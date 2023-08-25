Индивидуальная экскурсия в Иркутске: Смешенная, автобусная и пешеходная
Смешенная: автобусная, катание на катере и и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Музей деревянного зодчества "Тальцы"
- Байкальский музей
- Канатная дорога
- Шаман-камень
- Рыбный рынок
- Листвянка
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Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в Листвянку.
Программа
- Утром Вас ожидает встреча с гидом. Из Иркутска мы отправляемся в музей деревянного зодчества «Тальцы», где мы увидим памятники истории и архитектуры;
- Байкальский музей, где нам расскажут про флору и фауну;
- Обед в ресторане "Маяк";
- Далее отправляемся на Канатную дорогу. Тут нам откроется вид на Шаман-камень и водные просторы Байкала.
- По желанию знакомимся с байкалом «с воды»;
- И в заключение - рыбный рынок, где предлагается на продажу Байкальские деликатесы: омуль горячего и холодного копчения, у другие сувениры.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в музей Билеты на канатную дорогу Обед по программе
- Что не входит
- Личный расходы Катание на катере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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