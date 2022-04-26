Зимний треккинг на Байкале

Пойдем в поход к мысу Кобылья голова и послушаем шаманские истории

Авторский тур
Поход налегке — это идеальное сочетание красивых мест, активного времяпровождения и комфорта.

Мы будем много ходить по льду Байкала, наслаждаться природой, заряжаться в местах силы, кататься на коньках и велосипедах, а вечером возвращаться в уютную турбазу на берегу Малого моря.

Это приключение для тех, кто любит активности и отдаленные природные места, но при этом ценит комфорт.
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Зимний треккинг на Байкале
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Обязательно возьмите с собой теплые вещи: термобелье, зимнюю теплую куртку с непродуваемыми штанами (можно горнолыжный костюм), шерстяные носки, флисовый шарф, варежки, перчатки, непромокаемую теплую обувь. Мы будем много находиться на улице, так что очень важно правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть.

Еще пригодятся ледоступы, кошки для гололеда или айсеры — с ними по льду ходить будет удобнее. Так что если они у вас есть, берите с собой.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара — снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким, можно запросто обгореть или повредить сетчатку глаза.

Возьмите также небольшой рюкзак для прогулок, куда можно положить личные вещи и общественные продукты на обед, которые выдаст инструктор (вес продуктов 400-600 грамм). А еще пенку-сидушку, чтобы можно было сидеть где захочется без вреда для здоровья, и термос.

Если есть, то возьмите также сушилку для обуви — мы почти весь день проводим на улице, очень важно, чтобы обувь всегда была сухая.

Для оплаты в кафе и магазинах возьмите наличные деньги (оплата банковскими картами здесь не развита).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 16:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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