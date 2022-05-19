Байкал для большинства людей — это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня и значения! Байкал прекрасен в любое время.



В мае можно увидеть первые цветы, огромное количество нерп на льдинах, прозрачная води и в конце мая — начале июня цветет багульник — это сказочная пора.



В июне уже все зеленое, вернулись чайки, полностью растаял лед.



Июль — время очень жаркое, но на Байкале свой микроклимат, возле озера всегда освежающий ветерок и нет духоты.