Эксклюзивный Рождественский отдых на льду Байкала. Вас ждут нетронутая цивилизацией природа, зимняя тайга, ледовые пещеры и космический лед Байкала.

Программа тура по дням

1 день Прилёт, поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке, размещение на острове Ольхон

Прилёт в город Иркутск, встреча с представителем компании. Завтрак в ресторане. Размещение во внедорожнике. Размещение на комфортабельных внедорожниках. Путешествие из Иркутска к проливу Малое Море по живописной асфальтированной автомобильной трассе. По приезду к берегу пролива Малое Море, мы проедем на обзорную точку на склоне Приморского хребта. Отсюда нам откроется ледяной простор пролива и остров Ольхон. Здесь мы немного прогуляемся и перекусим. Спустившись к мысу Уюга, мы пересядем на судно на воздушной подушке и отправимся на остров Ольхон. В пути сделаем пару остановок, чтобы увидеть красивый первый лёд. По пути мы побываем на острове Огой, на котором находится местная буддийская святыня – ступа богини Просветления. Мы прибудем на остров Ольхон, где разместимся в атмосферном отеле «Baikal Wood». Он находится на окраине главного ольхонского посёлка, неподалёку от главной природной достопримечательности Байкала – мыса Бурхан. По старой традиции, в наш первый вечер на Байкале мы встретимся с хозяевами этих мест – ольхонскими бурятами. Это добродушные, гостеприимные люди в народных костюмах, которые пригласят нас принять участие в небольшом ритуале встречи дорогих гостей и накроют хороший стол из блюд бурятской кухни.

2 день Осмотр ледовых пещер, встреча с шаманом

Знакомство с шаманом. Мы встретимся с Виталием в отеле. Здесь мы познакомимся и попросим его рассказать об истории и традициях бурятского шаманизма. Виталий — председатель Иркутской шаманской общины. Это человек со светским образованием, поэтому он в спокойной и доступной манере раскроет для нас основные моменты, которые нужно знать, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Для участия в небольшом обряде подношения духам этого места (на хорошую погоду и благополучное путешествие), мы отправимся к одному из главных мест силы Байкала, мысу Бурхан (скала Шаманка, около 10 минут езды от отеля). Такой обряд, это и дань уважения местной культуре и, в некотором смысле, «техника безопасности» пребывания в этих краях. Затем мы отправимся на судне на воздушной подушке в направление южной части Ольхона и здесь увидим явления, для наблюдения за которыми гости приезжают на Байкал со всего мира: красивый чистый лёд, ледовые пещеры, торосы и впечатляющие наплески на скалах. Можно будет сымпровизировать — остановиться там, где понравится, пофотографироваться, прогуляться. Так же мы будем здесь кататься на коньках, пить горячий чай и глинтвейн. Поучаствуем в особом байкальском ритуале «поцелуй Байкала». Рождественский вечер – шикарное меню, любимые фильмы, праздничная музыка – мы постараемся, чтобы это было незабываемое Рождество в кругу родных и близких, в одном из самых фантастических мест планеты.

3 день Свободный день на Ольхоне

В этот день мы предложим вам просто хорошо отдохнуть и расслабиться. Провести время за угощениями или спокойно погулять по окрестностям.

4 день Путешествие на УАЗах по Ольхону, посещение Мест Силы

Поездка к самому северному мысу Ольхона. После завтрака мы разместимся на достаточно проходимом, в условиях ольхонских природных маршрутов, автомобиле «Соболь», и отправимся в путешествие по острову. Наш пункт назначения — мыс Хобой, это самая северная оконечность Ольхона. С Ольхона открываются шикарные панорамы Малого Моря и Приморского хребта. Местами встречаются скалистые мысы удивительных форм и с особой мистической подоплёкой, связанной с духовным мировоззрением бурят. При этом, с высоких утёсов восточного берега Ольхона открывается вид на ещё не скованный льдом Байкал, остывающий, парящий. Неподалёку от самой северной точки нашей поездки мы остановимся на пикник. Здесь для нас приготовят горячую уху, угостят ароматными настойками. Одна из главных, самых ярких достопримечательностей северного Ольхона, которую мы увидим в этой поездке — скульптура знаменитого Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Вечером вы сможете так же отдохнуть в каминном зале отеля или прогуляться по окрестностям.

5 день Свободный день

По желанию, в свободные дни мы сможем организовать для вас творческую фотосессию, русскую баню с возможностью нырнуть в прорубь, ICE-гольф, поездки на багги, коньки и т.д.

6 день Путешествие по мистическим Тажеранам, экскурсия по Иркутску

Переезд от отеля на материковый берег (около часа на автомобиле, около 15 минут на судне на воздушной подушке). По пути в Иркутск мы заедем в атмосферные Тажеранские степи. Мы побываем в Долине Каменных Духов, со скальными останками мистических форм, прокатимся по высоким скалистым утёсам над Байкалом. Осмотрим каменные городища древних поселенцев Байкала и их наскальные рисунки. Переезд в Иркутск по автомобильной трассе. В Иркутске мы остановимся в лучшем отеле города. Иркутск — красивый старый город, с богатой историей. На его улицах вы увидите вековые деревянные купеческие дома, величественные фасады особняков в стиле классицизма, намекающее на внешнее сходство с Северной Столицей. Мы немного прогуляемся по столице Приангарья, поужинаем в ресторане и вспомним самые интересные моменты вашего путешествия по великому Байкалу.

7 день Окончание программы