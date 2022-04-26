Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.

Обязательно возьмите с собой теплые вещи: термобелье, зимнюю теплую куртку с непродуваемыми штанами (можно горнолыжный костюм), шерстяные носки, флисовый шарф, варежки, перчатки, непромокаемую теплую обувь. Мы будем много находиться на улице, так что очень важно правильно подобрать одежду, чтобы не замерзнуть.

Еще пригодятся ледоступы, кошки для гололеда или айсеры — с ними по льду ходить будет удобнее. Так что если они у вас есть, берите с собой.

Не забудьте солнцезащитные очки и крем от загара — снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким, можно запросто обгореть или повредить сетчатку глаза.

Возьмите также небольшой рюкзак для прогулок, куда можно положить личные вещи и общественные продукты на обед, которые выдаст инструктор (вес продуктов 400-600 грамм). А еще пенку-сидушку, чтобы можно было сидеть где захочется без вреда для здоровья, и термос.

Если есть, то возьмите также сушилку для обуви — мы почти весь день проводим на улице, очень важно, чтобы обувь всегда была сухая.

Для оплаты в кафе и магазинах возьмите наличные деньги (оплата банковскими картами здесь не развита).