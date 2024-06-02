Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
А еще посмотрим с воды старую Кругобайкальскую железную дорогу, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке с видом на исток Ангары и попаримся в бане.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|129 900 ₽
Описание
Организационные детали
Тур состоится от 6 участников, максимальное количество участников — 8 человек.
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий, также оставляем за собой право менять последовательность экскурсий при сохранении полной программы.
Проживание. В Листвянке будем жить в отелях «Маяк 4*» или «Байкальский Кедр 3*», на острове Ольхон — в Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA, в Иркутске — в «Ibis Иркутск Центр 3*». Размещение двухместное. По запросу и наличию мест, возможно с коррекцией цены – мы можем забронировать для вас и другие отели по маршруту.
Питание. В программу входят завтраки в отелях и обеды. Будем пробовать местную кухню, есть уху и бурятские позы.
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом и катание на канатной дороге
Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, рекомендуем выбирать рейсы с прилетом до 9 утра. Сразу отправимся на завтрак в ресторан «Китайский иероглиф», где нас будет ждать шведский стол. После этого едем в Листвянку, на Байкал!
Погружение на дно Байкала. В Лисвянке зайдем в Байкальский музей, где вы узнаете как и когда появился Байкал, кто в нем живет и чем это озеро отличается от других. В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно Байкала с помощью модели подводного обитаемого аппарата.
На канатке на смотровую площадку. Пообедаем в ресторане «Маяк» в Листвянке, а затем на канатной дороге поднимемся к камню Черского. С горы открывается очень хороший вид на Байкал, исток Ангары и хребет Хамар-Дабан. Нагулявшись, заселимся в отель в Листвянке. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по побережью, заглянуть на местный рынок или отдохнуть в номере.
Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги
Тоннели, мосты и виадуки. Позавтракав в отеле, отправимся в путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги. Это настоящее архитектурное чудо: необычные тоннели, мосты и виадуки — этот небольшой участок не имел равных по сложности среди железных дорог России. Часть пути мы преодолеем на катере в составе сборной группы, чтобы посмотреть на железную дорогу с воды, в самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться.
Виды с паровозом. Пообедаем на станции Половинная и посмотрим там настоящий паровоз. Здесь находится самый длинный тоннель Кругобайкальской железной дороги, можно сделать отличные кадры. Вечером вернемся в Листвянку. При желании можно попариться в бане — мы забронируем для вас место.
Музей деревянного зодчества «Тальцы» и дорога до острова Ольхон
Истории разных народов. Позавтракаем, соберем вещи и поедем в сторону острова Ольхон. По пути остановимся в этнографическом музее «Тальцы» и посмотрим старинные деревянные дома разных народов. Территория разделена на несколько исторических зон: тофаларскую, эвенкийскую, бурятскую и русскую — у нас будет возможность познакомиться со всеми.
Паром и поселок Хужир. Заедем в Иркутск и пообедаем там в ресторане «Охотников», а потом нас ждет достаточно долгая пятичасовая дорога до Ольхона. Чтобы попасть на остров, нам предстоит проехать на пароме через Малое море — это настоящее приключение! 3 день: Наконец, доберемся до поселка Хужир и заселимся в отель Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA. Можно будет отдохнуть после дороги в номерах, сходить в ресторан отеля или самостоятельно погулять по окрестностям.
На север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баня
Приключение на «буханках». После завтрака поедем на мыс Хобой — это самая северная точка острова. Чтобы добраться туда по бездорожью, пересядем на УАЗы-буханки — это настоящий аттракцион!
Песчаные дюны и вид с мыса Три Брата. По пути заглянем в деревню Харанцы и остановимся в Песчаной бухте с огромными дюнами, уходящими вглубь острова почти на полтора километра. После этого посмотрим мыс Три Брата, откуда открывается живописный вид на Байкал — это одна из визитных карточек, которую часто можно увидеть на открытках.
Место силы. И вот мы добрались до нашей главной цели — мыса Хобой, с которым связано множество легенд. Считается, что это место обладает особой силой, поэтому здесь часто можно увидеть представителей разных духовных школ. Вдоволь нагулявшись, устроим обед-пикник и отведаем местную уху, любуясь волнами Байкала.
Мыс Любви. Затем посетим мыс Любви или Шунтэ-Левый. В переводе с бурятского «шунтэ» значит лиственница. А мысом Любви место стало потому, что по форме напоминает ноги женщины, согнутые в коленях, будто при рождении ребенка. Говорят, что раньше сюда приезжали бездетные пары и проводили обряды.
Баня на берегу Байкала. Вечером вернемся в отель. Желающие могут сходить в баню: после парения гораздо легче окунуться в холодный Байкал — это невероятные эмоции!
Мыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа Просветления
Шаманы и нерпы. Позавтракаем в отеле и отправимся на мыс Бурхан. С него открывается отличный вид на мыс Шаманка — место силы, которое любят и чтят шаманы. Вы узнаете, для чего там установлены коновязные столбы, и послушаете местные легенды. А потом пересядете на корабль и отправитесь к острову Замагой. Если нам повезет, то увидим нерп — в хорошую погоду они вылезают погреться на солнышке.
Целебные источники и Ступа Просветления. Наша следующая остановка — Сурхайте-Нур. Сойдем на берег, погуляем по лесным тропинкам и попьем воду из целебного источника. После этого пообедаем в кафе и отправимся на остров Огой. Главная точка притяжения здесь — это ступа Просветления. Говорят, что если пройти босиком вокруг ступы нечетное количество раз и загадать желание, то оно сбудется.
Вечером вернемся в отель и отдохнем. Лучше лечь не сильно поздно, так как завтра нас ждет ранний подъем.
Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»
Рассвет на Байкале. Встанем до рассвета и в 4 утра соберемся у выхода из отеля. Поедем в Узуры встречать солнце. Отсюда открывается невероятный вид на утренний Байкал, а еще на берегу установлена масштабная скульптура Хранитель Байкала, высотой около восьми метров — выглядит все это довольно эффектно! Будем любоваться рассветным солнцем, показывающимся из-за горизонта, и сделаем великолепные фотографии.
Коренные народы Байкала. После такого насыщенного утра вернемся в отель на завтрак. Около 10 утра будем выезжать в Иркутск. По дороге заглянем в этнопарк «Золотая Орда». Вы узнаете, как жили прибайкальские буряты раньше, познакомитесь с местными традициями и обычаями. А в конце экскурсии для нас устроят представление с танцами, песнями и плясками.
Примерно к 17 часам мы доберемся до Иркутска, заселимся в отель и отдохнем после дороги.
Прогулки по Иркутску и возвращение домой
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Погуляем по центру и заглянем в 130 квартал — воссозданную Иркутскую слободу с восстановленными старинными зданиями. Вы познакомитесь с историей Иркутского острога и узнаете, кто такой иркутский Бабр.
Обедать будем в ресторане «Трапезников» и, наевшись, поедем в аэропорт. Можете смотреть рейсы с вылетом после 17 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание, включая трансферы из аэропорта и в аэропорт, буханки, катера
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание: 7 завтраков, 6 обедов
- Проживание
- Входные билеты в нац. парк
Что не входит в цену
- Одноместное размещение - доплата 20 000 рублей, вариант с подселением не гарантирован
- Один обед и ужины
- Баня (стоимость рассчитывается от количества желающих)
- Личные расходы, сувениры