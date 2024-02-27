В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа

Получить вау-кадры, где в главной роли вы и магический лёд, и узнать секреты успешных съёмок у профи

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Звонкий, чистый и невероятно красивый лёд замёрзшего Байкала так и просится в кадр! Едем исполнять его просьбу и свою мечту! Вы не только получите классные фотографии, но и поучитесь у профессионала подбирать правильный ракурс и точку съёмки, построению композиции и установке нужных настроек. Мы заглянем в музей Байкала, где увидим милых нерп. Покатаемся на хивусе и УАЗике прямо по гладкой поверхности озера. Побываем на острове Огой и знаменитом мысе Бурхан. Полюбуемся завораживающими видами с вершины мыса Хобой и исследуем ледяные гроты пещеры Замы. И эти чудные мгновенья навсегда останутся на ваших фотографиях!
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
В объективе - Байкал: зимнее путешествие в сопровождении фотографа
Ближайшие даты:
27
фев
5
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: паспорт, полис страхования, деньги на дополнительные расходы.

Программа тура по дням

1 день

Байкальский музей, камень Черского, размещение на базе в Сахюрте

Встречаемся, размещаемся в микроавтобусе и отправляемся в Листвянку, где посетим Байкальский музей. Вы узнаете о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Посмотрим на нерп, живущих в огромных аквариумах, при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала. После посещения музея поднимемся на камень Черского, чтобы полюбоваться панорамой «священного моря» и увидеть исток Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Затем продолжим путь в посёлок Сахюрта, расположенный в проливе Малое Море. По пути остановимся в кафе, и вы попробуете буузы (позы) — национальное бурятское блюдо, название которого переводится как «мясо, завернутое в тесто». После размещения на базе познакомимся поближе и обсудим дальнейшее путешествие.

Байкальский музей, камень Черского, размещение на базе в СахюртеБайкальский музей, камень Черского, размещение на базе в СахюртеБайкальский музей, камень Черского, размещение на базе в СахюртеБайкальский музей, камень Черского, размещение на базе в Сахюрте
2 день

Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёд

Сегодня вас ждёт первый выход на легендарный лёд! Мы прогуляемся до мыса Крест, откуда открывается завораживающий вид на ледяное одеяло спящего Байкала. Поднимемся и на соседнюю возвышенность, чтобы увидеть Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова и пролив Малое Море. Будем изучать многочисленные узоры, рассматривать структуру замёрзшей поверхности, любоваться морозной красотой и, конечно, фотографировать!

Прогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёдПрогулка на мыс Крест, первый выход на лёд
3 день

Переезд на УАЗиках в Хужир, мыс Бурхан

Встанем пораньше и уже на рассвете осуществим переезд на УАЗиках из Сахюрты в Хужир прямо по льду. По пути остановимся у острова Огой, чтобы поснимать в отсутствие других людей. Огой — самый крупный из островов Малого Моря. У его северной оконечности сделаем кадры ледяных гротов и поднимемся на вершину, где раньше находился маяк, а теперь установлена буддийская ступа. Пофотографируем и с южной стороны Огоя, откуда открывается вид на выветренный и выпирающий скальный мыс, похожий на дракона.

По приезде в посёлок разместимся на базе отдыха, прогуляемся до кафе и пообедаем. Ближе к вечеру посетим мыс Бурхан со знаменитой скалой Шаманка — одним из самых узнаваемых образов Байкала. Поснимаем прибрежные скалы и ледяные образования в свете закатного солнца. Желающие смогут взять на прокат коньки и покататься по блестящей поверхности озера.

Переезд на УАЗиках в Хужир, мыс БурханПереезд на УАЗиках в Хужир, мыс БурханПереезд на УАЗиках в Хужир, мыс БурханПереезд на УАЗиках в Хужир, мыс Бурхан
4 день

Мыс Хобой, обед ухой, остров Огой

В этот день совершим экскурсию на мыс Хобой. Он расположен в самой широкой части Байкала и представляет собой плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Отсюда и название: «хобой» по-бурятски — клык, коренной зуб. Другое название мыса — Дева: если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Расскажем вам связанную с ней местную легенду. В ясную погоду с противоположной стороны мыса мы сможем увидеть просторы чистого байкальского льда.

Пообедаем на свежем воздухе ухой из свежего омуля и повернём обратно. По пути остановимся у острова Харанцы, чтобы сделать классные кадры обледенелых скальных гротов и огромных сосулек. А на острове Огой полюбуемся закатом и сфотографируем панораму Малого Моря с высоты.

Мыс Хобой, обед ухой, остров ОгойМыс Хобой, обед ухой, остров ОгойМыс Хобой, обед ухой, остров ОгойМыс Хобой, обед ухой, остров Огой
5 день

К гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужин

Сегодня вас ждёт настоящее приключение — на катере на воздушной подушке, прямо по льду Байкала, отправимся к живописным гротам и пещерам Замы. Проедем остров Ижилхей и преодолеем расстояние почти в 50 км в одну сторону, любуясь торосами и ледяной пустыней и делая фотоостановки в ледяных гротах.

По возвращению в Хужир поднимемся на соседнюю возвышенность — тут установлена беседка и открывается живописная панорама посёлка и пролива Малое Море. Насладимся красками заката и сделаем красивые фотографии. А вечером соберёмся за большим столом и поделимся друг с другом впечатлениями.

К гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужинК гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужинК гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужинК гротам и пещерам Замы на хивусе, встреча заката, заключительный ужин
6 день

Отъезд

После завтрака отправимся обратно в Иркутск. Обратные билеты рекомендуем приобретать на 18:00 и позже.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в 08:30 на ж. - д. вокзале, в 09:00 в аэропорту
Завершение: Иркутск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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