Посетить нетуристические и значимые локации и пройти банный ритуал с погружением в прорубь
А вишенкой на торте станет банный ритуал с окунанием в прорубь! Посещение Байкала невозможно представить без ухи из омуля и значимых локаций, которые мы тоже включили в программу и позаботились, чтобы увидеть их не в час пик.
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Описание
Организационные детали
Тур не требует специальной подготовки. По силам физически активному и здоровому человеку. Обращаем внимание, что на Байкале могут дуть сильные ветра (Сарма), а температуры опускаться ниже -30 градусов. Конечно, такая температура в этом районе и переносится легче, чем в Центральной России, всё равно просим ответственно подходить к выбору одежды и снаряжения. Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с гидом.
Программа тура по дням
Листвянка
Встречаемся в аэропорту Иркутска. Заедем за вами в гостиницу, если вы приехали днём ранее, о чём мы и рекомендуем. Лучше отдохнуть после длительного перелёта, чтобы сегодня быть готовыми к насыщенному на события и эмоции дню.
После встречи заедем в прокат и возьмём коньки на всё наше путешествие (уже включено в стоимость). Приготовьтесь увидеть Байкал! Заселимся в гостиницу в Листвянке, что на побережье великого озера. Прогуляемся по курорту, поднимемся к Камню Черского, откуда посмотрим на исток Ангары. Спустимся на лёд, восхитимся зрелищем под ногами и потрогаем незамёрзшую водичку. На обед и ужин гид посоветует хорошие кафе в Листвянке.
На снегоходах по льду вдоль КБЖД
После завтрака (08:30) отправимся за порцией адреналина и восторга — кататься на снегоходах по льду (5 часов). За руль допускаются только взрослые, дети едут в качестве пассажиров. Выдаются специальные костюмы и шлемы.
Проедем вдоль Кругобайкальской железной дороги, будем верить, что посчастливиться увидеть ретропаровоз. Заедем на обед на мыс Половинный, где нас встретят и накормят местные бабушки. К вечеру вернёмся в гостиницу.
На хивусе до Ольхона
Сегодня позавтракаем пораньше — в 08:00. Ведь нас ждёт путешествие на хивусе по льду до острова Ольхон! Переезжаем в посёлок Хужир, где находится знаменитая скала Шаманка и 13 священных столбов. Но это мы увидим чуть позже, а пока приготовьтесь рассматривать лёд и миллион пузыриков, фотографироваться с торосами и гулять по бухтам! Желающие смогут покататься на коньках по бескрайнему катку — выберем самое красивое место и чистый лёд.
В гостиницу заселимся примерно в 18:00. Нас встретят горячим ужином и с сибирским гостеприимством.
Мыс Зама, Хобой, уха на льду и «Три брата»
Теперь мы живём на самом большом острове на Байкале! И нам предстоит многое увидеть — начнём с мысов Зама и Хобой. Первый редко посещается туристами, а второй станет менее многолюдным во второй половине дня — как раз, когда мы туда и приедем.
Сначала заедем на горный источник, рассмотрим становую трещину, торосы и пещеру с пушистыми наростами. Устроим обед прямо на льду и отведаем ухи из омуля. Посетим Хобой, увидим скалы «Три брата» и накатаемся вдоволь на коньках. К ужину вернёмся в гостиницу.
Огой, юг Ольхона и банный ритуал
Сегодня отправимся южнее — к острову Огой и мысам Харгой и Кобылья голова. С собой на весь день берём шипованные велосипеды (включено в стоимость), поэтому в любой момент сможем прокатиться прямо по льду. А если устанем, то вернёмся в машину.
Увидим популярный мыс Дракон и Ступу Просветления на Огое, который считается энергетически чистым, так как на нём никогда не проживали люди. Если вас интересуют места силы, то вот оно! Буддийская ступа олицетворяет единение сил природы и хранит в себе реликвии. Здесь любят загадывать желания и совершать ритуалы.
Отправляемся далее — к мысам Харгой и Кобылья голова. Покатаемся на коньках и вновь отведаем уху на льду. Но это ещё не всё — нас ждёт особый банный ритуал. Желающие смогут нырнуть в прорубь.
Переезд в Иркутск
Встречаем последнее утро на Ольхоне вкусным завтраком и отправляемся обратно в Иркутск, но уже по ледовой переправе на машине и далее по дороге (около 5 часов). До отъезда будет время прогуляться на мыс Бурхан, полюбоваться Шаманкой и купить сувениры в посёлке.
В пути в город сделаем остановку на обед в кафе (оплачивается дополнительно). Ближе к вечеру заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на прощальный ужин в ресторане.
Отъезд
Позавтракав, выселяемся из номеров до 12:00. Вы можете сдать свой багаж в камеру хранения и ещё провести один день в Иркутске или отправиться сразу в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00 (либо заберём вас от вашей гостиницы в Иркутске)Завершение: Иркутск, выезд из гостиницы «Централь» до 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.