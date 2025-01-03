Откройте для себя зимние чудеса Байкала на новогодних каникулах: от исторической Листвянки и таинственных шаманских мест до термальных источников и грандиозных пейзажей Ольхона.
Погрузитесь в необычайные приключения на собачьих упряжках, исследуйте ледяные гроты и наслаждайтесь неповторимыми зимними видами самого глубокого озера планеты. Присоединяйтесь к туру, где каждый день приносит новые открытия и яркие впечатления!
Погрузитесь в необычайные приключения на собачьих упряжках, исследуйте ледяные гроты и наслаждайтесь неповторимыми зимними видами самого глубокого озера планеты. Присоединяйтесь к туру, где каждый день приносит новые открытия и яркие впечатления!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
День 1. Листвянка. Первое знакомство с Байкалом, исток Ангары• В 09:30-10:00 заберём Вас из любого места в Иркутске и едем в Листвянку.
- Посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом.
- Остановимся у истока Ангары.
- Увидим знаменитый Шаман камень.
- Поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 руб с чел, либо можно пешком).
- Посетим Свято-Никольский Храм.
- Заедем на рыбный рынок, где можно попробовать самую вкусную рыбу Байкала.
- Посетим Байкальский музей (по желанию 400 руб с чел).
- С ветерком прокатимся на собачьих упряжках, русской тройке или снегоходах (доп опция).
- В 18:30 вернёмся в Иркутск. Питание: самостоятельно в кафе День 2. Минеральные и термальные источники Аршан и Тункинская долина• Полюбуемся на Южный Байкал • Посетим Буддийский Дацан • Сходим на Водопад на реке Кынгырга • Попробуем минеральную воду • Заедем на кратер потухшего вулкана • Искупаемся в горячих источниках • Сделаем красивые фотки на фоне гор: Восточных Саян • Посетим местный Монгольский рынок • Заедем на Мараловую ферму • Отведаем местную бурятскую кухню: вкуснейшие позы и колоритные чебуреки Питание: самостоятельно в кафе День 3. Дорога на Ольхон• В 09:30-10:00 встречаемся и едем на Ольхон. Дорога займёт 4-5 часов. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции. По пути отведаем национальную бурятскую кухню.
- После обеда перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.
- Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
- К вечеру заселимся в уютный гостевой дом и отдохнём. Питание: самостоятельно в кафе День 4. Пещеры и гроты• После завтрака отправляемся на юг острова. Сегодня будем любоваться хрустальными гротами и фотографироваться на льду. По желанию можно взять в аренду коньки и устроить катание на самом большом катке в мире.
- Посетим Ялгинский мыс, Сад Камней, скалу Трезубец и мыс Кобылья голова. Ещё если повезет, то услышим «Дыхание Байкала».
• В Иркутск вернёмся примерно к 18:30. Питание: завтрак, обед Важная информация:
Для детей до 5 лет бесплатно, но без предоставления доп. места • С 5 до 12 лет возможна скидка (зависит от наполняемости группы) • Старше 12 лет — полная стоимость В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
Мини группы 2-5 января, 3-6 января. Также проведение возможно в любые даты от 2х человек в начале января
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на Ольхоне в 2-х местных благоустроенных номерах (удобства в номере): гостевой дом Воскресение/ Санрайз/ отель Панорама/ мини-отель Шаманка
- Гид на протяжении всей программы
- Транспорт: микроавтобус, катер на воздушной подушке - Хивус, УАЗы на Ольхоне (возможно улучшить класс транспорта до Land Cruiser/ Nissan Patrol за дополнительную плату)
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Мини группы 2-5 января, 3-6 января. Также проведение возможно в любые даты от 2х человек в начале января
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Иркутска
6 дней
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
11 фев в 08:30
18 фев в 08:00
61 700₽ за человека
скидка
15%
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: Г. Иркутск
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
от 6400054 700₽ за человека
6 дней
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
16 фев в 10:00
95 000₽ за человека