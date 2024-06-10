Восполнить жизненную энергию и ощутить прилив сил поможет путешествие-перезагрузка на Байкал. Удивительная природа края, медитации и дыхательные практики, банные процедуры и общение с шаманом приведут к балансу и подарят гармонию тела и души. Вы побываете в местах силы и услышите древние легенды. Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению оберега и загадаете желания.

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Описание

Организационные детали

Рекомендуется прибыть за день до начала тура, чтобы провести первый экскурсионный день в бодрости и избежать риска сдвига программы из-за задержки рейса.

Обратный билет из Иркутска рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день по окончании программы, так как из-за больших расстояний дорога может занять весь день.

Список рекомендуемой одежды будет выслан перед началом тура.

Водная прогулка в третий день может быть заменена на сухопутную экскурсию в случае сильного шторма.

Возможно участие с детьми от 7 лет.