Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Весь Байкал будет только для вас! Вы посетите три уникальные особо охраняемые природные территории, в том числе и старейший заповедник России.

Вас ждут аэроходы и вездеходы, чистый лёд и заповедная тайга, горячие источники и снежные горы, спа-отель и знакомство с зимовьем без удобств. Уникальный маршрут длиною в 800 километров пройдет через всё озеро — от юга до севера. Для тех, кто хочет увидеть Байкал диким, настоящим, не таким, каким видят все.
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
15
фев

Что вас ожидает:

Поход на лыжах
Поход на лыжах
Прогуляемся по сибирскому лесу в компании егеря на камусных лыжах
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Согреем душу и тело в источниках с температурой воды до + 42 °С
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Сделаем глоток чистейшей воды прямо из озера!
Полярная станция "Боро-Боро"
Полярная станция "Боро-Боро"
Сможем услышать "дыхание Байкала" в ледовом тоннеле, посетим настоящую снежную хижину и покатаемся на финских санках
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Побываем на КБЖД — уникальном памятнике инженерного зодчества
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Получим мастер-класс по подледной рыбалке от опытных гидов

Программа тура по дням

1 день

г. Иркутск - п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск - с. Байкальское - мыс Котельниковский

Встреча группы с гидом в аэропорту Иркутска.

Перелет в п. Нижнеангарск (ориентировочно в 07:45, но, возможно, будут корректировки, т. к. это внутренний перелет, вечером 14.02 организатор сообщит точное время. Поэтому прилететь в Иркутск необходимо за день до начала тура и забронировать доп. ночь самостоятельно).

Прибытие в п. Нижнеангарск.

Переезд в г. Северобайкальск, по пути прогулка к стеле «Северная точка Байкала».

~13:00 Обед.

Отправление в с. Байкальское.

~15:00 Посадка в треколы, отправление на мыс Котельниковский.

17:00 Прибытие на базу отдыха, размещение, ужин.

  • Транспорт: микроавтобус Iveco/аналог, вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
  • Размещение: база отдыха «Мыс Котельниковский».
  • Питание: обед в кафе, ужин в столовой базы отдыха.
г. Иркутск - п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск - с. Байкальское - мыс Котельниковскийг. Иркутск - п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск - с. Байкальское - мыс Котельниковскийг. Иркутск - п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск - с. Байкальское - мыс Котельниковский
2 день

Свободный день на мысе Котельниковский

Купание, изготовление хижины из снега (мастер-класс проводит гид), подлёдная рыбалка.

  • Транспорт: нет.
  • Размещение: база отдыха «Мыс Котельниковский».
  • Питание: завтрак, обед и ужин в столовой базы отдыха.
Свободный день на мысе КотельниковскийСвободный день на мысе КотельниковскийСвободный день на мысе КотельниковскийСвободный день на мысе КотельниковскийСвободный день на мысе Котельниковский
3 день

Мыс Котельниковский - п. Давша

9:00 Завтрак.

10:00 Посадка в Треколы.

Отправление на кордон Давша с остановкой на мысе Кабаний.

13:00 Прибытие в Давшу, размещение, обед.

15:00 Прогулка по тайге с егерем на камусных лыжах.

19:00 Ужин.

  • Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
  • Размещение: гостевой комплекс «Давша».
  • Питание: завтрак в столовой базы отдыха, обед и ужин в гостевом доме (готовит гид).
  • ~85 км на вездеходах «Трекол», 2-2,5 часа прогулка на лыжах.
Мыс Котельниковский - п. ДавшаМыс Котельниковский - п. ДавшаМыс Котельниковский - п. ДавшаМыс Котельниковский - п. Давша
4 день

п. Давша - Чивыркуйский залив - п. Усть-Баргузин

8:30 Завтрак.

09:30 Посадка в треколы, отправление в Чивыркуйский залив.

~13:00 Купание в источнике Змеиный.

Обед.

Отправление в п. Усть-Баргузин.

Остановки: местность Мягкая Карга, триангуляционная вышка, источник на перевале в Чивыркуйский залив, смотровая площадка в Монахово, о. Голый.

18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин.

  • Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
  • Размещение: отель «Баргуджин Токум».
  • Питание: завтрак в гостевом доме (готовит гид), обед-пикник, ужин (самостоятельно).
  • ~130 км на вездеходах «Трекол».
п. Давша - Чивыркуйский залив - п. Усть-Баргузинп. Давша - Чивыркуйский залив - п. Усть-Баргузинп. Давша - Чивыркуйский залив - п. Усть-Баргузин
5 день

п. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужир

8:30 Завтрак.

09:30 Посадка в треколы, пересечение озера Байкал на западную сторону до мыса Хобой.

~13.00 Обед.

Переезд в п. Хужир, остановки: мыс Харанцы, мыс Три брата, мыс Хобой.

16:00-17:00 Посещение полярной станции «Боро-Боро».

~17.30 Прибытие в отель, размещение, ужин.

  • Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
  • Размещение: отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA».
  • Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник, ужин (самостоятельно).
  • ~120 км на вездеходах «Трекол».
п. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужирп. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужирп. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужирп. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужирп. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужир
6 день

п. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Ая

8:30 Завтрак.

9:30 Посадка в Треколы, отправление в п. Сахюрта, остановки: скала Шаманка, остров Замогой, остров Огой, остров Хубын, мыс Хоргой, мыс Кобылья Голова.

~13.30 Обед.

~14.30 Посадка в УАЗы, отправление по Тажеранским степям.

Посещение природных достопримечательностей (вход в пещеру Мечта, домик Элли, долина Каменных духов) и обзорных вершин.

18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин.

Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол», автомобили УАЗ.

  • Размещение: отель «Бухта Ая».
  • Питание: завтрак в ресторане отеля, обед в кафе, ужин (самостоятельно).
  • ~50 км на вездеходах «Трекол», ~45 км на автомобилях УАЗ.
п. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Аяп. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Аяп. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Аяп. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Аяп. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Аяп. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Ая
7 день

бухта Ая - п. Листвянка

8:30 Завтрак.

9:30 Посадка в СВП «Хивус», отправление в п. Листвянка.

Остановки: утес Саган-Заба, п. Бугульдейка, бухта Бабушка, бухта Песчаная, Бакланий Камень, п. Большое Голоустное, мыс Кадильный, Чаячий утес, скала Скрипер.

~13.30 Обед.

18:00 Прибытие в п. Листвянка, трансфер в отель, размещение, ужин.

  • Транспорт: СВП «Хивус», микроавтобус Мерседес Спринтер (19 мест)/ аналог.
  • Размещение: отель «Байкал».
  • Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник, ужин (самостоятельно).
  • ~165 км на СВП «Хивус».
бухта Ая - п. Листвянкабухта Ая - п. Листвянкабухта Ая - п. Листвянкабухта Ая - п. Листвянка
8 день

п. Листвянка - п. Култук - г. Иркутск

8:30 Завтрак.

9:30 Трансфер до причала, посадка в СВП «Хивус», отправление вдоль КБЖД в п. Култук.

Остановки: порт Байкал, мыс Толстый, станция Уланово, станция Шумиха, Итальянская стенка, мыс Половинный, станция Маритуй, станция Старая Ангасолка.

Посещение юго-западной точки Байкала.

~13:30 Посадка в микроавтобус, отправление в г. Иркутск.

~14:00 Обед.

~16.30 Прибытие в аэропорт г. Иркутск или в гостиницу.

  • Транспорт: СВП «Хивус», микроавтобус Мерседес Спринтер (19 мест)/аналог.
  • Размещение: нет.
  • Питание: завтрак в ресторане отеля, обед в кафе.
  • ~85 км на СВП «Хивус», 105 км на микроавтобусе.
п. Листвянка - п. Култук - г. Иркутскп. Листвянка - п. Култук - г. Иркутскп. Листвянка - п. Култук - г. Иркутскп. Листвянка - п. Култук - г. Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:

  • п. Листвянка, отель «Байкал», номера делюкс, двухместное размещение, 1 ночь;
  • Бухта Ая, отель «Бухта Ая», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Хужир, отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Усть-Баргузин, отель «Баргуджин Токум», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
  • п. Давша (кордон Баргузинского заповедника), гостевые дома, размещение по 4–5 чел., отопление русской печкой, душа нет, баня, туалет на улице, 1 ночь;
  • мыс Котельниковский, база отдыха «Мыс Котельниковский», номера стандарт (только двуспальная кровать, для раздельного размещения – доп. место), 2 ночи.

Доплата за одноместное проживание (кроме Давши, т. к невозможно одноместное) – 40 525 рублей.

Варианты проживания

Отель «Baikal»

1 ночь
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей.
Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Номер категории Deluxe Twin Baikal View:
  • Две отдельные кровати размером 900х200 см
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Чайная станция
  • Утюг + гладильная доска
  • TV
  • Мини-бар
  • Бесплатный Wi-Fi
Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»Отель «Baikal»

Отель «Бухта Ая»

1 ночь

Мини отель "Бухта Ая" расположен в по-настоящему красивой и уникальной местности, и авторы проекта постарались вписать его как можно гармоничнее в такое впечатляющее окружение.

Все здания оснащены открытыми террасами, позволяющими больше времени находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой.

Номера категории «Стандарт» включают:

  • Душ;
  • мини-бар;
  • TV;
  • тёплые полы;
  • чайные принадлежности;
  • телефон;
  • полотенца;
  • Wi-Fi.

Услуги отеля:

  • Бар;
  • Баня (вместительная парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, уютная комната отдыха с горячим чаем и медом, просторная терраса с купелью и большим столом);
  • Мангальная зона;
  • Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
  • Мини гольф;
  • Площадка для пляжного волейбола;
  • Детская площадка;
  • Песчаный пляж бухты Ая (70 м);
  • Тир с пневматическими винтовками и пистолетами;
  • Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой;
  • Услуги прачечной (стирка и глажка личных вещей гостей отеля).
Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»

BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

1 ночь

Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.

Стандартный номер — это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера:

  • 2 односпальные кровати или кровать “King Size”;
  • телевизор;
  • зона для чаепития;
  • изящная чайная пара;
  • чайник и ароматный чай;
  • холодильник;
  • удобные стулья;
  • вместительный комод;
  • тумбочка;
  • зеркало;
  • тапочки;
  • туалет и ванная комната с ванными принадлежностями (включая фен).
BaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

Отель «Баргуджин Токум»

1 ночь

Гостиница «Баргуджин Токум» расположена в центре города Усть-Баргузин, в его историческом, культурном центре. Внешний дизайн и внутренний интерьер отеля выполнены из натуральной древесины, что придает ощущение тепла и уюта загородного дома.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором с плоским экраном.

Оснащение номера:

  • Предметы индивидуального пользования;
  • душевая;
  • чайник;
  • TV;
  • бесплатный Wi-Fi.
Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»

ГК «Давша»

1 ночь

Неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек. Есть баня (оплачивается на месте по желанию).

ГК «Давша»ГК «Давша»ГК «Давша»

База отдыха «Мыс Котельниковский»

2 ночи

На северо-западной стороне озера Байкал расположилась база отдыха "Мыс Котельниковский". Любители отдыха в окружении живой природы получат большое удовольствие от нахождения в этих местах.

Здесь есть воды котельниковских источников, которые оказывают лечебные действия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болезнях суставов, гинекологических заболеваниях. На территории базы находятся два корпуса для проживания.

Номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • TV;
  • Холодильник.
База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание:
  • Услуги и иные расходы:
  • Развлечения и экскурсии:
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение и питание в Иркутске
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Аренда коньков
  • Посещение музея природы и музея соболя в Давше
  • Баня в Давше
  • Баня в отеле Бухта Ая
  • Баня, СПА-процедуры в отеле BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая в это время на Байкале погода и температура?

Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории.

При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С.

Увидим ли мы лёд и если да, то в каком процентном соотношении от общего маршрута?

«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.

Стоит ли брать свои коньки, лыжи? Ледоступы?

В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.

Как обстоят дела со связью и будет ли wi-fi?

Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

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