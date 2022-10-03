Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00. Вас встретят у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту

Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00