После прогулки по Иркутску, зарядившись духом Сибири, вы отправитесь в путь, и вот он – Байкал! Вы не раз будете останавливаться поприветствовать великое озеро, прикоснуться к его водам и попросить удачного путешествия для нашей команды. На время поездки вы будете размещаться в уютных гостиницах с комфортом.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском. Листвянка. Музей «Тальцы». Байкальский музей
Прибытие в Иркутск, сбор группы.
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Во время экскурсии, обед.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице (благ. номер).
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Остров Ольхон. Встреча с шаманом
После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ, так мы избежим очереди на паром).
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи.
Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно"побурханим".
За обедом у вас будет возможность впервые оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).
Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.
Далее прогулка по поселку Хужир.
Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).
Питание: завтрак, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Примечание: возможна замена автотранспорта по маршруту в данный день тура.
Мыс Хобой
После завтрака на базе отдыха – отправление на целодневную автомобильную экскурсию по острову Ольхон до мыса Хобой.
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.
Экскурсия проходит по всему острову до самого севера, вы увидите “Байкал в миниатюре”, вернее его природные зоны и красоты: степи, песчаные дюны, скалистые обрывистые берега, леса и бескрайнюю гладь озера.
Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы отведаете уху из Байкальской рыбы, отдохнете, любуясь красивыми пейзажами Байкала и наберетесь сил для дальнейшего путешествия.
Гид: местный гид-водитель.
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Малое море
Завтрак.
Свободное время до 12:00, переезд на Малое море.
По приезду размещение на базе отдыха.
Обед.
Пешеходная экскурсия.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Сафари по Тажеранским степям
Завтрак.
Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям.
Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.
Экскурсия начинается от нашей базы отдыха по направлению к "Большому морю" – открытому Байкалу.
Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.
Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.
Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото.
Далее едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.
Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные воины.
Возвращение на базу отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: на время экскурсии.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Обед и трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Гид: нет.
Поселок Аршан
Завтрак.
Отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан.
Он находится в необыкновенной по красоте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на солнце заснеженными вершинами почти круглый год.
По прибытию, размещение на базе отдыха и обед – дегустация бурятской национальной кухни.
Вы в Бурятии, а тут очень вкусная, сытная традиционная кухня.
Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.
В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Далее Вас ждет посещение “Хойморского” дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.
Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.
После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка.
Ночь в п. Аршан.
Питание: завтрак, обед.
Гид: местный гид на время экскурсии.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак, свободное время.
12:00 Освобождение номеров и трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (оплачивается отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение / даты
|июнь
|июль, август
|2-3-местное
|73 100
|79 900
|Доплата за 1-местное
|24 000
Варианты проживания
Гостиница Матрешка или аналогичная
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
База отдыха Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
База отдыха Ольхон или аналогичная
На просторной территории расположились 17 летних домиков и 27 номеров в гостевых корпусах. Есть всё необходимое для проживания: санузел (душевая кабина, туалет, горячая/холодная вода), спальные места, шкафы для одежды, зеркало, коврики
База отдыха Иркут или аналогичная
К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (1д - ЗО, 2д - ЗУ, 3д - 5д - ЗОУ, 6д-7д - ЗО, 8д - З, 9д - З)
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкевстреча с шаманомостров Ольхонэкскурсия на мыс Бурханцелодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобойпешеходная экскурсия на Малом мореавтомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степямТункинская долинапоселок Аршанэкскурсия на водопады посещение Буддийского дацана "Бодхидхарма"
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Встреча с шаманом
- Остров Ольхон
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Автомобильная экскурсия: сафари по Тажеранским степям
- Тункинская долина
- Поселок Аршан
- Экскурсия на водопады посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма»
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейсбор Прибайкальского национального парка
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер в аэропорт/жд вокзал по окончанию тура - 1 000 рублей/легковой автомобиль, до 3-х человек
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоят дополнительные экскурсии на Малом море?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – Буханка)(стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и Бухта Змеиная (2-3 часа) (Чай из самовара на берегу)
|3 000 р.
Экскурсия начинается от базы отдыха по направлению к «Большому морю» -
открытому Байкалу. Первым объектом
посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры. Пьем чай с байкальскими травами, делаем фото и возвращаемся обратно.
О. Ольхон – целодневная экскурсия по острову до Северного мыса Хобой. (Обед-Пикник)
|5 500 р.
Маршрут: паромная переправа через
Ольхонские ворота – Загли – Кобылья
голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера. Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами,
множеством легенд и приданий.
Он расположен в центральной части
Байкала, вблизи наибольшей отметки
глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Вот степные просторы, песчаные дюны, горы и леса,
катыши и галечные пляжи, холмы и
обрывы. Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной –легендарного мыса Хобой.
И конечно же мы посетим самые
значимые места острова:
-Мыс Бурхан.
-Урочище Песчаное («миниатюра»
известной Бухты Песчаная).
-Мыс Хобой, самая северная оконечность острова.
Обед- пикник, (байкальская уха, чай с местными травами)
|Сарминское ущелье (+ трекинг по ущелью и чай на берегу реки) (4,5 часа)
|3 000 р.
|Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир- Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
|Бухта Ая (4,5 часа).
|4 000 р.
|Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп.
|К Устью реки Анга + Ая – целодневная экскурсия (обед в кафе бурятской кухни) – 7-8 ч.
|5 000 р.
|Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
|Экскурсия на Южную Часть Ольхона с обедом-пикником. (6-7 часов)
|5500 р.
|Маршрут экскурсии: Смотровая площадка на Поселок Хужир, его окрестности, малое море и пляж Сарайский. Озеро Хэнхой. Смотровая на большой Байкал Озеро сердце. Смотровая трезубец - от куда открывается вид на множественные бухты малого моря и западное побережье. Обед-пикник.
|Экскурсия на о. Ольхон - Мыс Бурхан (4-5 часов)
|3500 р.
|Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
|Сафари по Тажеранским степям (4 часа)
|3500 р.
|В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажиранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государтсво. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а так же узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.
|Экскурсия «Затерянная бухта». (7-8 ч)
|5500 р.
|Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается Вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину, мыс Крест. От подъема захватывает дух, и вот он- панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока: наслаждаемся видами и единением с природой! Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты – идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем Вам пикник.
|На Катере (стоимость на одного туриста)
О. Огой (3 часа)
|3500 р
|Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
О. Огой + Замогой (3,5 часа)
|4500 р.
|Экскурсия на о. Огой + о. Замогой – привлекателен, тем, что там периодически устраивают лежбище Байкальский тюлень - нерпа.
Огой + Большой Байкал (3,5 часа)
|4500 р.
|Экскурсия на о. Огой + Выход в Большой Байкал - где Вашему взору откроется вся мощь и величие озера.
|Прогулка на закате с Шампанским (1 час)
|2500 р.
Прогулка на корабле на закате по малому морю
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.