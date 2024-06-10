В одном маршруте посетим сразу несколько знаковых мест. Вас ждут: посёлок Листвянка и остров Ольхон, поездки на джипах и катание на катере. Подъём на канатной дороге и посещение нерпинария. Кроме того, увидим: буддийские реликвии и археологические памятники, горные хребты и острые мысы. Максимум возможного на одном маршруте!