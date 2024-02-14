Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках

Индивидуальный тур в Иркутске

Увидеть уникальные формы льда, заглянуть в «хрустальные» гроты и загадать желания в местах силы

Отправляемся на крупнейший и самый знаменитый остров Байкала.

Будем знакомиться с его достопримечательностями, балдеть от узоров на льду застывшего озера и кататься по нему разными способами.

Побываем у буддийской ступы и у священной скалы Шаманки, посмотрим на мысы Хобой и Три брата, Дракон и Кобылья Голова, погуляем по Иркутску.

А ещё вас ждёт уха, сваренная прямо на льду, и местный обряд, который поможет наполниться силой и воплотить ваши желания в жизнь.
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Зимний Ольхон с севера на юг: на уазиках, хивусе и коньках
Ближайшие даты:
14
фев
23
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд на Ольхон, закат у Шаманки

Встречаемся и отправляемся на Ольхон (дорога займёт 4-5 часов). По пути остановимся у бронзовой статуи орла, ставшего хранителем степных просторов, и полюбуемся потрясающие видами Тажеранской степи.

Приедем к вечеру и заселимся в наш отель, от которого открывается завораживающая панорама Байкала. Прогуляемся до священной скалы Шаманки, чтобы встретить закат и загадать желания.

Встреча, переезд на Ольхон, закат у ШаманкиВстреча, переезд на Ольхон, закат у ШаманкиВстреча, переезд на Ольхон, закат у ШаманкиВстреча, переезд на Ольхон, закат у Шаманки
2 день

Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду

Сегодня будем исследовать север острова, а отправимся туда на уазиках-«буханках». Вы увидите знаменитый мыс Хобой, которому приписывают священную силу. Отсюда же полюбуемся захватывающим видом на открытый Байкал.

После вас ждёт уха из омуля, приготовленная прямо на льду. Затем прогуляемся ещё немного: остановимся около мыса Три брата и пройдёмся по зеркальной поверхности озера. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.

Север Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льдуСевер Ольхона: Хобой, мыс Три брата, уха на льду
3 день

На юг Ольхона на хивусе

В этот день будем исследовать южную часть Ольхона. А отправимся туда на необычном транспорте — судне на воздушной подушке — хивусе. Это самый безопасный транспорт для передвижения по Байкалу. Доедем до буддийской Ступы просветления и проведём местный ритуал. По поверьям, это помогает избавиться от негатива и невзгод, наполниться силой и воплотить в жизнь желания.

После едем дальше. По пути посмотрим и на другие природные достопримечательности — мысы Дракон, Кобылья Голова и Шибеты. Обязательно выйдем на лёд, чтобы заглянуть в царство гротов и ледяных пещер. Покатаемся на коньках и сделаем много красивых кадров. Вас ждут торосы, сокуи, наплески — уникальные виды байкальского льда. Вечером вернёмся в отель и вкусно поужинаем.

На юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусеНа юг Ольхона на хивусе
4 день

Шаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в Иркутск

После завтрака снова поднимемся на Шаманку и загадаем желания у столбов сэргэ. Погуляем по Хужиру, желающие смогут ещё покататься на коньках, багги или квадроциклах.

Затем отправляемся обратно в Иркутск, где по приезде можно будет заглянуть на местный рынок, чтобы купить рыбу и сувениры, или просто пройтись по городу.

Шаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в ИркутскШаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в ИркутскШаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в ИркутскШаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в ИркутскШаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в ИркутскШаманка, прогулка по Хужиру, возвращение в Иркутск
5 день

Отъезд

Позавтракав, едем в аэропорт. У вылетающих дневными рейсами будет возможность ещё погулять по Иркутску.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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