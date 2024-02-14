Сегодня будем исследовать север острова, а отправимся туда на уазиках-«буханках». Вы увидите знаменитый мыс Хобой, которому приписывают священную силу. Отсюда же полюбуемся захватывающим видом на открытый Байкал.

После вас ждёт уха из омуля, приготовленная прямо на льду. Затем прогуляемся ещё немного: остановимся около мыса Три брата и пройдёмся по зеркальной поверхности озера. Вечером вернёмся в отель и поделимся друг с другом впечатлениями.