Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках

Посетить нетуристические и значимые локации и пройти банный ритуал с погружением в прорубь

Описание
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Мы не будем показывать вам типичные локации, в очереди к которым стоят толпы людей — наша цель влюбить вас в Байкал с первого раза! Поэтому запланирован целый день на снегоходах, что редко встречается в других турах. Вдоволь накатаемся на коньках в безлюдных местах по чистому льду и опробуем шипованные велосипеды. Нас ждёт живописная дорога из Листвянки на Ольхон на хивусе — транспорте на воздушной подушке.

А вишенкой на торте станет банный ритуал с окунанием в прорубь! Посещение Байкала невозможно представить без ухи из омуля и значимых локаций, которые мы тоже включили в программу и позаботились, чтобы увидеть их не в час пик.
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Зимний Байкал с драйвом: на снегоходах, хивусе, велосипедах и коньках
Ближайшие даты:
4
фев
11
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур не требует специальной подготовки. По силам физически активному и здоровому человеку. Обращаем внимание, что на Байкале могут дуть сильные ветра (Сарма), а температуры опускаться ниже -30 градусов. Конечно, такая температура в этом районе и переносится легче, чем в Центральной России, всё равно просим ответственно подходить к выбору одежды и снаряжения. Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с гидом.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка

Встречаемся в аэропорту Иркутска. Заедем за вами в гостиницу, если вы приехали днём ранее, о чём мы и рекомендуем. Лучше отдохнуть после длительного перелёта, чтобы сегодня быть готовыми к насыщенному на события и эмоции дню.

После встречи заедем в прокат и возьмём коньки на всё наше путешествие (уже включено в стоимость). Приготовьтесь увидеть Байкал! Заселимся в гостиницу в Листвянке, что на побережье великого озера. Прогуляемся по курорту, поднимемся к Камню Черского, откуда посмотрим на исток Ангары. Спустимся на лёд, восхитимся зрелищем под ногами и потрогаем незамёрзшую водичку. На обед и ужин гид посоветует хорошие кафе в Листвянке.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день

На снегоходах по льду вдоль КБЖД

После завтрака (08:30) отправимся за порцией адреналина и восторга — кататься на снегоходах по льду (5 часов). За руль допускаются только взрослые, дети едут в качестве пассажиров. Выдаются специальные костюмы и шлемы.

Проедем вдоль Кругобайкальской железной дороги, будем верить, что посчастливиться увидеть ретропаровоз. Заедем на обед на мыс Половинный, где нас встретят и накормят местные бабушки. К вечеру вернёмся в гостиницу.

На снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖДНа снегоходах по льду вдоль КБЖД
3 день

На хивусе до Ольхона

Сегодня позавтракаем пораньше — в 08:00. Ведь нас ждёт путешествие на хивусе по льду до острова Ольхон! Переезжаем в посёлок Хужир, где находится знаменитая скала Шаманка и 13 священных столбов. Но это мы увидим чуть позже, а пока приготовьтесь рассматривать лёд и миллион пузыриков, фотографироваться с торосами и гулять по бухтам! Желающие смогут покататься на коньках по бескрайнему катку — выберем самое красивое место и чистый лёд.

В гостиницу заселимся примерно в 18:00. Нас встретят горячим ужином и с сибирским гостеприимством.

На хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до ОльхонаНа хивусе до Ольхона
4 день

Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»

Теперь мы живём на самом большом острове на Байкале! И нам предстоит многое увидеть — начнём с мысов Зама и Хобой. Первый редко посещается туристами, а второй станет менее многолюдным во второй половине дня — как раз, когда мы туда и приедем.

Сначала заедем на горный источник, рассмотрим становую трещину, торосы и пещеру с пушистыми наростами. Устроим обед прямо на льду и отведаем ухи из омуля. Посетим Хобой, увидим скалы «Три брата» и накатаемся вдоволь на коньках. К ужину вернёмся в гостиницу.

Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»
5 день

Огой, юг Ольхона и банный ритуал

Сегодня отправимся южнее — к острову Огой и мысам Харгой и Кобылья голова. С собой на весь день берём шипованные велосипеды (включено в стоимость), поэтому в любой момент сможем прокатиться прямо по льду. А если устанем, то вернёмся в машину.

Увидим популярный мыс Дракон и Ступу Просветления на Огое, который считается энергетически чистым, так как на нём никогда не проживали люди. Если вас интересуют места силы, то вот оно! Буддийская ступа олицетворяет единение сил природы и хранит в себе реликвии. Здесь любят загадывать желания и совершать ритуалы.

Отправляемся далее — к мысам Харгой и Кобылья голова. Покатаемся на коньках и вновь отведаем уху на льду. Но это ещё не всё — нас ждёт особый банный ритуал. Желающие смогут нырнуть в прорубь.

Огой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуалОгой, юг Ольхона и банный ритуал
6 день

Переезд в Иркутск

Встречаем последнее утро на Ольхоне вкусным завтраком и отправляемся обратно в Иркутск, но уже по ледовой переправе на машине и далее по дороге (около 5 часов). До отъезда будет время прогуляться на мыс Бурхан, полюбоваться Шаманкой и купить сувениры в посёлке.

В пути в город сделаем остановку на обед в кафе (оплачивается дополнительно). Ближе к вечеру заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на прощальный ужин в ресторане.

Переезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в Иркутск
7 день

Отъезд

Позавтракав, выселяемся из номеров до 12:00. Вы можете сдать свой багаж в камеру хранения и ещё провести один день в Иркутске или отправиться сразу в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00 (либо заберём вас от вашей гостиницы в Иркутске)
Завершение: Иркутск, выезд из гостиницы «Централь» до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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