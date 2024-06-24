За 4 дня возьмём максимум: познакомимся с бурятским фольклором и насладимся национальными танцами, песнями и необычным горловым пением, пройдём обряд очищения
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей с любого возраста.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Адмирал» или «Шаманка» на Ольхоне и в отеле «Русь» в Иркутске. 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены обед и ужин в 1 день, завтрак, обед и ужин во 2 день, завтрак в 3 день и завтрак в 4 день.
Транспорт Передвигаться будем на Hyundai Grand Starex, Toyota Hiece, UAZ Буханка.
Программа тура по дням
Общение с шаманом, этнопарк «Золотая орда» и бурятский фольклор
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся в посёлок Усть-Орда. По пути заедем к настоящему шаману! Он осветит наше путешествие и ответит на ваши вопросы.
Побываем в национальном этнографическом музее, где вы познакомитесь с историей края, традициями и обрядами бурятского народа. Пообедаем в этнопарке «Золотая орда» и продолжим изучение местного фольклора: будем наслаждаться танцами, песнями и горловым пением, а ещё пройдём обряд очищения.
В посёлке Сахюрта пересядем на паром, который доставит нас на священный остров Ольхон. В Хужире заселимся на базу отдыха и начнём экскурсию со скалы Шаманка — визитной карточки Байкала и одной из девяти святынь Азии. Затем поужинаем и разойдёмся по номерам.
Мыс Хобой и обед с видом на Байкал
После завтрака отправимся на экскурсию к самой северной точке острова — мысу Хобой. Добраться туда непросто из-за бездорожья, поэтому передвигаться будем на специальных автомобилях УАЗ или на Ниве.
Место считается священным для местных. Согласно преданию, именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу. Тут до сих пор совершаются обряды и проходят культовые церемонии — настоящий энергетический центр. Прогуляемся по мысу, сделаем эффектные кадры бескрайнего Байкала и побудем наедине с природой. В это время наш водитель приготовит для вас обед из свежей рыбы.
К вечеру вернёмся в Хужир и поужинаем. Продолжительность экскурсионной программы — около 8 часов.
Активность на выбор
Программа дня будет зависеть от вас.
Вариант 1. Вы можете устроить день отдыха, прогуляться по окрестностям, искупаться и позагорать на пляже.
Вариант 2. Можем арендовать велосипеды и прокатиться по Хужиру и за его пределами. Стоимость аренды велосипеда — 1500 рублей за день.
Вариант 3. Отправимся на экскурсию по Южной части Ольхона на УАЗе: полюбуемся мысом Ялга, посетим каменный сад, сфотографируем гору Трезубец, увидим озеро Нуры и озеро Сердце, запечатлим мыс с необычным названием — мыс Кобылья голова. Стоимость экскурсии — 2500 руб. /чел. (минимум 5 человек).
Вариант 4. Будем путешествовать по Малому морю. Проплывём мимо островов Огой, Замогой, Еленка, а ещё попробуем целебные источники и увидим знаменитую Ступу Просветления, а если повезёт, то по пути нам попадутся нерпы. Стоимость групповой экскурсии — 5000 руб. /чел.
В 16:00 из Хужира поедем в бухту Загли, где сядем на теплоход и отправимся в Иркутск. В город прибудем в 22:30. Если теплоход не будет ходить, в Иркутск вернёмся на автобусах. На ночь остановимся в отеле.
Теплоход будет следовать через Листвянку, поэтому желающие смогут остаться ночевать там.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля до 12:00 и поедем в аэропорт. Если ваш рейс во второй половине дня, вы сможете заказать дополнительную экскурсию по Иркутску.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Питание (3 завтрака, 2 обеда и 2 ужина)
- Услуги гида
- Экскурсии и активности, указанные в программе
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- 50 000 рублей с человека при группе из 9 человек
- 51 000 рублей с человека при группе из 8 человек
- 52 000 рублей с человека при группе из 7 человек
- 52 500 рублей с человека при группе из 6 человек
- 55 500 рублей с человека при группе из 5 человек
- 60 500 рублей с человека при группе из 4 человек
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Страховка
- Дополнительные экскурсии по желанию в 3 день