Встречаемся и отправляемся на побережье Малого Моря. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт автомобильная экскурсия (по графику базы отдыха) по окрестностям, которую проведёт гид-водитель/инструктор. Вечером — ужин и отдых.