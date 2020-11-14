Волшебное Рождество на Байкале

Эксклюзивный Рождественский отдых на льду Байкала. Вас ждут нетронутая цивилизацией природа, зимняя тайга, ледовые

5
3 отзыва
Эксклюзивный Рождественский отдых на льду Байкала. Вас ждут нетронутая цивилизацией природа, зимняя тайга, ледовые пещеры и космический лед Байкала.
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Волшебное Рождество на Байкале
Ближайшие даты:
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прокатимся на судне на воздушной подушке по льду Байкала;
  • отметим Рождество в дружной компании с шикарным меню;
  • встретимся с председателем Иркутской шаманской общины и поучаствуем в небольшом обряде подношения духам;
  • побываем в Долине Каменных Духов, со скальными останками мистических форм, прокатимся по высоким скалистым утёсам над Байкалом.

Программа тура по дням

1 день
Прилёт, поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке, размещение на острове Ольхон

Прилёт в город Иркутск, встреча с представителем компании.

Завтрак в ресторане.

Размещение во внедорожнике.

Размещение на комфортабельных внедорожниках.

Путешествие из Иркутска к проливу Малое Море по живописной асфальтированной автомобильной трассе.

По приезду к берегу пролива Малое Море, мы проедем на обзорную точку на склоне Приморского хребта.

Отсюда нам откроется ледяной простор пролива и остров Ольхон.

Здесь мы немного прогуляемся и перекусим.

Спустившись к мысу Уюга, мы пересядем на судно на воздушной подушке и отправимся на остров Ольхон.

В пути сделаем пару остановок, чтобы увидеть красивый первый лёд.

По пути мы побываем на острове Огой, на котором находится местная буддийская святыня – ступа богини Просветления.

Мы прибудем на остров Ольхон, где разместимся в атмосферном отеле «Baikal Wood».

Он находится на окраине главного ольхонского посёлка, неподалёку от главной природной достопримечательности Байкала – мыса Бурхан.

По старой традиции, в наш первый вечер на Байкале мы встретимся с хозяевами этих мест – ольхонскими бурятами.

Это добродушные, гостеприимные люди в народных костюмах, которые пригласят нас принять участие в небольшом ритуале встречи дорогих гостей и накроют хороший стол из блюд бурятской кухни.

Прилёт, поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке, размещение на острове ОльхонПрилёт, поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке, размещение на острове ОльхонПрилёт, поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке, размещение на острове Ольхон
2 день
Осмотр ледовых пещер, встреча с шаманом

Знакомство с шаманом.

Мы встретимся с Виталием в отеле.

Здесь мы познакомимся и попросим его рассказать об истории и традициях бурятского шаманизма.

Виталий — председатель Иркутской шаманской общины.

Это человек со светским образованием, поэтому он в спокойной и доступной манере раскроет для нас основные моменты, которые нужно знать, чтобы понимать, с чем мы имеем дело.

Для участия в небольшом обряде подношения духам этого места (на хорошую погоду и благополучное путешествие), мы отправимся к одному из главных мест силы Байкала, мысу Бурхан (скала Шаманка, около 10 минут езды от отеля).

Такой обряд, это и дань уважения местной культуре и, в некотором смысле, «техника безопасности» пребывания в этих краях.

Затем мы отправимся на судне на воздушной подушке в направление южной части Ольхона и здесь увидим явления, для наблюдения за которыми гости приезжают на Байкал со всего мира: красивый чистый лёд, ледовые пещеры, торосы и впечатляющие наплески на скалах.

Можно будет сымпровизировать — остановиться там, где понравится, пофотографироваться, прогуляться.

Так же мы будем здесь кататься на коньках, пить горячий чай и глинтвейн.

Поучаствуем в особом байкальском ритуале «поцелуй Байкала».

Рождественский вечер – шикарное меню, любимые фильмы, праздничная музыка – мы постараемся, чтобы это было незабываемое Рождество в кругу родных и близких, в одном из самых фантастических мест планеты.

Осмотр ледовых пещер, встреча с шаманомОсмотр ледовых пещер, встреча с шаманомОсмотр ледовых пещер, встреча с шаманом
3 день
Свободный день на Ольхоне

В этот день мы предложим вам просто хорошо отдохнуть и расслабиться.

Провести время за угощениями или спокойно погулять по окрестностям.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день
Путешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест Силы

Поездка к самому северному мысу Ольхона.

После завтрака мы разместимся на достаточно проходимом, в условиях ольхонских природных маршрутов, автомобиле «Соболь», и отправимся в путешествие по острову.

Наш пункт назначения — мыс Хобой, это самая северная оконечность Ольхона.

С Ольхона открываются шикарные панорамы Малого Моря и Приморского хребта.

Местами встречаются скалистые мысы удивительных форм и с особой мистической подоплёкой, связанной с духовным мировоззрением бурят.

При этом, с высоких утёсов восточного берега Ольхона открывается вид на ещё не скованный льдом Байкал, остывающий, парящий.

Неподалёку от самой северной точки нашей поездки мы остановимся на пикник.

Здесь для нас приготовят горячую уху, угостят ароматными настойками.

Одна из главных, самых ярких достопримечательностей северного Ольхона, которую мы увидим в этой поездке — скульптура знаменитого Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Вечером вы сможете так же отдохнуть в каминном зале отеля или прогуляться по окрестностям. 

Путешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест СилыПутешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест СилыПутешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест СилыПутешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест Силы
5 день
Свободный день

По желанию, в свободные дни мы сможем организовать для вас творческую фотосессию, русскую баню с возможностью нырнуть в прорубь, ICE-гольф, поездки на багги, коньки и т.д.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день
Путешествие по мистическим Тажеранам, экскурсия по Иркутску

Переезд от отеля на материковый берег (около часа на автомобиле, около 15 минут на судне на воздушной подушке).

По пути в Иркутск мы заедем в атмосферные Тажеранские степи.

Мы побываем в Долине Каменных Духов, со скальными останками мистических форм, прокатимся по высоким скалистым утёсам над Байкалом.

Осмотрим каменные городища древних поселенцев Байкала и их наскальные рисунки.

Переезд в Иркутск по автомобильной трассе.

В Иркутске мы остановимся в лучшем отеле города.

Иркутск — красивый старый город, с богатой историей.

На его улицах вы увидите вековые деревянные купеческие дома, величественные фасады особняков в стиле классицизма, намекающее на внешнее сходство с Северной Столицей.

Мы немного прогуляемся по столице Приангарья, поужинаем в ресторане и вспомним самые интересные моменты вашего путешествия по великому Байкалу.

Путешествие по мистическим Тажеранам, экскурсия по ИркутскуПутешествие по мистическим Тажеранам, экскурсия по ИркутскуПутешествие по мистическим Тажеранам, экскурсия по Иркутску
7 день
Окончание программы

Этим утром вы сможете спокойно позавтракать в ресторане отеля, после чего мы отправимся в аэропорт.

Здесь перед вылетом мы тепло попрощаемся.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в атмосферном отеле BaikalWood Eco Lodge&Spa в лучших номерах, с видом на Байкал (5 ночей);
  • в отеле History в Иркутске, в номерах категории «полулюкс», завтрак включен (1 ночь).

Стоимость программы на 1 человека при группе 4 человека  – 347 900 рублей.

Стоимость рассчитана, исходя из того, что в группе будет 4 гостя (при другом количестве членов семьи стоимость может измениться).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отеле BaikalWood Eco Lodge&Spa на Ольхоне, в номерах категории «люкс», завтрак включен
  • Размещение в отеле History в Иркутске, в номерах категории «полулюкс», завтрак включен
  • Трансфер на комфортабельном внедорожнике Ford Econoline от аэропорта Иркутска в район отдыха в центральной части Байкала (к берегу пролива Малое Море, 4 часа), включая экскурсию по обзорным точкам в предгорьях Приморского хребта
  • Трансфер на автомобиле «Соболь» от места причаливания судна на воздушной подушке к берегу Ольхона до отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa (около 20 минут)
  • Трансфер на автомобиле «Соболь» от отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa на Ольхоне до точки переправы с острова на материк
  • Трансфер на судне на воздушной подушке от точки переправы с острова на материк – к автомобильной трассе (материковое побережье Малого Моря)
  • Трансфер от отеля History до аэропорта на автомобиле Mercedes Sprinter с салоном бизнес-класса (20 минут). В стоимость трансферов входит услуга VIP-парковки аэропорта Иркутска для удобства посадки
  • Питание включено только там, где нам необходимо сэкономить время и заказать блюда заранее, либо там, где нет возможности заказать питание по меню. А в остальных случаях мы предлагаем заказывать обеды и ужины на месте из всего разнообразия меню. В отелях завтраки входят в стоимость размещения
  • Бутилированная вода, снеки, фирменная байкальская настойка, горячий чай в термосах на все дни (мы закупаем дорогую байкальскую бутилированную воду, готовим каждый день чай с лесной ягодой, натуральным мёдом)
  • Экскурсия на судне на воздушной подушке по льду Малого Моря, с переездом к отелю на острове Ольхон + пикник
  • Традиционная встреча и этно-представление в исполнении местных жителей – бурят
  • Встреча с бурятским шаманом, проведение обряда задабривания духов Байкала
  • Путешествие на судне на воздушной подушке по льду Малого Моря + горячий обед в кафе на берегу Малого Моря
  • Аренда коньков
  • Шампанское (типа Moët & Chandon) для проведения традиционного обряда "Поцелуй Байкала"
  • Рождественский вечер (изысканное меню из блюд сибирской, таёжной кухни и блюд из байкальской рыбы шампанское (типа Moët & Chandon)
  • Путешествие по северному Ольхону на автомобиле «Соболь» + горячий обед-пикник с ароматными наливками
  • Джиппинг на внедорожнике по Тажеранским степям + обед в ланч-боксах и горячие напитки
  • Обзорная экскурсия по Иркутску на микроавтобусе Mercedes Sprinter с салоном бизнес-класса + горячий чай и глинтвейн в термосах
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в разделе "включено"
  • Ледовый фуршет в пещере с праздничной иллюминацией – 295 200 руб. /группа
  • Фаер-шоу у ледовой пещеры – 243 600 руб. /группа
  • Услуги профессионального фотографа – 131 500 руб. /группа
  • Аренда биотуалета и его транспортировка – 36 400
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье, термоноски;
  • свитер или флисовая кофта;
  • ветрозащитные утепленные куртка (с капюшоном) и утеплённые штаны;
  • шапка, балаклава/шарф, перчатки/варежки;
  • зимняя треккинговая обувь с нескользящей подошвой;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
14 ноя 2020
Радость от поездки всё еще переполняет. Наслаждалась каждым днём). И компания классная собралась, конечно.
О
14 ноя 2020
Огромное спасибо за впечатления, за чудесное экскурсионное сопровождение, за великолепную организацию, чудесную кухню, а главное, за встречи с замечательными людьми Байкала. Уезжаем с чувством, что хочется вернуться. Если есть такие люди, значит у России есть будущее.
А
9 ноя 2020
Большое спасибо за организацию, гостеприимство и профессионализм. Получили огромное удовольствие от знакомства с Байкалом и его людьми. Все люди, с которыми мы столкнулись в этом путешествии вызывают огромное уважение за отношение к делу и людям.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023😎VIP-туры

Похожие туры в Иркутске

Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
от 43 800 за 1 человека
Спортивный день на зимнем Байкале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Спортивный день на зимнем Байкале
Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
13 620 за всё до 4 чел.
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
Вы проведёте незабываемую ночь на льду Байкала, в тёплой и уютной палатке. Поймаете много вкусной рыбы
14 450 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
2 авг
3 авг
4 авг
5 авг
41 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине с природой
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Большое ледовое приключение
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Большое ледовое приключение
Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал
140 000 за 1 человека
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
14 450 за 1 человека
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
26 июня
28 июня
1 июля
4 июля
17 500 за всё до 3 чел.
Душевный отдых на Ольхоне
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Душевный отдых на Ольхоне
Отключиться от суеты будней вдали от цивилизации и исследовать жемчужину Байкала
11 июля
25 июля
8 авг
5 сен
34 900 за 1 человека
Один прекрасный день на Байкале
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
27 отзывов
Один прекрасный день на Байкале
Познакомьтесь с Байкалом во время путешествия в старинный посёлок Листвянка
от 9 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ