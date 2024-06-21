Дорога на остров. Мы встретим вас в Иркутске и сразу поедем на остров Ольхон. Рекомендуем приехать на день раньше, потому что у нас будет ранний выезд, а дорога предстоит неблизкая — около четырех часов. По дороге остановимся на обед и подкрепимся тремя разными блюдами.

Переправа на Ольхон. Около 13 часов доедем до переправы, пересядем на УАЗы и доберемся до поселка Хужир. У вас будет немного времени, чтобы заселиться в гостиницу и разобрать вещи.

Скала Шаманка. Немного отдохнув, отправимся на пешую прогулку к скале Шаманка. Это визитная карточка острова Ольхон, сердце Байкала. Вы узнаете, почему скала получила такое название, и какие мистические и загадочные истории связаны с этим местом.

Вечером вернемся в наш гостевой дом. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по окрестностям самостоятельно.