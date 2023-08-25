Знакомство с Байкалом

Индивидуальная экскурсия в Иркутске: Смешенная, автобусная и пешеходная

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная, катание на катере и и пешеходная.
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом

Что вас ожидает:

  • Музей деревянного зодчества "Тальцы"
  • Байкальский музей
  • Канатная дорога
  • Шаман-камень
  • Рыбный рынок
  • Листвянка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в Листвянку.

Программа

  • Утром Вас ожидает встреча с гидом. Из Иркутска мы отправляемся в музей деревянного зодчества «Тальцы», где мы увидим памятники истории и архитектуры;
  • Байкальский музей, где нам расскажут про флору и фауну;
  • Обед в ресторане "Маяк";
  • Далее отправляемся на Канатную дорогу. Тут нам откроется вид на Шаман-камень и водные просторы Байкала.
  • По желанию знакомимся с байкалом «с воды»;
  • И в заключение - рыбный рынок, где предлагается на продажу Байкальские деликатесы: омуль горячего и холодного копчения, у другие сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в музей Билеты на канатную дорогу Обед по программе
Что не входит
  • Личный расходы Катание на катере
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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