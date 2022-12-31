Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Встреча Нового года на Байкале

Новогодние праздники заставляют нас чувствовать себя счастливыми

Новогодние праздники заставляют нас чувствовать себя счастливыми, потому что мы верим, что все мечты вот-вот сбудутся, и приятные изменения к лучшему вот-вот войдут в нашу жизнь.

Мы предлагаем вам встретить Новый год рядом с огромным источником энергии, который помогает воплощать наши мечты в жизнь.
Встреча Нового года на Байкале
Встреча Нового года на Байкале
Встреча Нового года на Байкале
Встреча Нового года на Байкале
Встреча Нового года на Байкале
Встреча Нового года на Байкале
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: 30 декабря:

  • встреча в аэропорту.
  • отправление на Ольхон. В пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
  • обед, отведаем национальную бурятскую кухню.
  • переправляемся на Ольхон.
  • встретим закат на мысе Бурхан, скала Шаманка.
  • заселение в гостиницу и ужин.
  • Включено питание: обед, ужин.

День 2: 31 декабря:

  • после завтрака отправляемся на север, либо юг острова (зависит от количества выпавших осадков).
  • в пути нас ждут красивые ледяные гроты, торосы, зимние пейзажи.
  • вечером вкусный новогодний стол с традиционными блюдами и напитками.
  • новогодняя шоу программа.
  • поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
  • Включено питание: завтрак, обед, праздничный НГ ужин.

День 3:1 января:

  • сегодня у нас по плану катание на коньках по льду Байкала, прогулки по острову.
  • праздничная вечерняя программа.
  • Включено питание: завтрак, обед, ужин.

День 4: 2 января:

  • после завтрака отправление в Иркутск.
  • по пути посещение этно-парка Золотая Орда, увидим как живёт настоящая Бурятская семья.
  • развозим всех по отелям.
  • Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Праздничный ужин с напитками и развлекательная программа 31 декебря
  • Праздничная вечерняя программа 1 января
  • Проживание на Ольхоне 3 ночи в лучшем отеле Вилла Малина
Что не входит
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: 30 декабря-2 января
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

😎Индивидуальные☃️Зимние🏡Выездные🎄Новогодние 2023🧳Многодневные туры3-дневные турыОзеро Байкал🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиТуры на 4 дня

Похожие туры в Иркутске

Сказочный Новый год на Байкале
5 дней
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Сказочный Новый год на Байкале
Хотите зарядиться энергией, новыми эмоциями и яркими впечатлениями на весь год вперёд
Россия, Иркутск
31 дек
88 074 за 1 человека
Новый год 2023 на льду Байкала
6 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новый год 2023 на льду Байкала
Этот тур для тех, кто хочет встретить Новый Год ярко и радостно
Россия, Иркутск
31 дек
9200085 560 за 1 человека
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники - отличная возможность отправиться в тур
г. Иркутск
29 апр
от 4000034 900 за 1 человека
Лето на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Лето на Байкале
Лето на Байкале - желанное и долгожданное время года
Россия, Иркутск
от 42 000 за 1 человека
Новогодний Иркутск и его история
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новогодний Иркутск и его история
Старинный город Иркутск преображается к Новому году: наряженные ёлки, ледяные скульптуры, разноцветная иллюминация
Я заберу вас от места проживания в центре города
от 6 000 за всё до 4 чел.
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 32 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Бухта Песчаная - одно из самых известных мест отдыха на Байкале
Россия, Иркутск
12 июня
19 июня
26 июня
1 июля
от 48 700 за 1 человека
Весна на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Весна на Байкале
Если вы хотите побывать на Байкале
Россия, Иркутск
1 апр
15 апр
29 апр
6300060 000 за 1 человека
Активный отдых на Байкале
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Активный отдых на Байкале
Увлекательное и активное путешествие по летнему Байкалу
г. Иркутск
20 июня
14 июля
7 авг
9 сен
от 69 900 за 1 человека
Знакомство с Байкалом. Круиз
7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛳 Круизы
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Круиз
Познакомиться с Байкалом за одну неделю
Россия, Иркутск
5 июля
от 321 100 за 1 человека
Первая встреча с Иркутском
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
5 отзывов
Первая встреча с Иркутском
Давайте отправимся в путешествие в глубь веков и представим, каким был Иркутск в первые годы после основания
улица Ленина 1А
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
3 300 за всё до 6 чел.
Бархатная осень на Байкале
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Бархатная осень на Байкале
Осень на Байкале - это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест
г. Иркутск
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 26 900 за 1 человека
Пробуждение Байкала. Майские праздники
4 дня
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Удачным периодом для посещения Байкала считаются майские праздники
30 апр
7 мая
29 100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ