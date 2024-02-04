Встречаемся в аэропорту Иркутска. Заедем за вами в гостиницу, если вы приехали днём ранее, о чём мы и рекомендуем. Лучше отдохнуть после длительного перелёта, чтобы сегодня быть готовыми к насыщенному на события и эмоции дню.

После встречи заедем в прокат и возьмём коньки на всё наше путешествие (уже включено в стоимость). Приготовьтесь увидеть Байкал! Заселимся в гостиницу в Листвянке, что на побережье великого озера. Прогуляемся по курорту, поднимемся к Камню Черского, откуда посмотрим на исток Ангары. Спустимся на лёд, восхитимся зрелищем под ногами и потрогаем незамёрзшую водичку. На обед и ужин гид посоветует хорошие кафе в Листвянке.