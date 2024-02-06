Жизнь в движении: активный тур на Байкале

Увидеть сибирские края с собачьей упряжки, хивуса, багги, снегохода и посетить сакральные места

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Зимняя программа для активных и любителей экстрима — отправимся в снегоходное сафари, кататься на багги, хивусе и в собачьих упряжках по Байкалу! Найдём чистый лёд, заледенелые гроты без людей и поцелуемся с глубочайшим озером мира! Узнаем край через движения и опробуем на себе сибирские активности.

Посетим два священных острова — Огой и Ольхон — и курортную Листвянку, где посетим нерпинарий и поднимемся на Камень Черского полюбоваться истоком Ангары и заснеженным хребтом. Встретим закат у овеянной легендами Шаманки и увидим самую широкую часть Байкала.
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Жизнь в движении: активный тур на Байкале
Ближайшие даты:
6
фев
20
фев
4
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка, нерпы и Камень Черского

Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала в Листвянку. Приготовьтесь умиляться и восхищаться — мы идём в нерпинарий! Увидим милейших созданий на расстоянии вытянутой руки, узнаем о жизни единственного в мире пресноводного тюленя и посмотрим на таланты нерп. Затем поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается вид на исток Ангары, вершины хребта Хамар-Дабан и, конечно, сам Байкал.

Завершим первый день тура катанием на собачьих упряжках. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день. Остановимся в гостинице на 2 ночи.

Листвянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень ЧерскогоЛиствянка, нерпы и Камень Черского
2 день

Снегоходное сафари по льду

Ну что, готовы к порции адреналина и бескрайним просторам Байкала? Отправляемся кататься на снегоходах по льду! Но сначала — инструктаж и выдача экипировки. Наше снегоходное путешествие будет проходить вдоль западного побережья, живописных бухт и скал. Будем останавливаться фотографироваться с ледяными пещерами, научимся преодолевать торосы и прочувствуем дух свободы!

К обеду прибудем в посёлок Большое Голоустное. Вечером вернёмся в Листвянку и прокатимся на хивусе — транспорте на воздушной подушке. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.

Снегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льдуСнегоходное сафари по льду
3 день

«Золотая Орда» и переезд на Ольхон

Сегодня переезжаем на остров Ольхон (около 5-6 часов). По пути посетим этно-парк «Золотая Орда». Вы познакомитесь с местной культурой, национальной кухней, обрядами и самой красивой резной юртой России. Желающие поучаствуют в спортивных состязаниях, играх, исторических квестах, танцевальных и прикладных мастер-классах (за доплату).

Вечером будет свободное время для самостоятельной прогулки и катания на коньках.

«Золотая Орда» и переезд на Ольхон«Золотая Орда» и переезд на Ольхон«Золотая Орда» и переезд на Ольхон«Золотая Орда» и переезд на Ольхон
4 день

Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки

После завтрака нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.

Также, сегодня прокатимся на багги по Малому морю. Обращаем внимание, что поездка может быть перенесена на другой день.

Малое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у ШаманкиМалое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки
5 день

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток

Запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний катокМыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток
6 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в Иркутск. В пути около 5 часов. Ориентировочное прибытие около 15:00.

Возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт / ж. - д. вокзал / ваша гостиница, до 09:00
Завершение: Иркутск, около 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Зимние
Летние
Активный отдых
Байкал
Выездные
Многодневные туры
Листвянка
Ольхон
Мыс Хобой
Популярные места
На снегоходах
Ангара
Нерпинарий
6-дневные туры
Малое море Байкала
Природа и пейзажи
Багги

Похожие туры из Иркутска

Легенды осени на Байкале
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Легенды осени на Байкале
Иркутск
6 сен
29 сен
77 700 за человека
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Россия, Иркутск
15 ноя
15 дек
15 янв
15 фев
от 56 500 за человека
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Россия, Иркутск
10 янв
24 янв
7 фев
18 фев
от 95 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ