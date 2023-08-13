1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Сбор группы:

аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);

ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).

Знакомство с гидом, завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед в ресторане во время экскурсии.

Трансфер в отель, размещение.

Свободное время, отдых.

Ужин самостоятельно.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.