Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Удивительная природа края, медитации и дыхательные практики, банные процедуры и общение с шаманом приведут к балансу и подарят гармонию тела и души. Вы побываете в местах силы и услышите древние легенды. Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению оберега и загадаете желания.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 500 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуется прибыть за день до начала тура, чтобы провести первый экскурсионный день в бодрости и избежать риска сдвига программы из-за задержки рейса.
Обратный билет из Иркутска рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день по окончании программы, так как из-за больших расстояний дорога может занять весь день.
Список рекомендуемой одежды будет выслан перед началом тура.
Водная прогулка в третий день может быть заменена на сухопутную экскурсию в случае сильного шторма.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В комфортабельной гостинице на острове Ольхон в 2-местных номерах со всеми удобствами
Питание. Завтраки в отеле и обеды во время экскурсий
Программа тура по дням
Дорога на Ольхон, этнопарк, скала Шаманка
Встречаемся в Иркутске и отправляемся на Ольхон. Время в пути — 5-6 часов (с обедом и переправой на пароме).
В обед вы попробуете блюда национальной кухни. После заедем в этнопарк «Золотая Орда»: послушаем концерт горлового пения и станцуем бурятский национальный танец — ёхор. Вы узнаете, что такое буузы, боовы и бухлёор, какую еду готовят в бурятских семьях для совершения ритуалов и какие существуют чайные обряды. Поймёте, почему местным жителям важно угощать духов.
На Ольхоне совершим экскурсию к скале Шаманка, внутри которой есть пещера. Шаманы Бурятии и Якутии чтят скалу как уникальное место для паломничества: по преданиям здесь обитает главный дух Байкала, а по другой легенде в начале каждой весны рядом со скалой открывается вход в параллельный мир.
Мыс Хобой, изготовление оберега
Утро начнём с церемонии очищения от огромного потока информации и энергетических засорений, которые отражаются на самочувствии. Правильная настройка на нужные вибрации позволит ощутить мощь озера, очиститься душевно и задать намерение на всё путешествие.
Затем направляемся в северную часть острова — мыс Хобой. Посмотрим на скалы Три Брата, узнаем легенду с ними связанную, посетим мыс Шунтэ (мыс Любви) и падь Узуры (Сенная), где находятся единственный населённый пункт на этом конце Ольхона и старейшая метеорологическая станция. Полюбуемся видами водной глади, утёсов и пляжей, насладимся простором. Вы услышите увлекательные истории, которые, возможно, помогут найти ответы на волнующие вопросы. Желающие искупаются и проверят, правда ли вода священного озера оздоравливает и дарит молодость и долголетие.
Вечером нас ждёт изготовление защитного оберега. Вы узнаете о байкальских амулетах — онгонах, и о том, какие секреты вкладывают в них шаманы.
Круиз по Малому Морю, остров Огой, сибирская банька
После встречи рассвета с видом на Сарайский пляж вы поучитесь играть на национальном инструменте — варгане, производящем завораживающие и мистические звуки. Это позволит вам почувствовать вибрации своего тела и настроиться на позитивный лад. Мы также сыграем с вами в увлекательную древнюю монгольскую игру, которая позволит найти в себе магическое начало, сверхспособности и силы.
Позавтракав, отправимся в круиз по Малому Морю — проливу, отделённому от большого Байкала Ольхоном. Вы увидите многообразие островов, если повезёт, встретитесь с байкальской нерпой, покормите чаек, попробуете целебную воду из серебряного источника.
Причалим к необитаемому острову Огой, крупнейшему острову Малого Моря, одному из мест силы. Здесь установлена буддийская ступа Просветления, посвященная женскому духу, носительнице тайных учений. Считается, если пройти босиком вокруг ступы более 100 раз, прикоснуться к ней и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Мы обойдём её 3 раза и проверим, достаточно ли этого.
Будет возможность посетить сакральные секретные места и прислушаться к своей интуиции.
Вечером попаритесь в сибирской баньке, попробуете натуральные скрабы, а любителей погорячее ждёт парная с берёзовыми вениками.
Путешествие по Тажеранской степи
После завтрака мы выезжаем с острова Ольхона. Сегодня вас ждет день посвящения в свою силу. Вы получите уникальные коды и инструменты, которые зарядят вас энергией на все задуманные дела, создадут защиту и позволят вашим истинным желаниям осуществляться легко и беспрепятственно.
Посетим места силы в Тажеранских степях. Это уникальный природный комплекс, получивший известность благодаря скоплению редких и специфических минералов. Ландшафт степи сочетает холмистый рельеф, скалы-останцы, пески, сосновые леса и ельники. Остановимся у центра сакральной зоны — священной горы Ёрд, куполом возвышающейся среди ровной поверхности долины, из-за чего издалека её можно принять за искусственный насыпной курган. По преданиям у подножия один раз в году проходил большой межродовой культовый праздник — Ёрдынские игрища, на который съезжались гости со всего Прибайкалья. Побываем на обзорной площадке с древними наскальными рисунками и в долине Каменных духов, примечательной останцами твёрдых горных пород, сохранившихся после ледникового схода и принявших необычные формы.
После вернёмся в Иркутск.
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Что включено
- Проживание (3 ночи)
- Завтраки в отеле и обеды во время экскурсий
- Услуги сертифицированного экскурсовода со знанием шаманизма
- Услуги частного автотранспорта
- Программа в этнопарке «Золотая орда» и национальный обед
- 2 экскурсии на острове Ольхон: на Хобой и водная прогулка по Малому Морю
- Посещение бани
- Очищающие ритуалы, церемонии посвящения, инструменты для поддержания силы
- Обучение игре на варгане
- Изготовление собственного оберега
- Участие в игре на обнаружение и реализацию истинных намерений
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Иркутск и обратно
- Ужины
- При одноместном размещении стоимость тура составит 89 000 руб