Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Мы посетим не только главные природные достопримечательности самого глубокого озера мира, но и осмотрим локации, о которых знают не все туристы.
Вместе мы побываем на острове Огой, чтобы загадать заветные желания у ступы Просветления, исследуем мысы Бурхан, Саган-Хушун и Хвост дракона. В один из дней у вас будет возможность «поцеловать» Байкал.
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Описание
Организационные детали
Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.
Программа тура по дням
Мыс Кобылья голова, скала Трезубец и красоты южной части Ольхона
Встретим вас в аэропорту или у места пребывания и отправимся к Байкалу. Дорога будет проходить по невероятно живописным местам. Первая остановка — залив Куркут. Отсюда будем передвигаться по льду озера. Увидим мыс Кобылья голова, название которого говорит само за себя. Полуостров, на котором расположился мыс, действительно напоминает голову лошади.
Затем осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. С её вершины открывается потрясающий панорамный вид на гладь Байкала. Проезжая вдоль побережья, заглянем в гроты, покрытые льдом, ещё посетим остров, похожий на кита.
После этого доберёмся до гостиницы, разместимся и отдохнём.
К мысу Хобой
Сегодня направимся к северной точке острова — мысу Хобой. С его названием связана легенда о драконе, потерявшем свой зуб над Байкалом. В переводе с языка местных народов «хобой» означает «клык».
По пути к мысу сделаем несколько остановок. Первым делом увидим знаменитую скалу Шаманка, которая обладает особенной энергетикой. Далее посетим остров Харанцы, где находится гигантский грот. После этого увидим остров с милым названием Львёнок. После этого вы сможете покататься на коньках, а затем мы побываем на мысе Саган-Хушун, который также называют мыс «Три брата».
По прибытии на Хобой полюбуемся ледяными торосами и панорамой Байкала. Вечером вернёмся в Хужир, чтобы встретить закат на мысе Бурхан с видом на Шаманку.
Ступа Просветления и Хвост дракона
Перед отъездом успеем осмотреть ещё несколько интересных локаций. Увидим мыс Елгай и его узкий глубокий грот. Побываем на острове Огой, чтобы загадать желание у ступы Просветления. Считается, что что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
После этого исследуем мыс южной части острова, Хвост дракона. Вечером вернёмся в Иркутск, где и завершится наш тур. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.