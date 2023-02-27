Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тажераны - Малое море
Добро пожаловать в Иркутск!
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Ледовые просторы»).
- На жд вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала – пригородные кассы).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Чай, кофе, вкусный завтрак, знакомимся, переключаемся на отдых и в путь!
Вам наверняка уже не терпится оказаться на том самом – волшебном льду Байкала!
Едем в центральную часть озера – в самое его сердце – на Малое море, именно тут все самое невероятное на зимнем Байкале: зеркальный лед, торосы, пузыри, наплески, ледовые пещеры и гроты, и удивительные панорамы Байкала с высоты – тот самый Байкальский лед испещрённый паутинкой трещин.
Живописная трасса.
Любуемся Сибирскими просторами – полями, тайгой, марсианским пейзажем Тажеранских степей.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых Вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской Степи, о чем поет Бродяга.
Прибытие на базу отдыха.
Заселение в теплые благоустроенные номера.
Сытный обед и информационная встреча.
После у Вас будет свободное время, вы можете отдохнуть или погулять по льду Байкала.
А еще можно прокатиться на коньках (пункт проката, самостоятельно).
Вечером Вас ждёт вкусный ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
ЛЁД. Экскурсия «Панорамы и торосы Байкала», поцелуй Байкала и чай из самовара
Завтрак на базе отдыха.
Для желающих экскурсия за дополнительную плату: Байкальский космос (залив с пузырями) и зеркальные ледовые просторы, Трезубец и Панорамы Малого моря, ледовые наплески.
Обед на базе отдыха.
После обеда отправляемся на автомобильную экскурсию «Панорамы и торосы Байкала» (входит в стоимость тура).
Едем на Большой Байкал – смотреть торосы и гладкий зеркальный лед.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние ледовые поля.
Потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего прозрачного, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем знаменитую байкальскую расколодку и, конечно же, чай из самовара на байкальской воде с местными травами.
А еще берем с собой коньки (прокат коньков оплачивается дополнительно), здесь непременно будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Ледовые гроты - Огой - мыс Бурхан (Лед, буддизм и шаманизм)
Завтрак на базе отдыха.
На экскурсию мы отправляемся с вещами, так как после уже заселяемся на другую базу отдыха – на острове Ольхон.
Ледяные гроты – наша первая остановка.
Ледяные сталактиты и сталагмиты: тысячи сосулек разной формы, гладкие, пушистые, кристальные, капельки и стройный хрусталь.
Любуемся, фотографируемся, наслаждаемся, но очень аккуратно – оставим красоту для других туристов!
Далее направляемся в центральную часть Малого моря – на остров Огой.
Здесь установлена Буддийская ступа Просветления, познакомимся с историей буддизма в Прибайкалье и загадаем желание, соблюдая все традиции, чтоб оно обязательно сбылось.
И конечно же сделаем фото на фоне мыса Дракон.
Далее, нас ждем самая сакральная достопримечательность Байкала – Мыс Бурхан.
Он овеян легендами и необычными историями.
Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.
Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
На экскурсии к мысу Бурхан, Вы узнаете местные легенды, о том, как зародилась религия Шаманизм и какую роль играет природа в жизни местного населения.
Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.
Обед во время экскурсии.
После экскурсии заселение на базу отдыха, перед ужином у вас будет немного свободного времени: можно прогуляться по льду пешком или взять напрокат коньки.
А еще на мысе Бурхан невероятные закаты и рассветы.
Гид: гид-водитель.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Хобой - величественный север острова
Завтрак.
Сегодня нас ждет одна из самых интересных, удивительных и популярных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.
У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льдины.
Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед – пикник на свежем воздухе.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Гид: гид-водитель.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 12:00-14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне).
Внимание: выселение до 12:00.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00-20:00.
Размещение в гостинице, свободное время в Иркутске.
Вы сможете прогуляться по заснеженному городу, сделать фотографии на фоне церквей, а также посетить Набережную реки Ангары, 130 деревянный квартал где расположилось множество кафе и ресторанчиков.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Вылет домой
Завтрак в гостинице, окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал, также можно заказать такси на месте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, благоустроенные номера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|55 100
|71 800
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй» или аналогичная
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.
Гостевой дом LakePlace или аналогичный
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Гостиница «Яковлев» или аналогичная
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Среди удобств номеров — телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале/аэропорт
- Проживание, указанное в программе
- Питание:1 день: завтрак, обед, ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед, ужин
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак, обед, ужин
- 5 день: завтрак
- 6 день: завтрак
- Групповые трансферы по программе
- Экскурсии по программе:
- Автоэкскурсия в бухте Змеиная. Зеркальный лед и торосы
- Автоэкскурсия юг острова Ольхон и о. Огой
- Ледовые гроты, скала Дракон
- Автоэкскурсия на мыс Хобой (гроты, наплески)
- Оплата разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание и алкоголь не указанный в программе
- Дополнительные экскурсии и активности
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная).
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.