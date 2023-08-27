Иркутская экскурсия: Посмотрите на закат с самого большого телескопа Евроазии
Пешеходная. Экскурсия в обсерватории «Солнечный ветер».
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Ярчайшее событие - наблюдение заката на самой высокой точке самого большого на Евроазиатском континенте линзового телескопа! Не каждому выпадает такой шанс!
В рамках этой экскурсии мы приготовили для вас уникальное предложение: вы посетите Байкальскую астрофизическую обсерваторию и, поднявшись на смотровую площадку Большого солнечного вакуумного телескопа, увидите закат Солнца над Байкалом - зрелище необыкновенной красоты, вдохновляющей силы и особой энергетики.
Вы сделаете замечательные фотоснимки и селфи, которые будут напоминать вам об этом удивительном событии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Вечерние
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