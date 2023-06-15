Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал

Промчаться по Байкалу на судне-амфибии, увидеть Ступу Просветления и насладиться бурятской кухней

Отправляемся в семейный трип к самому глубокому озеру на планете и проведём 4 дня в окружении бесконечного льда — вы увидите, сколькими цветами он может переливаться, и искрящегося снега.

Путешествовать будем на хивусе — лодке на воздушной подушке и внедорожнике, чтобы добираться до самых отдалённых и нетронутых цивилизацией мест.

Насладимся красотой мыса Хобой, побываем на необитаемом острове Огой, попробуем настоящую байкальскую уху и согреемся травяным чаем.
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Застывшая во льдах безмятежность: тур-перезагрузка на Байкал
Ближайшие даты:
2
янв
25
янв
2
фев
13
фев
22
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 3 лет.

Вам понадобятся: тёплая одежда и обувь с нескользящей подошвой, powerbank, несколько пар перчаток, шапка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00. Заберём вас из аэропорта, от ж. - д. вокзала или вашей гостиницы
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00. Доставим в аэропорт, на Ж.Д. вокзал или к гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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