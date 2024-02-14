Увидеть уникальные формы льда, заглянуть в «хрустальные» гроты и загадать желания в местах силы
Будем знакомиться с его достопримечательностями, балдеть от узоров на льду застывшего озера и кататься по нему разными способами.
Побываем у буддийской ступы и у священной скалы Шаманки, посмотрим на мысы Хобой и Три брата, Дракон и Кобылья Голова, погуляем по Иркутску.
А ещё вас ждёт уха, сваренная прямо на льду, и местный обряд, который поможет наполниться силой и воплотить ваши желания в жизнь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд на Ольхон, закат у Шаманки
Встречаемся и отправляемся на Ольхон (дорога займёт 4-5 часов). По пути остановимся у бронзовой статуи орла, ставшего хранителем степных просторов, и полюбуемся потрясающие видами Тажеранской степи.
Приедем к вечеру и заселимся в наш отель, от которого открывается завораживающая панорама Байкала. Прогуляемся до священной скалы Шаманки, чтобы встретить закат и загадать желания.
Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду
Сегодня будем исследовать север острова, а отправимся туда на уазиках-«буханках». Вы увидите знаменитый мыс Хобой, которому приписывают священную силу. Отсюда же полюбуемся захватывающим видом на открытый Байкал.
После вас ждёт уха из омуля, приготовленная прямо на льду. Затем прогуляемся ещё немного: остановимся около мыса Три брата и пройдёмся по зеркальной поверхности озера. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.
На юг Ольхона на хивусе
В этот день будем исследовать южную часть Ольхона. А отправимся туда на необычном транспорте — судне на воздушной подушке — хивусе. Это самый безопасный транспорт для передвижения по Байкалу. Доедем до буддийской Ступы просветления и проведём местный ритуал. По поверьям, это помогает избавиться от негатива и невзгод, наполниться силой и воплотить в жизнь желания.
После едем дальше. По пути посмотрим и на другие природные достопримечательности — мысы Дракон, Кобылья Голова и Шибеты. Обязательно выйдем на лёд, чтобы заглянуть в царство гротов и ледяных пещер. Покатаемся на коньках и сделаем много красивых кадров. Вас ждут торосы, сокуи, наплески — уникальные виды байкальского льда. Вечером вернёмся в отель и вкусно поужинаем.
Шаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в Иркутск
После завтрака снова поднимемся на Шаманку и загадаем желания у столбов сэргэ. Погуляем по Хужиру, желающие смогут ещё покататься на коньках, багги или квадроциклах.
Затем отправляемся обратно в Иркутск, где по приезде можно будет заглянуть на местный рынок, чтобы купить рыбу и сувениры, или просто пройтись по городу.
Отъезд
Позавтракав, едем в аэропорт. У вылетающих дневными рейсами будет возможность ещё погулять по Иркутску.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт, 09:00Завершение: Иркутск, аэропорт, любое удобное время
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.