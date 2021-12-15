См. календарь

ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон
- Уважаемые путешественники! Наша экскурсия начинается в 10:00 — мы выезжаем из аэропорта г. Иркутска на остров Ольхон; Если Вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес Вашей гостиницы и наш водитель заберет Вас с 09:00-09:40 утра.
- 10:00 — встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон. Время в пути — примерно 6 часов
- 11:00 — остановка в поселке Усть-Ордынский
Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь, а п. Усть-Ордынский славится традиционной бурятской культурой, которая передается из поколения в поколение. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину
- 13:30 — Обед в кафе бурятской кухни
- 15:00 — Прибытие в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
- Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
- 16:00-17:30 — Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
- Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
- Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: обед
ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон
• 10:00-16:00 — экскурсия начинается в 10 утра: на проходит на внедорожниках по чистейшему льду Байкала
Места, которые мы посетим:
• Харанцы: смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил
• Песчанка: красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных
• Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками
• Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала
• Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
- 16:00 — возвращение в Хужир
- Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
• Питание: обед
ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск
• 09:00 — завтрак в отеле
- 10:00-12:00 — экскурсия по южной части острова Ольхон. Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга
• 13:00 — обед в кафе бурятской кухни
• 16:00-16:40 — посещение Храма Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в г. Иркутске
• 17:00 — заселение в гостиницу
- Гостиница: —
- Питание: завтрак, обед
Важная информация:
- В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.