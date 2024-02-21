Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда

Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера

Описание
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Познакомимся с Байкалом через взаимодействие — прокатимся от Листвянки до КБЖД на хивусе, научимся бурханить и правильно есть буузы, промчимся на велосипедах и коньках прямо по льду и даже поцелуемся с великим озером! Нас ждёт шаманский ритуал, обряд с загадыванием желания у буддийской ступы, километры по замёрзшей воде на колоритных УАЗиках, ледовые гроты и вздымающиеся торосы.

Насладимся вкусом рыбки, попаримся в баньке, полюбуемся истоком Ангары, узнаем о бурятской культуре, встретим рассвет на льду и проводим закат на священном месте.
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Ближайшие даты:
21
фев
28
фев
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка

Рекомендуем прилетать заранее, чтобы адаптироваться к другому часовому поясу, выспаться и отдохнуть перед насыщенным путешествием.

После встречи в Иркутске отправляемся в посёлок Листвянка, где находится исток Ангары, который мы увидим с Камня Черского. Это гора высотой 755 метров со смотровой площадкой. Полюбуемся Байкалом и прогуляемся прямо по льду. На закате прокатимся по замёрзшему озеру на хивусах — транспорте на воздушной подушке с пропеллером. Промчимся мимо слияния Ангары с Байкалом, КБЖД, двух туннелей и сделаем эффектные кадры.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день

Ритуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у Ольхона

После завтрака посетим этнопарк «Золотая Орда», где познакомимся с бурятской культурой. Встретят нас два воина с родовыми гербами и флагами. Мы станем участниками ритуального шаманского обряда и трапезы с местным жителем, который научит нас правильно есть буузы, бурханить, расскажет про духов, традиции и молочную водку.

Вторую половину дня проведём в дороге до острова Ольхон. С асфальтированной дороги съедем на ледовую переправу, а затем ещё немного проедем до посёлка Хужир, где остановимся на 3 ночи в гостевом доме. В шаговой доступности находится мыс Бурхан со столбами сэрге и знаменитая скала Шаманка. Встретят нас сытным ужином, после которого мы прогуляемся по ночному Байкалу — попробуем услышать его голос и дыхание.

Ритуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у ОльхонаРитуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у Ольхона
3 день

Мыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льду

Сегодня у нас насыщенный день с покатушками на УАЗиках до северного мыса Хобой. На Ольхоне, чтобы промчаться прямо по льду, нам понадобится транспорт повышенной проходимости, так называемые «буханки» — приготовьтесь, будет весело и антуражно. По дороге увидим торосы и ледяные гроты, посетим остров с гнёздами чаек. Пообедаем на свежем воздухе горячим супчиком и увидим самую широкую часть Байкала.

Вечером прогуляемся к мысу Бурхан, чтобы полюбоваться священным местом на закате. По преданию, именно здесь живёт верховное божество острова. Кульминацией станет жаркая баня на льду Байкала.

Мыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льдуМыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льдуМыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льдуМыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льдуМыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льду
4 день

Волшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с Байкалом

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на льду Байкала — выберем лёд почище и место без посторонних людей и насладимся медленным и прекрасным утром.

Следующая цель на сегодня — остров Огой со ступой Просветления, где мы проведём небольшой обряд и загадаем желание. Именно здесь находится мыс, с которым вы точно видели фотографии в интернете у известных блогеров. Возьмём в прокат коньки и добавим ещё больше активности и эмоций в наше путешествие! Прокатимся с ветерком по льду, найдём пузырики и поцелуемся с Байкалом.

Волшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с БайкаломВолшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с Байкалом
5 день

Катание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в Иркутск

Сегодня прокатимся по льду на шипованных велосипедах! Затем у вас будет свободное время, которое можно посвятить закупке сувениров, дегустации байкальского омуля и неспешной прогулке по окрестностям.

В обед выезжаем обратно в Иркутск. В городе будем вечером. Вылет рекомендуем планировать после 20:00, а лучше на следующий день.

Катание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в ИркутскКатание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в ИркутскКатание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в ИркутскКатание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
Завершение: Иркутск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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