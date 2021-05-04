Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Погулять по центральной части города и расшифровать ее архитектурные особенности

5
1 отзыв
Иркутск органично сочетает здания разных эпох.

Вы увидите купеческие дома, неоготический польский костел, первый каменный цирк в Сибири и реконструированную деревянную застройку.

А я расскажу о плюсах и минусах жизни в Иркутске, его современных проблемах и возможностях их решения.
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!
Знакомьтесь, Иркутск!

Что вас ожидает

Прогулка по сердцу города
В центре Иркутска сохранилось множество интересных исторических зданий, храмов и монументов. Вы рассмотрите дом Файнберга, Польский костел в неоготическом стиле и памятник Гайдаю. Погуляете по старинной торгово-пешеходной улице Урицкого, заглянете на площади Труда и Графа Сперанского. А также оцените триумфальную арку «Московские ворота» — одно из новейших восстановленных архитектурных произведений города.

Маленький Петербург и 130-й квартал
Пройдя по самому длинному пешеходному переходу Иркутска, мы отправимся в сторону улицы Ленина. Я расскажу, почему ее часто сравнивают с Петербургом, и проведу вас по тихим уютным переулкам. Завершится прогулка в 130-м квартале с современными мощеными променадами и отреставрированными деревянными домами. Вы узнаете, как он выглядел раньше и как проходила его реконструкция.

Организационные детали

Маршрут пешеходный, протяженность — около 6, 5 км.

🚩 Начало и место завершения: на ул. Литвинова 17
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я родился и вырос в Иркутске. Профессионально занимаюсь фотографией, интересуюсь урбанистикой и архитектурой Прибайкалья. С радостью покажу вам наш город контрастов.
Написать

1 реальный отзыв

В
4 мая 2021
Позитивный молодой человек, приехал за нами к дому, провёл экскурсию по городу, с погодой не повезло конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Иван фотограф, подсказал, и сделал нам прекрасные снимки

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Иван проводит ещё 1 экскурсию

Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
От 7 500
за 1-4 чел.
5 часов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
1 отзыв
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Здравствуй, Иркутск!
Цена за всё – до 10 чел.
1 980
3 часа
Здравствуй, Иркутск!
1 отзыв
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
Иркутск купеческий
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
От 6 000
3 часа
Иркутск купеческий
2 отзыва
По договоренности
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Цена за всё – до 5 чел.
6 000
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах!
3 отзыва
Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке
Вечерний Иркутск на автомобиле
Цена за всё – до 1 чел.
Можно и 3 чел., но чуть дороже
От 3 900
1 час
Вечерний Иркутск на автомобиле
Любой вечер
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
50 000
за 1 чел.
120 часов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Ежедневно в 10:00
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
1 200
за 1 чел.
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
2 отзыва
Проехать по центральным улицам, увидеть ключевые памятники и узнать любопытное из городской хроники
ежедневно в 11:00
Ночной Иркутск на автомобиле
Цена за всё – до 3 чел.
4 550
2.5 часа
Ночной Иркутск на автомобиле
16 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города в волшебном свете фонарей
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
Цена за всё – до 6 чел.
5 500
3 часа
Об Иркутске — с теплотой и любовью!
15 отзывов
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
По Иркутску с ветерком!
Цена за всё – до 4 чел.
6 500
3 часа
По Иркутску с ветерком!
5 отзывов
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Прошлое и настоящее Иркутска
Цена за всё – до 10 чел.
2 600
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
1 отзыв
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Иркутск — середина Земли
Цена за всё – до 7 чел.
4 940
3 часа
Иркутск — середина Земли
15 отзывов
Исследовать самое интересное и важное в сибирском городе и погрузиться в его насыщенную историю
Добро пожаловать в Иркутск!
Цена за всё – до 10 чел.
5 000
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск!
1 отзыв
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺