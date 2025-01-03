День 1. Листвянка. Первое знакомство с Байкалом, исток Ангары• В 09:30-10:00 заберём Вас из любого места в Иркутске и едем в Листвянку.

Посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом.

Остановимся у истока Ангары.

Увидим знаменитый Шаман камень.

Поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 руб с чел, либо можно пешком).

Посетим Свято-Никольский Храм.

Заедем на рыбный рынок, где можно попробовать самую вкусную рыбу Байкала.

Посетим Байкальский музей (по желанию 400 руб с чел).

С ветерком прокатимся на собачьих упряжках, русской тройке или снегоходах (доп опция).

В 18:30 вернёмся в Иркутск. Питание: самостоятельно в кафе День 2. Минеральные и термальные источники Аршан и Тункинская долина• Полюбуемся на Южный Байкал • Посетим Буддийский Дацан • Сходим на Водопад на реке Кынгырга • Попробуем минеральную воду • Заедем на кратер потухшего вулкана • Искупаемся в горячих источниках • Сделаем красивые фотки на фоне гор: Восточных Саян • Посетим местный Монгольский рынок • Заедем на Мараловую ферму • Отведаем местную бурятскую кухню: вкуснейшие позы и колоритные чебуреки Питание: самостоятельно в кафе День 3. Дорога на Ольхон• В 09:30-10:00 встречаемся и едем на Ольхон. Дорога займёт 4-5 часов. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции. По пути отведаем национальную бурятскую кухню.

После обеда перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

К вечеру заселимся в уютный гостевой дом и отдохнём. Питание: самостоятельно в кафе День 4. Пещеры и гроты• После завтрака отправляемся на юг острова. Сегодня будем любоваться хрустальными гротами и фотографироваться на льду. По желанию можно взять в аренду коньки и устроить катание на самом большом катке в мире.

Посетим Ялгинский мыс, Сад Камней, скалу Трезубец и мыс Кобылья голова. Ещё если повезет, то услышим «Дыхание Байкала».

• В Иркутск вернёмся примерно к 18:30. Питание: завтрак, обед Важная информация:

Для детей до 5 лет бесплатно, но без предоставления доп. места • С 5 до 12 лет возможна скидка (зависит от наполняемости группы) • Старше 12 лет — полная стоимость В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.