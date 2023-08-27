Ярчайшее событие - наблюдение заката на самой высокой точке самого большого на Евроазиатском континенте линзового телескопа! Не каждому выпадает такой шанс!

В рамках этой экскурсии мы приготовили для вас уникальное предложение: вы посетите Байкальскую астрофизическую обсерваторию и, поднявшись на смотровую площадку Большого солнечного вакуумного телескопа, увидите закат Солнца над Байкалом - зрелище необыкновенной красоты, вдохновляющей силы и особой энергетики.

Вы сделаете замечательные фотоснимки и селфи, которые будут напоминать вам об этом удивительном событии.