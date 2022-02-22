Байкал прекрасен в любое время года
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым льдом, а на берегу лежат белоснежные сугробы. Предлагаю вам отправиться в трехдневное путешествие на берег Байкала и исследовать остров Ольхон. .
Что вас ожидает 🤩
- Горный перевал Приморского хребта
- Тажеранские степи
- Пролив Малое море
- Остров Огой
- Остров Ольхон
- Мыс Кобылья голова
- Пролив Ольхонские ворота
- Сарминское ущелье
- Скала Шаманка
- Мыс Бурхан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Время экскурсии 12 часов. В программу экскурсии входит:
- Начало в 7.30 по маршруту Иркутск — пос. Хужир. Посещаем мыс Бурхан и скалу Шаманка;
- По пути до осторова Ольхон три остановки: пос. Баяндай,на границе Ольхонского района, у памятника Бродяге.
- Остановки на Ольхоне: у мыса Бурхан, скала Шаманка, остров Огой, мыс Драконья голова, мыс Кобылья голова, Сарминское ущелье, Ольхонские ворота.
- По желанию можно будет покататься на коньках по гладкому льду Байкала.
- В 17.00 - трансфер до Иркутска.
- Прибытие в Иркутск в районе 20.00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги транспорта
- Услуги гида
- Билеты на посещение нац. парка
- Что не входит
- Завтрак
- Обед
- Ужин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7Завершение: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Минимальная группа 5 чел. Экскурсия однодневная
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина Яковлева
22 фев 2022
Очень насыщенная информацией экскурсия.
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