Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся в посёлок Усть-Орда. По пути заедем к настоящему шаману! Он осветит наше путешествие и ответит на ваши вопросы.

Побываем в национальном этнографическом музее, где вы познакомитесь с историей края, традициями и обрядами бурятского народа. Пообедаем в этнопарке «Золотая орда» и продолжим изучение местного фольклора: будем наслаждаться танцами, песнями и горловым пением, а ещё пройдём обряд очищения.

В посёлке Сахюрта пересядем на паром, который доставит нас на священный остров Ольхон. В Хужире заселимся на базу отдыха и начнём экскурсию со скалы Шаманка — визитной карточки Байкала и одной из девяти святынь Азии. Затем поужинаем и разойдёмся по номерам.