Зимний Хабар-Дабан

Описание
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Ответы на вопросы
Вместе с нами вы отправитесь в трехдневное путешествие по зимним просторам Хамар-Дабана, древнейшего горного массива.

Мы совершим настоящее восхождение к пику Черского, увидим необычное озеро в форме сердца и другие знаковые места и окрестности.
Зимний Хабар-Дабан
Зимний Хабар-Дабан
Зимний Хабар-Дабан
Зимний Хабар-Дабан
Зимний Хабар-Дабан
Зимний Хабар-Дабан
Ближайшие даты:
2
фев

Что вас ожидает:

  • Хамар-Дабан
  • Пик Черского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского, откуда открывается вид на просторы Байкала и вершины Саянских гор. Горное озеро, ледяной водопад витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • теплую одежду;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути. Обратите внимание: время программы примерное и может меняться, если это необходимо организаторам.

Даты тура обговариваются по заявкам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча туристов
  • Трансфер
  • Проживание на турбазе
  • Сопровождение гида-проводника
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Личные расходы экскурсанта
  • Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура обговариваются по заявкам
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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