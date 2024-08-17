Описание тура

Первый день: начало пути Наш круиз по Байкалу начнется в поселке Листвянка. Проплывая мимо скал и возвышающегося рядом утёса Скрипер, мы сделаем первую остановку у мыса «Большой кадильный». Здесь мы выйдем на берег и поднимемся к смотровой площадке. После обеда на корабле мы отправимся к Бакланьему камню, где обязательно покормим чаек хлебом с ладони. Наконец, мы прибываем в бухту Песчаную. Поднимемся на мыс «Большая Колокольня», а на закате при желании искупаемся в Байкале. Второй день: отдых на природе После завтрака вы можете отправиться в пеший маршрут на гору Будда. Отсюда открываются невероятные просторы бескрайнего Байкала с высоты птичьего полёта. Желающие могут расслабиться на пляже с золотистым песком, оснащенном лежаками и беседками. Вода в бухте тёплая, поэтому смело можно заходить в воду. Для любителей активного отдыха здесь находятся площадки для игры в волейбол и баскетбол. Также мы с вами увидим необычное явление — ходульные деревья или деревья на ногах, которое происходит из-за выветривания почвы. Третий день: живописные бухты и возвращение После завтрака нас ждет поход к бухте Бабушка. Она особенно привлекательна своими высокими соснами и мощными кедрами, живописной береговой линией и необычными скалами. Гид раскроет вам причину такого названия у бухты, а после покажет укрывающий её от ветров мыс Дедушку. Перед возвращением вы сможете еще раз искупаться в озере. После на теплоходе мы доберемся до поселка Листвянка и пересядем на микроавтобус до Иркутска.