прогулка вдоль железной дороги до первых тоннелей и/или по поселку: храм Преображения Господня, старый французский маяк, порт речного пароходства и железнодорожный тупик;
в 15.50 — паром в Листвянку;
трансфер в Иркутск;
Возвращение в Иркутск в 19 ч.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-7 человек
5-местный номер эконом
4 000 ₽
3-местный номер люкс или 2-местный стандарт
5 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем
Начало: Иркутск-Пассажирский
Завершение: по договоренности в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.