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Программа тура по дням
Тальцы
Встреча в Иркутске.
Переезжаем на берег Байкала в посёлке Листвянка, его ещё называют воротами Байкала, ближайший к Иркутску курорт.
По дороге посещаем музей под открытым небом Тальцы. Со всей области свезены различные постройки 17-19 веков, преимущественно их дерева.
Размещаемся в Листвянке, первый выход на берег великого озера.
Ворота Байкала
Этот день посещаем курорту Листвянка. Нас ждет подъем на канатной дороге на смотровую площадку исток Ангары.
Внизу высится Шаман-камень.
Отправляемся в местный музей Байкала, где вы увидите живых нерп. Рядом с музеем находится дендропарк со множеством пешеходных дорожек.
Осматриваем горный хребет Хамар-Дабан.
По водам великого озера
Садимся на катер и отправляемся на остров Ольхон — главную достопримечательность самого Байкала.
Нас ждет несколько часов путешествия вдоль берегов великого озера. На суше — горные хребты, Танжеранская степь. Проедем, не спеша осматривая побережье.
Вы на водах Байкала. Плывем на катере вдоль берега Байкала.
Прибыв на Ольхон, размещаемся в посёлке Хужир. Посещаем мыс Бурхан и легендарную скалу Шаманку. Неподалёку — буддийские столбы Сергэ.
Мыс Хобой
Сегодня на джипе отправимся на север острова Ольхон. На мыс Хобой.
По дороге посещаем урочище Песчаное (лучший вид на Малое море), скалы Три брата, Девы. Мыс Сагаан-Хушун, падь Узуры.
Остров Огой. Водная прогулка
Сегодня на катере отправляемся на остров Огой. Небольшой островок у западного берега Ольхона.
На острове расположена ступа Будды, место просветления, сакральное сооружение. По дороге проплывем мимо лежбища нерп и если повезет, увидим этих животных в их естественной среде обитания.
Стена курыканов
Сегодня отправляемся на юг Ольхона. Сначала посещаем озеро Ханхой (Ялга). Оно отделено от озера Байкал небольшой песчаной косой.
Далее — стена курыканов. Археологический памятник периода средневековья. Наконец, южная оконечность острова — мыс Хоргой. Неподалеку — скала Трезубец.
Можно подняться на Харгойский перевал, с него открывается отличный вид на весь остров.
Танжеранская степь
Сегодня отправляемся домой. На пароме переправляемся через Малое море и отправляемся в Иркутск.
Проезжаем Танжеранские степи. Интересное место. С одной стороны — воды озера, с другой — горный хребет, а между ними степи. Редкое сочетание.
В Иркутске обзорная экскурсия по городу.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах или отелях Листвянки и Хужира.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание (завтрак, ужин)
- Трансфер из / в аэропорт
- Переезды по маршруту
- Катание на катере (2 раза)
- Поездка на джипе (2 раза)
- Входные билеты на объекты по программе
- Подъем на канатной дороге
- Что не входит
- Билеты до Иркутска и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
- Питание вне программы
- Активности вне программы
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору