Жаркий Байкал

Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня

Байкал для большинства людей — это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня и значения! Байкал прекрасен в любое время.

В мае можно увидеть первые цветы, огромное количество нерп на льдинах, прозрачная води и в конце мая — начале июня цветет багульник — это сказочная пора.

В июне уже все зеленое, вернулись чайки, полностью растаял лед.

Июль — время очень жаркое, но на Байкале свой микроклимат, возле озера всегда освежающий ветерок и нет духоты.
Жаркий Байкал
Жаркий Байкал
Жаркий Байкал
Жаркий Байкал
Жаркий Байкал

Что вас ожидает 🤩

  • Листвянка
  • Ольхон

Программа тура:

  • 1 день;
  • Приземлившись в Иркутске, я тебя встречу и ты сразу начнешь путешествие по Байкалу. Первый пункт — Листвянка, уже через час ты посетишь один из крупнейших этномузеев страны — тальцы, где познакомишься с культурой коренных народов.
  • После экскурсии пот музею, мы продолжим путь до Листвянки — по приезду нас ждет вкусный обед в уютном кафе.
  • Подкрепившись, поднимемся на подъемниках на гору, там ты попадешь на знаменитый камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.
  • А вечером можно забронировать настоящую сибирскую баню с окунанием в Байкал.
  • 2 день;
  • Во второй день тебя ждет одна из самых ярких экскурсий — круиз на катере по Байкалу до бухты песчаный — это одна из самых живописных бухт Байкала, ее даже называют Байкальской Ривьерой.

Бухта песчаная — действительно «райской» место, здесь ты:

  • проведешь восхитительный день на песчаном берегу с бирюзовой водой;
  • будешь фотографироваться по корнями знаменитых ходульных деревьев;
  • поднимешься на гору и полюбуешься потрясающими видами Байкала с высоты.
  • С борта катера ты сможешь попробовать чистейшую байкальскую воду, набранную капитаном прямо с катера.
  • 3 день;
  • Утром, после завтрака, собираем вещи и отправляемся на Ольхон. Все самые полюбившиеся туристами виды Байкала находятся там.
  • Путь до Ольхона не близкий, с перерывами на обед в бурятском кафе, где будет возможность попробовать национальную кухню.
  • Ближе к вечеру ты прибудешь на Ольхон и закат уже встретишь на священном мысе Бурхан, где стоят шаманские столбы и до сих пор периодически проводятся ритуалы.
  • 4 день;
  • В этот день после завтрака вас ждут «буханки» (уазы) для поездки на север острова Ольхон до мыса Хобой.

В этом путешествии мы проведем целый день:

  • ты увидишь все самые красивые горы с высоты гор и есть шанс встерить диких яков;
  • ещё ты заедешь к редкому для посещения туристов месту — дереву — скульптуре хранитель Байкала известного скульптора и ювелира мирововго уровня Даши Намдакова.
  • на мысе Хобой будет обед-пикник, к столу будет уха из омуля, приготовленная прямо там на костре;
  • вернешься в отель и на вечер можешь запланировать катание на лошадках;
  • 5 день;
  • Утром, после вкусного завтрака в отеле, ты отправишься на юг острова Ольхон. Там ты посмотришь уже равнинные части острова: смотровую площадку, озеро сердце, озеро Ханхой, отделенное от Байкала песчаной косой, гору трезубец, сад камней.
  • После этой экскурсии ты возвращаешься домой и выезжаешь в Иркутск по пути у тебя будет обед в этнопарке «золотая орда». В этнопарке в самой красивой резной юртой России, ты посмотришь представление, которое не оставит тебя равнодушным, ты услышишь горловое пение, что является традиционным пением для народов России, Монголии. Ты посмотришь яркие танцы и песни бурятских артистов, станцуешь с ними национальный бурятский хоровод Ехор, а также отведаешь национальную бурятскую кухню.
  • Затем продолжишь путь до Иркутска до аэропорта, по дороге заедешь в магазин байкальских сувениров, где ты сможешь приобрести памятные вещи для себя и в подарок, конечно, обязательная часть — покупка байкальского омуля — по желанию можно остаться ещё на 1 ночь в Иркутске.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 12-16 августа, 27-31 августа, 6-10 сентября
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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