, откуда открывается завораживающий вид на ледяное одеяло спящего Байкала. Поднимемся и на соседнюю возвышенность, чтобы увидеть Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова и пролив Малое Море. Будем изучать многочисленные узоры, рассматривать структуру замёрзшей поверхности, любоваться морозной красотой и, конечно, фотографировать!
Переезд на УАЗиках в Хужир, мыс Бурхан
Встанем пораньше и уже на рассвете осуществим переезд на УАЗиках из Сахюрты в Хужир прямо по льду. По пути остановимся у острова Огой, чтобы поснимать в отсутствие других людей. Огой — самый крупный из островов Малого Моря. У его северной оконечности сделаем кадры ледяных гротов и поднимемся на вершину, где раньше находился маяк, а теперь установлена буддийская ступа. Пофотографируем и с южной стороны Огоя, откуда открывается вид на выветренный и выпирающий скальный мыс, похожий на дракона.
По приезде в посёлок разместимся на базе отдыха, прогуляемся до кафе и пообедаем. Ближе к вечеру посетим мыс Бурхан со знаменитой скалой Шаманка — одним из самых узнаваемых образов Байкала. Поснимаем прибрежные скалы и ледяные образования в свете закатного солнца. Желающие смогут взять на прокат коньки и покататься по блестящей поверхности озера.
Мыс Хобой, обед ухой, остров Огой
В этот день совершим экскурсию на мыс Хобой. Он расположен в самой широкой части Байкала и представляет собой плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Отсюда и название: «хобой» по-бурятски — клык, коренной зуб. Другое название мыса — Дева: если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Расскажем вам связанную с ней местную легенду. В ясную погоду с противоположной стороны мыса мы сможем увидеть просторы чистого байкальского льда.
Пообедаем на свежем воздухе ухой из свежего омуля и повернём обратно. По пути остановимся у острова Харанцы, чтобы сделать классные кадры обледенелых скальных гротов и огромных сосулек. А на острове Огой полюбуемся закатом и сфотографируем панораму Малого Моря с высоты.
К гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужин
Сегодня вас ждёт настоящее приключение — на катере на воздушной подушке, прямо по льду Байкала, отправимся к живописным гротам и пещерам Замы. Проедем остров Ижилхей и преодолеем расстояние почти в 50 км в одну сторону, любуясь торосами и ледяной пустыней и делая фотоостановки в ледяных гротах.
По возвращению в Хужир поднимемся на соседнюю возвышенность — тут установлена беседка и открывается живописная панорама посёлка и пролива Малое Море. Насладимся красками заката и сделаем красивые фотографии. А вечером соберёмся за большим столом и поделимся друг с другом впечатлениями.
Отъезд
После завтрака отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на 18:00 и позже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, в 08:30 на ж. - д. вокзале, в 09:00 в аэропортуЗавершение: Иркутск, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.