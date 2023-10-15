Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии

Насладиться осенними пейзажами Прибайкалья и Ольхона и погулять по старинному сибирскому городу

Описание
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За несколько дней вы увидите живописные отроги Прибайкальского хребта и бескрайнюю Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

У вас будет время, чтобы вдоволь нагуляться по берегу священного озера, а также возможность выбрать понравившуюся дополнительную экскурсию. Вы прикоснётесь к богатой истории Иркутска и рассмотрите его архитектурные памятники. А ещё вас ждёт автомобильная экскурсия по побережью.
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Ближайшие даты:
15
окт
29
окт
12
ноя
26
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Программа тура по дням

1 день

Тажеранская степь, Малое Море

Встречаемся и отправляемся на побережье Малого Моря. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт автомобильная экскурсия (по графику базы отдыха) по окрестностям, которую проведёт гид-водитель/инструктор. Вечером — ужин и отдых.

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2 день

Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор

Сегодня свободный день. Вы можете просто отдохнуть, прогуляться и полюбоваться Байкалом. Можно покататься на квадроциклах, отправиться в небольшой круиз или выбрать автомобильную экскурсию (за доплату). Например, на остров Ольхон до мыса Хобой ~ 5500 руб.; в Сарминское ущелье с треккингом ~ 3000 руб.; в затерянную бухту ~ 5500 руб. Полный список возможных экскурсий мы предоставим вам на месте.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Свободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выборСвободный день и дополнительные экскурсии на выбор
3 день

Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу

После завтрака и до обеда у вас будет свободное время, а затем отправляемся в Иркутск. По приезде вас ждёт экскурсия по городу, основанному в 1661 году как острог — деревянная крепость на месте слияния Ангары и Иркута. Вы познакомитесь с прошлым и настоящим старинного сибирского города и его архитектурными и историческими памятниками. Увидите Вечный огонь и римско-католический костёл, Спасскую церковь и собор Богоявления.

Посмотрите на сквер им. Кирова и особняки купцов, прогуляетесь по набережной реки Ангары и по 130-му кварталу с исторической застройкой. Затем — размещение в гостинице, свободное время.

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4 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункта выдачи багажа. На ж. - д. вокзале в 09:00-09:30, внутри здания, подъезд «Пригородные кассы»
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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