июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Норильск
Прибытие в г. Норильск, аэропорту «Алыкель» (не позднее 08:00).
Встреча, групповой трансфер в Норильск.
Отъезд в Талнах, размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Город получил своё название от местности, где он расположен: недалеко протекает река Норильская (Норилка), а сам город расположен у Норильских гор.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Экскурсия к водопаду «Красные камни»
Ранний завтрак (ланч-бокс).
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Обед.
Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Ужин.
Свободное время.
Таймырский Краеведческий музей. Посадка на теплоход
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в Дудинку.
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "В. Чкалов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке.
Переход Полярного круга. День на теплоходе
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Прохождение села Верхнеимбатск
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Прохождение Осиновской системы. Остановки в с. Ворогово и с. Ярцево
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белоруссы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево – расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками – реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Прибытие в Енисейск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия по городу-музею
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Енисейск. Монастырское озеро
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин.
Музей рубанка. Стрелка. Отъезд в Красноярск
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.
Ужин.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску. Мемориальный комплекс В.П. Астафьева
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» – естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка.
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов».
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу "Красноярск".
Обед в гостинице "Красноярск".
Свободное время.
Ужин.
Перелет в Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Емельяново».
Вылет в г. Иркутск.
Прибытие в г. Иркутск.
Встреча с гидом.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу.
Город Иркутск расположен в месте впадения реки Иркут (отсюда название) в Ангару.
Иркутск основан в 1661 году, статус города получил в 1686-м.
В настоящее время Иркутск – культурный, исторический, научный и административный центр Иркутской области.
Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России.
Главная достопримечательность Иркутска, как ни парадоксально это звучит, – Байкал, который находится на расстоянии 55 км от центра города.
Из других достопримечательностей можно отметить старинные постройки Иркутска.
Трансфер в гостиницу, размещение в гостинице.
Ужин.
пос. Большие Коты
Завтрак.
Трансфер на пристань.
Отправление на скоростном теплоходе впос. Большие Коты.
Путь идет по реке Ангара до поселка Листвянка, после чего теплоход входит в озеро Байкал в том месте, где из него выходит Ангара.
По Байкалу мы прибываем в пос. Большие Коты.
Посёлок расположен на западном берегу озера Байкал, в открытой долине реки Большие Коты.
Рядом настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д.
Размещение.
Обед.
Несложный поход к скалистому утесу Скрипер.
Поднимемся на вершину утеса, чтобы полюбоваться панорамой Байкала.
Возвращение на турбазу.
Отдых на озере.
Ужин.
Музей байкаловедения. Гора Гребешок. Отъезд в Листвянку
Завтрак.
Экскурсия в музей байкаловедения – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым.
В экспозиции музея представлена богатая коллекция флоры и фауны Байкала.
Пеший подъем на обзорную гору «Гребешок», откуда открывается панорамный вид на поселок и озеро Байкал.
Возвращение на турбазу.
Обед.
Отдых на озере.
Вечерний рейс на водном транспорте до пос. Листвянка.
Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Ночь в гостинице.
Музей деревянного зодчества «Тальцы». Байкальский музей. Гора Черского
Завтрак.
Встреча с гидом.
Экскурсия в музей деревянного зодчества "Тальцы".
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.
Возвращение в Листвянку.
Экскурсия в Байкальском музее, где живут Байкальские нерпы.
В России существует только один музей озера – Байкальский музей.
У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные.
Также можно полюбоваться такими удивительными животными, как нерпы.
Обед.
Поездка на кресельном подъемнике на обзорную площадку на горе Черского.
Это смотровая площадка, которая находится в горах, над Листвянкой.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
Трансфер на пристань.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Посадка на поезд для целодневной экскурсии по Кругобайкальской железной дороге.
Это – уникальный комплексный музей.
Причем дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства (тоннели и галереи, мосты и виадуки, подпорные стенки), памятники архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.
Обед в поезде.
Прибытие в г. Слюдянка на южном побережье.
Трансфер с ж/д вокзала в пос. Аршан, расположенный в 120 км от г. Слюдянка.
Размещение в гостинице п. Аршан.
Ужин.
Ночь в гостинице.
Тункинская долина
Завтрак в гостинице.
Отправление на автомобильную экскурсию по Тункинской долине.
Тункинская долина считается одной из природных жемчужин Бурятии.
Она является продолжением байкальской впадины, протянувшись почти на 200 км.
Нилова Пустынь расположена в юго-западной части республики в Тункинском районе. Точнее, находится пустынь в одноименном поселке Ниловка на бойкой горной речке Ихэ-Ухгунь.
Слово пустынь означает небольшое поселение монахов. Когда-то открытый здесь минеральный источник посетил Иркутский архиепископ Нил Нерчинский, он пожелал сделать здесь место, где православные служители могли бы принимать ванны.
От его фамилии и пошло название – Ниловая Пустынь.
Посещение дацана.
Культовое место Бурхан Баабай (гора Хайр-Хан).
Здесь расположен одноименный дацан – место силы и притяжения.
Обед.
Пешая экскурсия к водопаду реки Кынгарги.
Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») – издает много шума.
Находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан.
Берет начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м.
Течет в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов.
В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.
Возращение в гостиницу в Аршан.
Ужин.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и туристических базах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе:
- в г. Норильск в отеле «Талнах» в 2-х местных номерах – 2 ночи;
- на рейсовом теплоходе «В. Чкалов» в 2-х местных каютах первого класса – 4 ночи;
- в г. Енисейск в гостинице «Енисейская» в 2-3-х местных номерах (удобства на этаже) – 2 ночи;
- в г. Красноярск в гостинице «Красноярск» в 2-3-х местных номерах – 3 ночи;
- в г. Иркутск в гостинице в 2-местных номерах – 1 ночь;
- в п. Большие Коты на базе отдыха – 1 ночь;
- в пос. Листвянка – 2 ночи;
- в пос. Аршан – 2 ночи.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение:
- в отеле «Талнах» (2 ночи) – 5 200 руб.;
- г. Красноярск (3 ночи) – 4 000 руб.;
- г. Иркутска (1 ночь) – 2 400 руб.;
- пос. Листвянка (2 ночи) – 3 800 руб.;
- пос. Аршан (2 ночи) – 3 400 руб..;
- пос. Большие Коты (1 ночь)– 2 500 руб..;
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел. Гостиница в г. Енисейск небольшая, одноместных номеров не имеет, поэтому одноместное размещение возможно при наличие возможности выкупа второго места в двухместном номере +4000 руб.
Доплата за размещение в каютах с удобствами:
- Люкс (все удобства, душевая, также тел, холл, двухкомнатный) – по запросу
- Полулюкс (однокомнатный с одной большой кроватью и всеми удобствами) – по запросу.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Расположен в г. Норильск. Располагает современными номерами с телевизором с плоским экраном, бесплатным беспроводным доступом в интернет, а также стильным рестораном интернациональной кухни.
Теплоход «В. Чкалов»
Трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
Размещение на Байкале по маршруту
Размещение в пос. Аршан, п. Большие Коты, п. Листвянка. В гостинице в г. Иркутске.
Гостиница «Красноярск»
Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.
Гостиница «Енисейская»
Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский кафедральный собор.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Тёплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами, стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды. Гости могут воспользоваться библиотекой или соротать вечера в гостинной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Авиаперелет Красноярск – Иркутск
- 2-3-х местное размещение в гостиницах и на турбазах
- 1-2-х местное размещение в каюте I класса на теплоходе «В. Чкалов»
- 3-х разовое питание
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
- Билет на рейсовый автобус Аршан-Иркутск
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Норильска и из г. Иркутска
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не предусмотренное программой тура
- Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья – 4 000 руб. /чел
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно)
- Услуги переводчика
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
- Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
- Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
- Купальный костюм.
- Средства личной гигиены.
- Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
- Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (в отеле Талнах, гостинице Енисейская).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько стоит посещение Заполярья?
Граждане России могут посещать Заполярье бесплатно. Для граждан остальных стран стоимость въезда 4 000 руб. (оплачивается самостоятельно).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие мы увидим достопримечательности на маршруте?
Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма». И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.
Город Игарка
Расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км). Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Город получил название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку». Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.
Поселок Туруханск
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19-20 веках – место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914-1916).
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Река Нижняя Тунгуска
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Река Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой. Ее протяженность 1865 км. Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы. Через 40 км начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом. Проход через порог узок (700 м) и извилист. Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Село Ворогово
Основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками. Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето. Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Село Ярцево
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым. Здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Город Енисейск
Расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Стрелка – место впадения Ангары в Енисей
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Заповедник «Столбы»
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке – река Базаиха, на юге и юго-западе – реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.
Город Иркутск
Расположен в месте впадения реки Иркут (отсюда название) в Ангару. Иркутск основан в 1661 году, статус города получил в 1686-м. В настоящее время Иркутск – культурный, исторический, научный и административный центр Иркутской области. Население Иркутска около 600 тысяч человек. Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России. Главная достопримечательность Иркутска, как ни парадоксально это звучит, – Байкал, который находится на расстоянии 55 км от центра города. Из других достопримечательностей можно отметить старинные постройки Иркутска.
Река Ангара
Из Великого озера может вытекать только Великая река. Особенно, если она вытекает одна. Ангара ежегодно выносит из Байкала около 60 кубических километров воды через свой исток – километровой ширины пролом в Приморском хребте. Большинство рек рождается из едва приметного ручейка, который лишь спустя многие десятки километров, приняв в себя множество притоков, превращается в полноводную реку. Ангара же сразу возникает из Байкала могучим широким потоком и, преодолев Шаманский порог, устремляется на север, навстречу Енисею.
Слово «ангара» имеет смысловое значение «пасть животного», «рот», в переносном смысле – «ущелье», «расселина». Слова, похожие по звучанию и близкие по смыслу, есть в языках всех прибайкальских народов, поэтому определить, какой именно народ дал название Ангаре наука затрудняется, и название можно считать интернациональным.
Озеро Байкал
Это уникальное творение природы. Озеро расположено в центральной части Азии, на юге Восточной Сибири, разграничивает Иркутскую область и Республику Бурятия. Байкал – самое глубокое озеро на Земле и крупнейший пресноводный водоем с высококачественной чистой водой. Его максимальная глубина составляет 1642 метра.
Байкальская вода уникальна и удивительна, как и сам Байкал. Она необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж и давние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни.
Поселок Большие Коты.
Расположен на западном берегу озера Байкал, в открытой долине реки Большие Коты. Рядом настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д.
Утес Скрипер.
Это обособленные отвесные скалы, сложенные из сцементированных юрских конгломератов, которые представляют собой небольшую каменную гряду 60-80 м высотой. Она разделяет пади Большие и Малые Коты. Почти на отвесной части скалы виден вход в пещеру, в которой были обнаружены следы неолитической стоянки людей.
Музей деревянного зодчества «Тальцы»
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Байкальский музей
В России существует только один музей озера – Байкальский музей. В экспозиции представлены чучела рыб, а также экспонаты представителей животного мира, в том числе обитающих на дне Байкала, сохраняющихся за счет фиксирующей жидкости. Макет логова нерпы и нерпёнка-белька. У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные. Также можно полюбоваться такими удивительными животными, как нерпы.
Камень Черского
Это место, где можно объять хотя бы частичку необъятного Байкала. Это смотровая площадка, которая находится в горах, над Листвянкой. Камень Черского расположен на небольшой высоте – всего 728 метров над уровнем моря. Гора названа в честь Яна Доминика Черского – польского патриота, сосланного в Сибирь и ставшего волей судьбы знаменитым исследователем Байкала.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД административно никогда не существовала. Она была просто частью Забайкальской железной дороги. Официально существовало только Управление по строительству Кругобайкальской железной дороги. Это – уникальный комплексный музей. Причем дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не только многочисленные памятники инженерно-технического искусства (тоннели и галереи, мосты и виадуки, подпорные стенки), памятники архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.
Река Кынгырга
Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») - находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан. Берёт начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Течёт в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов, самый большой из которых имеет высоту падения 10 м (согласно табличке около водопада). В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.
Тункинская долина
Это одна из природных жемчужин Бурятии. Она является продолжением байкальской впадины, протянувшись почти на 200 км. В долине расположено большое количество природных и историко-культурных достопримечательностей, что делает ее очень привлекательной для отдыха.
На какие дни брать билет из Норильска и Иркутска?
В первый день программы прибытие в аэропорт «Алыкель» должно быть по времени не позже 08:00.
В последний день программы можно взять билеты на вечерний вылет или подстраховаться и остаться ночевать в Иркутске и вылететь с утра на следующий день (доп. ночь не входит в стоимость).
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.