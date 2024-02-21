После завтрака посетим этнопарк «Золотая Орда», где познакомимся с бурятской культурой. Встретят нас два воина с родовыми гербами и флагами. Мы станем участниками ритуального шаманского обряда и трапезы с местным жителем, который научит нас правильно есть буузы, бурханить, расскажет про духов, традиции и молочную водку.

Вторую половину дня проведём в дороге до острова Ольхон. С асфальтированной дороги съедем на ледовую переправу, а затем ещё немного проедем до посёлка Хужир, где остановимся на 3 ночи в гостевом доме. В шаговой доступности находится мыс Бурхан со столбами сэрге и знаменитая скала Шаманка. Встретят нас сытным ужином, после которого мы прогуляемся по ночному Байкалу — попробуем услышать его голос и дыхание.