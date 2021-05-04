Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

Прогулка по сердцу города

В центре Иркутска сохранилось множество интересных исторических зданий, храмов и монументов. Вы рассмотрите дом Файнберга, Польский костел в неоготическом стиле и памятник Гайдаю. Погуляете по старинной торгово-пешеходной улице Урицкого, заглянете на площади Труда и Графа Сперанского. А также оцените триумфальную арку «Московские ворота» — одно из новейших восстановленных архитектурных произведений города.

Маленький Петербург и 130-й квартал

Пройдя по самому длинному пешеходному переходу Иркутска, мы отправимся в сторону улицы Ленина. Я расскажу, почему ее часто сравнивают с Петербургом, и проведу вас по тихим уютным переулкам. Завершится прогулка в 130-м квартале с современными мощеными променадами и отреставрированными деревянными домами. Вы узнаете, как он выглядел раньше и как проходила его реконструкция.

Организационные детали

Маршрут пешеходный, протяженность — около 6, 5 км.