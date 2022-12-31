Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает:

День 1: 30 декабря:

встреча в аэропорту.

отправление на Ольхон. В пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.

обед, отведаем национальную бурятскую кухню.

переправляемся на Ольхон.

встретим закат на мысе Бурхан, скала Шаманка.

заселение в гостиницу и ужин.

Включено питание: обед, ужин.

День 2: 31 декабря:

после завтрака отправляемся на север, либо юг острова (зависит от количества выпавших осадков).

в пути нас ждут красивые ледяные гроты, торосы, зимние пейзажи.

вечером вкусный новогодний стол с традиционными блюдами и напитками.

новогодняя шоу программа.

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Включено питание: завтрак, обед, праздничный НГ ужин.

День 3:1 января:

сегодня у нас по плану катание на коньках по льду Байкала, прогулки по острову.

праздничная вечерняя программа.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

День 4: 2 января:

после завтрака отправление в Иркутск.

по пути посещение этно-парка Золотая Орда, увидим как живёт настоящая Бурятская семья.

развозим всех по отелям.

Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько

запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая

обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.