Золотая осень на Кругобайкалке

Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке»

Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке».

Нас ждёт увлекательное мультимодульное транспортное путешествие и экскурс в историю КБЖД.
Золотая осень на Кругобайкалке
Золотая осень на Кругобайкалке
Золотая осень на Кругобайкалке
Золотая осень на Кругобайкалке
Золотая осень на Кругобайкалке
Золотая осень на Кругобайкалке

Что вы увидите 🤩

  • Слюдянка
  • порт Байкал
  • храм Преображения Господня
  • старый французский маяк
  • порт речного пароходства и железнодорожный тупик
  • Листвянка

Что вас ждет:

    День 1
    • электричкой из Иркутска до Слюдянки
    • мотаней из Слюдянки в порт Байкал
    • остановка в гостинице на жд-вокзале.

    В нашем распоряжении:

    • два 3-местных номера люкс
    • три 2-местных номера стандарт
    • два 5-местных номера эконом
    • Возможность заказать горячий завтрак
    День 2
    • прогулка вдоль железной дороги до первых тоннелей и/или по поселку: храм Преображения Господня, старый французский маяк, порт речного пароходства и железнодорожный тупик;
    • в 15.50 — паром в Листвянку;
    • трансфер в Иркутск;
    • Возвращение в Иркутск в 19 ч.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-7 человек
    5-местный номер эконом
    4 000 ₽
    3-местный номер люкс или 2-местный стандарт
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Иркутск-Пассажирский
    Завершение: по договоренности в Иркутске
    Когда и сколько длится?
    Когда: В любое время
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    В любое время

    Наталья
    Наталья
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

    👥Групповые👣Пешком🚌На автобусе🏡Выездные#Бурятия#Экскурсии по КБЖД, из Иркутска и Листвянки🧳Туры

    Еще несколько похожих предложений в Иркутске

    Путешествие на Байкал
    Индивидуальный тур
    4.9
    82
    6 990
    за 1-3 чел.
    Путешествие на Байкал
    Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
    Байкал. Места силы Бурятии
    42 700
    за 1 чел.
    Байкал. Места силы Бурятии
    Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию
    См. календарь
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Индивидуальный тур
    5
    4
    1д 10ч
    39 450
    за 1-4 чел.
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала,...
    Ежедневно, круглогодично в 09:00
    Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
    Индивидуальный тур
    2д 7ч
    32 000
    за 1 чел.
    Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
    Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать в самом сердце Байкала, в месте...
    Ежедневно в 10:00
    Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
    Индивидуальный тур
    12ч
    25 000
    за 1-4 чел.
    Джип-тур по байкальскому льду (остров Ольхон)
    Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову...
    Ежедневно в 08:00
    Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
    Индивидуальная экскурсия
    50 000
    за 1 чел.
    Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
    Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон,...
    Ежедневно в 10:00
    Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
    Индивидуальная экскурсия
    5
    6
    8 500
    за 1-4 чел.
    Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
    Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Индивидуальная экскурсия
    5
    7
    7 540
    за 1-4 чел.
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
    Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
    11ч
    8 000
    за 1 чел.
    Поездка к Малому Морю в Ольхонский район
    Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в...
    Ежедневно в 7:00
    День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    8 000
    за 1-6 чел.
    День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
    Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь,...
    По договоренности
    Золото Байкала
    Индивидуальная экскурсия
    4
    1
    10 000
    за 1-8 чел.
    Золото Байкала
    Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
    Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    11700
    10 530
    за 1-7 чел.
    Кругобайкальская дорога — золотая пряжка Транссиба
    Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом

    Наталья проводит ещё 2 экскурсии

    Иркутский кремль и тайны древних храмов
    Индивидуальная экскурсия
    1 000
    за 1 чел.
    Иркутский кремль и тайны древних храмов
    Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию! Вас ждет история, найденная на чердаке и Тайна...
    В любое время
    Городские тайны Иркутска
    Индивидуальная экскурсия
    1 000
    за 1 чел.
    Городские тайны Иркутска
    Почему провизора Писаревского иркутяне подозревали в занятиях алхимией
    В любое время
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Иркутске
    🇷🇺