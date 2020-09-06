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Прибытие в Иркутск - обзорная экскурсия по городу - этнографический музей «Тальцы» - музей Байкала - Листвянка

Прибытие в Иркутск.

Сбор группы в 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город. В 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город. Гид встретит вас с табличкой «Зимнее Байкальское путешествие».

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск – столица Восточной Сибири. «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала. Поселок расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. В каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти и окунуться в атмосферу тех времен.

Затем продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Узнаем легенду о любви Ангары и Енисея.

Посетим Байкальский музей, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения. Дегустация байкальской рыбы и домашней настойки.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благоустроенный номер).

Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).