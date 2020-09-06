Зимнее Байкальское путешествие

В этом туры вы посетите самые энергетически сильные места Байкала

5
1 отзыв
В этом туры вы посетите самые энергетически сильные места Байкала.

Познакомитесь с местной религией, традициями, попробуйте бурятскую кухню и сходите попариться в сибирскую баню. Увидите кристальный лед Байкала, ледяные торосы и заснеженные гольцы Саянских гор.

А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тункинской долине, сосновому лесу, и купанию в горячих источниках под открытым небом.
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Зимнее Байкальское путешествие
Ближайшие даты:
12
фев
24
фев
13
мар

Что вас ожидает 🤩

Сибирский Париж
Сибирский Париж
Иркутск – старинный город, столица Восточной Сибири с характерными европейскими чертами
Торосы, зеркальный лед и чай из самовара
Торосы, зеркальный лед и чай из самовара
Устроим катание на коньках, фотосессию на озере и обед на льду
Вкусы Байкала
Вкусы Байкала
Посетим рыбный рынок и сувенирные ряды. Попробуем бурятские буузы и настоящий байкальский коктейль
Термальные источники
Термальные источники
Целебными горячие источники и грязевые ванны на живописном берегу реки Иркут
Островок духовности
Островок духовности
Узнаем о буддизме в колоритном дацане «Бодхидхарма»
Водопад реки Кынгарга
Водопад реки Кынгарга
Зимой водопад превращается в ледопад — удивительное зрелище

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - Листвянка

Прибытие в Иркутск.

Сбор группы в 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город. В 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город. Гид встретит вас с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие».

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск – столица Восточной Сибири. «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала. Поселок расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. В каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти и окунуться в атмосферу тех времен.

Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Узнаем легенду о любви Ангары и Енисея.

Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения. Дегустация байкальской рыбы и домашней настойки.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).

Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).

Прибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - ЛиствянкаПрибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - Листвянка
2 день

Малое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосы

Завтрак.

Отправляемся на маршрутном микроавтобусе на Малое Море (250 км).

Малое море – часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон.

По пути вы сможете полюбоваться сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков. Так же встретятся памятники (Орел, Бродяга), с которыми связаны интересные истории и легенды.

Прибытие на базу отдыха, размещение.

Обед.

Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка».

Едем на Большой Байкал – смотреть торосы и гладкий зеркальный лед.

Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля.

Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.

А еще берем с собой коньки, у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!

Возвращаемся на базу отдыха.

Ужин.

Малое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосыМалое море - бухта «Змеинка» - Лед и торосы
3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак на базе отдыха.

Свободный день.

За дополнительную плату вы можете заказать экскурсии на выбор: (авто, хивус, квадроциклы).

  • Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей;
  • Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала;
  • Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой;
  • Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (февраль, март);
  • Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (февраль, март);
  • Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель).

Возможные варианты трансфера во время экскурсий: автомобиль, хивус, квадроциклы.

А вечером, Вас будет ждать самая настоящая сибирская баня с вениками и чаем на байкальских травах.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
4 день

Свободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в Иркутск

Завтрак на базе отдыха.

Свободное время.

Вы можете посетить дополнительные экскурсии, на которые не успели вчера или просто погулять по льду Байкала.

Обед.

Трансфер в Иркутск.

Прибытие и размещение в гостинице.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).

Свободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в ИркутскСвободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в ИркутскСвободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в ИркутскСвободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в ИркутскСвободный день или дополнительные экскурсии - возвращение в Иркутск
5 день

Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"

Завтрак в гостинице.

Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорий Восточных Саян.

Аршан – это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.

Курорт «Аршан» – горноклиматический. Высокое стояние солнца и потрясающий воздух. По количеству солнечных дней в году превосходит Крым.

Прибытие в Аршан.

Обед.

На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые буузы.

Размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах.

Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.

Горная река Кынгарга, протекающая через территорию курортной зоны, радует кристальной свежестью и чистотой. В верхнем течении находятся водопады, самые высокие из которых имеют падение воды до 10 метров. Всего на Кынгарге насчитывается 12 водопадов. Дно каньона, где протекает река, выстлано отполированным водой мрамором розового и желтого цветов.

Экскурсия проходит до первого водопада. Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.

Посещение буддийского дацана «Бодхидхарма».

Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца – слева на право.

Посещение местного рынка, здесь можно приобрести местные целебные травы и чаи, и товары из Монголии.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Аршану и ужин (не входит в программу).

Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"Тункинская долина - Курорт "Аршан" - водопады на р. Кынгарга - дацан "Бодхидхарма"
6 день

Горячие источники Тункинской долины - Иркутск

Завтрак.

Отправление в пос. Жемчуг.

Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура воды +38 градусов. При желании можно искупаться в источнике.

Принятия горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов, когда на улице мороз и снег, оставят незабываемое впечатление об этом месте, расположенном в сердце Тункинской долины.

Трансфер в Иркутск, размещение в гостинице.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску. Обед и ужин не входят в программу.

Горячие источники Тункинской долины - ИркутскГорячие источники Тункинской долины - ИркутскГорячие источники Тункинской долины - Иркутск
7 день

Окончание программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость - 1 200 рублей / легковой автомобиль, или такси: 500 рублей)

Проживание

Проживание в туре предусматривает размещение в 2-х / 3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.

Проживание по маршруту:

Иркутск 3 ночи, Малое море 2 ночи, Аршан 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы
  • Транспортное-экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи Тальцы, музей Байкала
  • Проживание в номерах с удобствами (2-3–местное размещение)
  • Баня
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение: 16 000 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • для детей свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования.

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • средства личной гигиены;
  • аптечка (личная).

Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (с капюшоном);
  • теплые непродуваемые брюки;
  • шапка непродуваемая, с мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом);
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные и хлопковые носки;
  • сменное белье;
  • купальные принадлежности (для посещения термальных источников).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Возможно ли изменение программы?

Возможны изменения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг (из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.)

Кто будет со мной в группе?

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.

Как я найду гида?

Вас встретит гид с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие» (время встречи 8:00-8:30 в аэропорту, в 9:00-9:30 на ж/д вокзале).

Какая будет погода?

Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.

Я путешествую один. Как будет организовано мое проживание?

Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.

Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.

Доплата за одноместное размещение: 16 000 рублей.

Есть ли возрастные ограничения?

Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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