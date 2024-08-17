Добро пожаловать на лазурный берег Байкала. Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных мест на озере. За ней закрепилось название Байкальская Ривьера, и она объявлена памятником природы.
Это место идеально для пляжного отдыха благодаря своему уникальному тёплому микроклимату, великолепным золотистым пляжам и лазурной тёплой воде.
Это место идеально для пляжного отдыха благодаря своему уникальному тёплому микроклимату, великолепным золотистым пляжам и лазурной тёплой воде.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Первый день: начало пути Наш круиз по Байкалу начнется в поселке Листвянка. Проплывая мимо скал и возвышающегося рядом утёса Скрипер, мы сделаем первую остановку у мыса «Большой кадильный». Здесь мы выйдем на берег и поднимемся к смотровой площадке. После обеда на корабле мы отправимся к Бакланьему камню, где обязательно покормим чаек хлебом с ладони. Наконец, мы прибываем в бухту Песчаную. Поднимемся на мыс «Большая Колокольня», а на закате при желании искупаемся в Байкале. Второй день: отдых на природе После завтрака вы можете отправиться в пеший маршрут на гору Будда. Отсюда открываются невероятные просторы бескрайнего Байкала с высоты птичьего полёта. Желающие могут расслабиться на пляже с золотистым песком, оснащенном лежаками и беседками. Вода в бухте тёплая, поэтому смело можно заходить в воду. Для любителей активного отдыха здесь находятся площадки для игры в волейбол и баскетбол. Также мы с вами увидим необычное явление — ходульные деревья или деревья на ногах, которое происходит из-за выветривания почвы. Третий день: живописные бухты и возвращение После завтрака нас ждет поход к бухте Бабушка. Она особенно привлекательна своими высокими соснами и мощными кедрами, живописной береговой линией и необычными скалами. Гид раскроет вам причину такого названия у бухты, а после покажет укрывающий её от ветров мыс Дедушку. Перед возвращением вы сможете еще раз искупаться в озере. После на теплоходе мы доберемся до поселка Листвянка и пересядем на микроавтобус до Иркутска.
Даты тура: <br>17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Песчаная
- Озеро Байкал
- Бухта Бабушка
- Мыс Дедушка
- Бакланий камень
- Мыс «Большой кадильный»
- Гора Будда
Что включено
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск
- Круиз на корабле
- Сопровождение гида
- Услуги повара
- Питание по программе
- Обзорная экскурсия на мыс Кадильный
- Обзорная экскурсия в бухте Песчаная
Что не входит в цену
- Личные расходы экскурсанта
- Баня в бухте Песчаная
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура:
17.08.2024 — 18.08.2024,
24.08.2024 — 25.08.2024.
17.08.2024 — 18.08.2024,
24.08.2024 — 25.08.2024.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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