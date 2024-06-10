Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг

Групповой тур в Иркутске
В одном маршруте посетим сразу несколько знаковых мест. Вас ждут: посёлок Листвянка и остров Ольхон, поездки на джипах и катание на катере. Подъём на канатной дороге и посещение нерпинария. Кроме того, увидим: буддийские реликвии и археологические памятники, горные хребты и острые мысы. Максимум возможного на одном маршруте!
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Весь Байкал. Экскурсии, джипинг и яхтинг
Ближайшие даты:
10
июн
3
июл
2
авг
1
сен

Что вас ожидает:

По волнам великого озера
По волнам великого озера
Будем рассекать водную гладь на теплоходе и наслаждаться пейзажами с другого ракурса
Священный центр Байкала
Священный центр Байкала
Отправимся на острова, считающиеся сакральными — Ольхон и Огой с буддийской Ступой Просветления
Байкальский нерпинарий
Байкальский нерпинарий
Понаблюдаем за удивительными нерпами в местном музее, а позже попробуем найти их и на лежбищах
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Побываем в известном музее под открытым небом — этнографическом комплексе «Тальцы»
Просторы Листвянки
Просторы Листвянки
Посетим самые известные локации посёлка, ставшего уже своеобразной туристической меккой
Памятники средневековья
Памятники средневековья
Увидим стену курыканов — археологический памятник на юге Ольхона

Программа тура по дням

1 день

Тальцы

Встреча в Иркутске.

Переезжаем на берег Байкала в посёлке Листвянка, его ещё называют воротами Байкала, ближайший к Иркутску курорт.

По дороге посещаем музей под открытым небом Тальцы. Со всей области свезены различные постройки 17-19 веков, преимущественно их дерева.

Размещаемся в Листвянке, первый выход на берег великого озера.

ТальцыТальцыТальцы
2 день

Ворота Байкала

Этот день посещаем курорту Листвянка. Нас ждет подъем на канатной дороге на смотровую площадку исток Ангары.

Внизу высится Шаман-камень.

Отправляемся в местный музей Байкала, где вы увидите живых нерп. Рядом с музеем находится дендропарк со множеством пешеходных дорожек.

Осматриваем горный хребет Хамар-Дабан.

Ворота БайкалаВорота БайкалаВорота БайкалаВорота Байкала
3 день

По водам великого озера

Садимся на катер и отправляемся на остров Ольхон — главную достопримечательность самого Байкала.

Нас ждет несколько часов путешествия вдоль берегов великого озера. На суше — горные хребты, Танжеранская степь. Проедем, не спеша осматривая побережье.

Вы на водах Байкала. Плывем на катере вдоль берега Байкала.

Прибыв на Ольхон, размещаемся в посёлке Хужир. Посещаем мыс Бурхан и легендарную скалу Шаманку. Неподалёку — буддийские столбы Сергэ.

По водам великого озераПо водам великого озераПо водам великого озера
4 день

Мыс Хобой

Сегодня на джипе отправимся на север острова Ольхон. На мыс Хобой.

По дороге посещаем урочище Песчаное (лучший вид на Малое море), скалы Три брата, Девы. Мыс Сагаан-Хушун, падь Узуры.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день

Остров Огой. Водная прогулка

Сегодня на катере отправляемся на остров Огой. Небольшой островок у западного берега Ольхона.

На острове расположена ступа Будды, место просветления, сакральное сооружение. По дороге проплывем мимо лежбища нерп и если повезет, увидим этих животных в их естественной среде обитания.

Остров Огой. Водная прогулкаОстров Огой. Водная прогулкаОстров Огой. Водная прогулка
6 день

Стена курыканов

Сегодня отправляемся на юг Ольхона. Сначала посещаем озеро Ханхой (Ялга). Оно отделено от озера Байкал небольшой песчаной косой.

Далее — стена курыканов. Археологический памятник периода средневековья. Наконец, южная оконечность острова — мыс Хоргой. Неподалеку — скала Трезубец.

Можно подняться на Харгойский перевал, с него открывается отличный вид на весь остров.

Стена курыкановСтена курыкановСтена курыкановСтена курыкановСтена курыканов
7 день

Танжеранская степь

Сегодня отправляемся домой. На пароме переправляемся через Малое море и отправляемся в Иркутск.

Проезжаем Танжеранские степи. Интересное место. С одной стороны — воды озера, с другой — горный хребет, а между ними степи. Редкое сочетание.

В Иркутске обзорная экскурсия по городу.

Танжеранская степьТанжеранская степьТанжеранская степьТанжеранская степь

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостиницах или отелях Листвянки и Хужира.

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание (завтрак, ужин)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Переезды по маршруту
  • Катание на катере (2 раза)
  • Поездка на джипе (2 раза)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Подъем на канатной дороге
Что не входит
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
  • Питание вне программы
  • Активности вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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