Волшебная энергия Ольхона

Хотите «услышать» энергию Ольхона

5
1 отзыв
Хотите «услышать» энергию Ольхона? Тогда вам нужно ехать прямо к его сердцу – острову Ольхон. Тур рассчитан на четыре дня.

Этого времени более чем достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу острова, познакомиться со всеми культовыми местами, посетить скрытые от других туристов уголки и узнать истории, хранимые Ольхоном.
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Ближайшие даты:
16
июл
30
июл
6
авг
13
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Что вас ожидает 🤩

Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света
Остров Огой
Остров Огой
Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Начнем наше путешествие!

В Иркутске вас встречает гид, вы познакомитесь с группой единомышленников, с которыми проведете четыре дня.

Далее, садимся в комфортный автобус и отправляемся в путь. Дорога займёт примерно 5-6 часов.

Маршрут достаточно интересный. Вы будете наблюдать широкие просторы с обзором на шоссе, уходящим вдаль.

Обязательно остановимся на обед в бурятской «позной» (за свой счет), где вы попробуете блюда местной кухни.

Часть пути будет проходить через леса, а затем откроются невероятные виды на степь.

В степи остановимся у памятников Орлу и Бродяге.

На пароме переправимся к острову, где вы сможете насладиться потрясающими видами Байкала, скалистых берегов Ольхона, а также покормить хлебом местных чаек.

После небольшого отдыха, отправимся к первым достопримечательностям. 13 столбов СЭРГЭ, мыс Бурхан (скала Шаманка) и Сарайский пляж, гид проведёт экскурсию и расскажет много интересного об этих местах.

Закат встретим на одной из смотровых площадок. Уверяем вас – это надо видеть. Захватывающее зрелище!

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

Отправляемся на самый север острова – священный мыс Хобой (ну вы уже поняли, что на Ольхоне практически каждое место священно).

Дорога до мыса неровная: состоящая из колей, песка, ухабов, но бояться не стоит.

Поедем на местном внедорожнике «Буханке» (УАЗ) – обещаем, будет весело.

По пути заедем на урочище «Песчаное», остановимся у мыса «Любви», осмотрим на зубцы скалы «Три брата».

Наш гид расскажет вам о необычной, скульптуре Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Ну а затем дорога приведет нашу группу к мысу Хобой. До мыса пройдем по экотропе.

Ступив на мыс, вы прочувствуете таинство этого места с дуновением ветра и открывающейся панорамой на Байкал.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
3 день

Ольхон - Остров Огой - Ольхон

День самостоятельного отдыха.

Вы можете прогуляться по поселку Хужир, сходить на пляж, искупаться, поесть позы, встретить закат и многое другое.

Но мы рекомендуем одну из двух экскурсий на выбор (за дополнительную плату).

Первое направление: Экскурсия на остров Огой

Экскурсия на катере. Сперва мы отправляемся на остров Огой.

Он напоминает по форме остров Ольхон, который, в свою очередь, повторяет по форме озеро Байкал!

В 2005 году на острове Огой была возведена буддийская Ступа Просветления.

В неё были заложены различные предметы, несущие великий смысл в буддизме.

Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!

После посещения Огоя мы отправляемся к источникам, где вам представится уникальная возможность отведать минеральной воды, содержащей серебро.

Они расположены в 3 км от берега в лесу и почитаются местными жителями как целебные.

Вторая экскурсия – это путешествие к юго-востоку Ольхона на внедорожниках УАЗ «буханка».

Живописная часть острова с изрезанным рельефом и укромными бухтами.

Вода в это время достаточно теплая, так что можно искупаться. Остановимся у озера Сердце, спрятанного на мысе Кобылья голова.

Посмотрим на скальник Тризубец в заливе Хул. На вид он похож на древний замок из выветренной породы.

Со скальника открываются виды на причудливые заливы острова и противоположного берега через Малое море.

Ольхон - Остров Огой - ОльхонОльхон - Остров Огой - ОльхонОльхон - Остров Огой - ОльхонОльхон - Остров Огой - Ольхон
4 день

Ольхон - Иркутск

Мы настоятельно рекомендуем встретить день с рассветом.

Рассвет ничем не уступает закату по красочности. Вкусно завтракаем и отправимся в Иркутск, наше путешествие заканчивается.

Мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным, приятным и запоминающимся.

Ищем нестандартные решения, чтобы вы могли уединиться с природой в этом популярном и всеми любимом месте на Байкале.

Уезжая, вы словно оставляете частицу себя там и забираете что-то сокровенное, невесомое взамен.

Вы поймете это, когда побываете на Ольхоне.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах на базе отдыха «Ольхон» (3 ночи) или аналогичной по классу.

Доплата за одноместное размещение: 7 000р.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхон»

3 ночи

Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.

Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – не включено2 день – завтрак, обед-пикник на экскурсии3 день – завтрак4 день – завтрак
  • 1 день – не включено
  • 2 день – завтрак, обед-пикник на экскурсии
  • 3 день – завтрак
  • 4 день – завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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