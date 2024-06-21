Байкальский релакс на острове Ольхон
Авторский тур в Иркутске

Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку

Если вы хотите по-настоящему отдохнуть и наполниться энергией природы, отправляйтесь вместе с нами на Ольхон. Это самый большой остров на Байкале, который находится вдали от городской суеты и шума.

Будем неспешно отдыхать, наслаждаться красотой и мощью огромного озера, а при желании покатаемся на лошадях, SUP-бордах и познакомимся тофаларскими оленями.
Байкальский релакс на острове Ольхон
Байкальский релакс на острове Ольхон
Байкальский релакс на острове Ольхон
Ближайшие даты:
21
июн
11
июл
18
июл
5
авг
15
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам. Детям от 10 до 18 лет только в сопровождении взрослых.

За все время путешествия мы преодолеем около 670 километров — дорога до острова Ольхон неблизкая. Если вы тяжело переносите длительные переезды, возьмите с собой что-нибудь от укачивания.

Проживание. Уютные теплые номера в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон. Размещение двухместное.

Питание. В программу включены завтраки и обеды. Обязательно попробуем местную кухню и насладимся байкальскими дарами.

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон и скала Шаманка

Дорога на остров. Мы встретим вас в Иркутске и сразу поедем на остров Ольхон. Рекомендуем приехать на день раньше, потому что у нас будет ранний выезд, а дорога предстоит неблизкая — около четырех часов. По дороге остановимся на обед и подкрепимся тремя разными блюдами.

Переправа на Ольхон. Около 13 часов доедем до переправы, пересядем на УАЗы и доберемся до поселка Хужир. У вас будет немного времени, чтобы заселиться в гостиницу и разобрать вещи.

Скала Шаманка. Немного отдохнув, отправимся на пешую прогулку к скале Шаманка. Это визитная карточка острова Ольхон, сердце Байкала. Вы узнаете, почему скала получила такое название, и какие мистические и загадочные истории связаны с этим местом.

Вечером вернемся в наш гостевой дом. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по окрестностям самостоятельно.

Остров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала Шаманка
2 день

Сарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсии

Отдых на пляже. Сегодня у нас полностью свободный день, и вы можете построить его так, как вам хочется. Например, после завтрака можно отправиться на ближайший пляж в поселке Хужир: там очень широкая береговая линия почти на километр и приятный теплый песок светло-золотистого цвета — фантастически красивое место!

SUP-серфинг, олени, лошади и острова Малого моря. Также можно отправиться на экскурсии. Например, покататься на лошадях или научиться держать баланс на SUP-борде на воде. Еще есть возможность съездить на экскурсию по островам Малого моря или посетить ферму тофаларских оленей — выбирайте, что вам больше нравится.

Сарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсииСарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсииСарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсииСарайский пляж среди соснового леса и дополнительные экскурсии
3 день

Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала

Легенды Байкала. Позавтракаем пораньше и поедем на север Острова — к мысу Хобой. Дорога туда — это целое приключение, ведь передвигаться мы будем на мощных УАЗах. По пути сделаем несколько остановок в поселках Харанцы и Песчанке, а также возле скалы Три Брата. Гид расскажет множество легенд — эти места наполнены загадками и тайнами.

Разговор с Хранителем Байкала. Доберемся до мыса Хобой, посмотрим мыс Шунтэ, а еще встретимся с Хранителем Байкала — это необычная скульптура в виде ветвистого дерева с колоколами на ветках. Колокола колышутся от ветра, и Хранитель Байкала будто разговаривает с путешественниками.

Жизнь в Узурах. Еще заедем в поселок Узуры, где находится метеостанция и ведется работа по изучению магнитного поля Земли. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха. У вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и отдохнуть.

Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю БайкалаСевер Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю БайкалаСевер Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю БайкалаСевер Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала
4 день

Дорога домой

После завтрака в гостинице собираем вещи и выезжаем в Иркутск. По дороге остановимся на обед и перекусим. У вас будет время, чтобы докупить сувениры и приобрести подарки домой. В Иркутске мы будем около 16-17 часов, можете выбирать билеты на вечерние рейсы.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 человека в номере
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места
  • Экскурсии не просто с гидом, с тем, кто действительно любит свой край и живет им
  • Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
  • Северная экскурсия по острову на автомобиле УАЗ, продолжительность 5-6 часов
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Иркутска и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные экскурсии во второй день: однодневный водный тур по островам Малого моря, катание на лошадях, посещение фермы тофаларских оленей, катание на SUP по заливам возле поселка Хужир и др
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, раннее утро
Завершение: Иркутск, после 17 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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