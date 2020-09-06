Прибытие в Иркутск.
Сбор группы в 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город. В 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город. Гид встретит вас с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие».
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск – столица Восточной Сибири. «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала. Поселок расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. В каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти и окунуться в атмосферу тех времен.
Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Узнаем легенду о любви Ангары и Енисея.
Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения. Дегустация байкальской рыбы и домашней настойки.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Завтрак.
Отправляемся на маршрутном микроавтобусе на Малое Море (250 км).
Малое море – часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон.
По пути вы сможете полюбоваться сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков. Так же встретятся памятники (Орел, Бродяга), с которыми связаны интересные истории и легенды.
Прибытие на базу отдыха, размещение.
Обед.
Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка».
Едем на Большой Байкал – смотреть торосы и гладкий зеркальный лед.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
А еще берем с собой коньки, у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Возвращаемся на базу отдыха.
Ужин.
Завтрак на базе отдыха.
Свободный день.
За дополнительную плату вы можете заказать экскурсии на выбор: (авто, хивус, квадроциклы).
Возможные варианты трансфера во время экскурсий: автомобиль, хивус, квадроциклы.
А вечером, Вас будет ждать самая настоящая сибирская баня с вениками и чаем на байкальских травах.
Завтрак на базе отдыха.
Свободное время.
Вы можете посетить дополнительные экскурсии, на которые не успели вчера или просто погулять по льду Байкала.
Обед.
Трансфер в Иркутск.
Прибытие и размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.
Аршан – это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.
Курорт «Аршан» – горноклиматический. Высокое стояние солнца и потрясающий воздух. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.
Прибытие в Аршан.
Обед.
На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые буузы.
Размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах.
Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Горная река Кынгарга, протекающая через территорию курортной зоны, радует кристальной свежестью и чистотой. В верхнем течении находятся водопады, самые высокие из которых имеют падение воды до 10 метров. Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов. Дно каньона, где протекает река, выстлано отполированным водой мрамором розового и желтого цветов.
Экскурсия проходит до первого водопада. Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
Посещение буддийского дацана «Бодхидхарма».
Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.
Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Аршану и ужин (не входит в программу).
Завтрак.
Отправление в пос. Жемчуг.
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура воды +38 градусов. При желании можно искупаться в источнике.
Принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, когда на улице мороз и снег, оставят незабываемое впечатление об этом месте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Трансфер в Иркутск, размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску. Обед и ужин не входят в программу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость - 1 200 рублей / легковой автомобиль, или такси: 500 рублей)
Проживание в туре предусматривает размещение в 2-х / 3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.
Проживание по маршруту:
Иркутск – 3 ночи, Малое море – 2 ночи, Аршан – 1 ночь.
Документы
Туристическое снаряжение
Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Необходимые одежда и обувь
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Возможны изменения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг (из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.)
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.
Вас встретит гид с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие» (время встречи 8:00-8:30 в аэропорту, в 9:00-9:30 на ж/д вокзале).
Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.
Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.
Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.
Доплата за одноместное размещение: 16 000 рублей.
Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.