треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

хоба, подпопник;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути;

наличные для оплаты в кафе.

Что Вас ждет Большая Байкальская тропа – одна из самых красивейших троп мира! Перед Вами развернутся захватывающие панорамы побережья. Здесь цветут десятки видов трав, растений, деревьев, а для туристов всюду оборудованы места стоянок, песчаные и галечные пляжи. По пути мы встретим несколько обзорных точек, с которых открывается живописный вид на озеро. В утренние и вечерние часы здесь можно увидеть плескающихся нерп. Важная информация Обязательно возьмите с собой: