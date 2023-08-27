Закат над Байкалом

Иркутская экскурсия: Посмотрите на закат с самого большого телескопа Евроазии

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия в обсерватории «Солнечный ветер».
Закат над Байкалом
Закат над Байкалом
Закат над Байкалом
Закат над Байкалом
Закат над Байкалом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Ярчайшее событие - наблюдение заката на самой высокой точке самого большого на Евроазиатском континенте линзового телескопа! Не каждому выпадает такой шанс!

В рамках этой экскурсии мы приготовили для вас уникальное предложение: вы посетите Байкальскую астрофизическую обсерваторию и, поднявшись на смотровую площадку Большого солнечного вакуумного телескопа, увидите закат Солнца над Байкалом - зрелище необыкновенной красоты, вдохновляющей силы и особой энергетики.

Вы сделаете замечательные фотоснимки и селфи, которые будут напоминать вам об этом удивительном событии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьми
Необычные
Вечерние

Похожие туры из Иркутска

Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Идеальный день на Байкале
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
у вашего отеля в Иркутске
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
11 570 за всё до 4 чел.
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Твоё созвездие над Байкалом: программа 3 в 1 под куполом планетария
Узнать, как Иркутск связан с космосом, посмотреть тематический фильм и изучить звёздное небо
в Большом иркутском планетарии
29 авг
1 сен
5 сен
8 сен
700 за человека
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
30 авг
31 авг
1 сен
2 сен
12 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ