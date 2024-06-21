Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Будем неспешно отдыхать, наслаждаться красотой и мощью огромного озера, а при желании покатаемся на лошадях, SUP-бордах и познакомимся тофаларскими оленями.
июн
июл
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам. Детям от 10 до 18 лет только в сопровождении взрослых.
За все время путешествия мы преодолеем около 670 километров — дорога до острова Ольхон неблизкая. Если вы тяжело переносите длительные переезды, возьмите с собой что-нибудь от укачивания.
Проживание. Уютные теплые номера в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон. Размещение двухместное.
Питание. В программу включены завтраки и обеды. Обязательно попробуем местную кухню и насладимся байкальскими дарами.
Программа тура по дням
Остров Ольхон и скала Шаманка
Дорога на остров. Мы встретим вас в Иркутске и сразу поедем на остров Ольхон. Рекомендуем приехать на день раньше, потому что у нас будет ранний выезд, а дорога предстоит неблизкая — около четырех часов. По дороге остановимся на обед и подкрепимся тремя разными блюдами.
Переправа на Ольхон. Около 13 часов доедем до переправы, пересядем на УАЗы и доберемся до поселка Хужир. У вас будет немного времени, чтобы заселиться в гостиницу и разобрать вещи.
Скала Шаманка. Немного отдохнув, отправимся на пешую прогулку к скале Шаманка. Это визитная карточка острова Ольхон, сердце Байкала. Вы узнаете, почему скала получила такое название, и какие мистические и загадочные истории связаны с этим местом.
Вечером вернемся в наш гостевой дом. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по окрестностям самостоятельно.
Сарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсии
Отдых на пляже. Сегодня у нас полностью свободный день, и вы можете построить его так, как вам хочется. Например, после завтрака можно отправиться на ближайший пляж в поселке Хужир: там очень широкая береговая линия почти на километр и приятный теплый песок светло-золотистого цвета — фантастически красивое место!
SUP-серфинг, олени, лошади и острова Малого моря. Также можно отправиться на экскурсии. Например, покататься на лошадях или научиться держать баланс на SUP-борде на воде. Еще есть возможность съездить на экскурсию по островам Малого моря или посетить ферму тофаларских оленей — выбирайте, что вам больше нравится.
Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала
Легенды Байкала. Позавтракаем пораньше и поедем на север Острова — к мысу Хобой. Дорога туда — это целое приключение, ведь передвигаться мы будем на мощных УАЗах. По пути сделаем несколько остановок в поселках Харанцы и Песчанке, а также возле скалы Три Брата. Гид расскажет множество легенд — эти места наполнены загадками и тайнами.
Разговор с Хранителем Байкала. Доберемся до мыса Хобой, посмотрим мыс Шунтэ, а еще встретимся с Хранителем Байкала — это необычная скульптура в виде ветвистого дерева с колоколами на ветках. Колокола колышутся от ветра, и Хранитель Байкала будто разговаривает с путешественниками.
Жизнь в Узурах. Еще заедем в поселок Узуры, где находится метеостанция и ведется работа по изучению магнитного поля Земли. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха. У вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и отдохнуть.
Дорога домой
После завтрака в гостинице собираем вещи и выезжаем в Иркутск. По дороге остановимся на обед и перекусим. У вас будет время, чтобы докупить сувениры и приобрести подарки домой. В Иркутске мы будем около 16-17 часов, можете выбирать билеты на вечерние рейсы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 человека в номере
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места
- Экскурсии не просто с гидом, с тем, кто действительно любит свой край и живет им
- Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
- Северная экскурсия по острову на автомобиле УАЗ, продолжительность 5-6 часов
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Иркутска и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные экскурсии во второй день: однодневный водный тур по островам Малого моря, катание на лошадях, посещение фермы тофаларских оленей, катание на SUP по заливам возле поселка Хужир и др