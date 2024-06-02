Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, рекомендуем выбирать рейсы с прилетом до 9 утра. Сразу отправимся на завтрак в ресторан «Китайский иероглиф», где нас будет ждать шведский стол. После этого едем в Листвянку, на Байкал!

Погружение на дно Байкала. В Лисвянке зайдем в Байкальский музей, где вы узнаете как и когда появился Байкал, кто в нем живет и чем это озеро отличается от других. В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно Байкала с помощью модели подводного обитаемого аппарата.

На канатке на смотровую площадку. Пообедаем в ресторане «Маяк» в Листвянке, а затем на канатной дороге поднимемся к камню Черского. С горы открывается очень хороший вид на Байкал, исток Ангары и хребет Хамар-Дабан. Нагулявшись, заселимся в отель в Листвянке. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по побережью, заглянуть на местный рынок или отдохнуть в номере.