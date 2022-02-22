Зимой по льду Байкала

Байкал прекрасен в любое время года

5
1 отзыв
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым льдом, а на берегу лежат белоснежные сугробы. Предлагаю вам отправиться в трехдневное путешествие на берег Байкала и исследовать остров Ольхон. .
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала

Что вас ожидает 🤩

  • Горный перевал Приморского хребта
  • Тажеранские степи
  • Пролив Малое море
  • Остров Огой
  • Остров Ольхон
  • Мыс Кобылья голова
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Сарминское ущелье
  • Скала Шаманка
  • Мыс Бурхан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Время экскурсии 12 часов. В программу экскурсии входит:

  • Начало в 7.30 по маршруту Иркутск — пос. Хужир. Посещаем мыс Бурхан и скалу Шаманка;
  • По пути до осторова Ольхон три остановки: пос. Баяндай,на границе Ольхонского района, у памятника Бродяге.
  • Остановки на Ольхоне: у мыса Бурхан, скала Шаманка, остров Огой, мыс Драконья голова, мыс Кобылья голова, Сарминское ущелье, Ольхонские ворота.
  • По желанию можно будет покататься на коньках по гладкому льду Байкала.
  • В 17.00 - трансфер до Иркутска.
  • Прибытие в Иркутск в районе 20.00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта
  • Услуги гида
  • Билеты на посещение нац. парка
Что не входит
  • Завтрак
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
Завершение: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Минимальная группа 5 чел. Экскурсия однодневная
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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И
22 фев 2022
Очень насыщенная информацией экскурсия.

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👥Групповые☀️На весь день☃️Зимние

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