Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом

Пообедать ухой прямо на льду, прокатиться на необычном транспорте и исследовать удалённые уголки

Зимой «священное море» словно превращается во владения Снежной королевы: сверкающий на солнце лёд пленяет живописными узорами и застывшими внутри пузырьками; скалы и гроты покрываются блестящими кристаллами снега; пещеры удивляют необычными наледями.

Мы будем жить в отеле премиум-класса, завтракать и ужинать в уютном ресторане с видом на застывшую поверхность озера и исследовать морозное царство.

Вы покатаетесь на катере на воздушной подушке, проедете на коньках по природному катку и побываете на заповедном мысе Арал.
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Здесь искрит! На ослепительный Байкал с комфортом
Ближайшие даты:
13
фев
23
фев
25
фев
10
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «Хивусе» — катере на воздушной подушке. Наш «Хивус» очень тёплый и тихий, шум не будет мешать вам слушать гида и делиться впечатлениями друг с другом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00. Вас встретят у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром в 1-й день перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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