Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Авторский тур в Иркутске

Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп

Хотите посмотреть все самые живописные места Байкала и сформировать об озере максимально полное впечатление? Мы придумали маршрут-максимум, в котором есть все и даже чуть больше: места силы Хобой, Шаманка и Ступа Просветления, виртуальное погружение на дно Байкала в Листвянке, побережье с нерпами, встреча рассвета в Узурах и невероятно вкусная уха.

А еще посмотрим с воды старую Кругобайкальскую железную дорогу, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке с видом на исток Ангары и попаримся в бане.
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет129 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур состоится от 6 участников, максимальное количество участников — 8 человек.

Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий, также оставляем за собой право менять последовательность экскурсий при сохранении полной программы.

Проживание. В Листвянке будем жить в отелях «Маяк 4*» или «Байкальский Кедр 3*», на острове Ольхон — в Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA, в Иркутске — в «Ibis Иркутск Центр 3*». Размещение двухместное. По запросу и наличию мест, возможно с коррекцией цены – мы можем забронировать для вас и другие отели по маршруту.

Питание. В программу входят завтраки в отелях и обеды. Будем пробовать местную кухню, есть уху и бурятские позы.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом и катание на канатной дороге

Приезд. Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, рекомендуем выбирать рейсы с прилетом до 9 утра. Сразу отправимся на завтрак в ресторан «Китайский иероглиф», где нас будет ждать шведский стол. После этого едем в Листвянку, на Байкал!

Погружение на дно Байкала. В Лисвянке зайдем в Байкальский музей, где вы узнаете как и когда появился Байкал, кто в нем живет и чем это озеро отличается от других. В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно Байкала с помощью модели подводного обитаемого аппарата.

На канатке на смотровую площадку. Пообедаем в ресторане «Маяк» в Листвянке, а затем на канатной дороге поднимемся к камню Черского. С горы открывается очень хороший вид на Байкал, исток Ангары и хребет Хамар-Дабан. Нагулявшись, заселимся в отель в Листвянке. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по побережью, заглянуть на местный рынок или отдохнуть в номере.

Первая встреча с Байкалом и катание на канатной дорогеПервая встреча с Байкалом и катание на канатной дорогеПервая встреча с Байкалом и катание на канатной дорогеПервая встреча с Байкалом и катание на канатной дороге
2 день

Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги

Тоннели, мосты и виадуки. Позавтракав в отеле, отправимся в путешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги. Это настоящее архитектурное чудо: необычные тоннели, мосты и виадуки — этот небольшой участок не имел равных по сложности среди железных дорог России. Часть пути мы преодолеем на катере в составе сборной группы, чтобы посмотреть на железную дорогу с воды, в самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться.

Виды с паровозом. Пообедаем на станции Половинная и посмотрим там настоящий паровоз. Здесь находится самый длинный тоннель Кругобайкальской железной дороги, можно сделать отличные кадры. Вечером вернемся в Листвянку. При желании можно попариться в бане — мы забронируем для вас место.

Путешествие вдоль Кругобайкальской железной дорогиПутешествие вдоль Кругобайкальской железной дорогиПутешествие вдоль Кругобайкальской железной дорогиПутешествие вдоль Кругобайкальской железной дороги
3 день

Музей деревянного зодчества «Тальцы» и дорога до острова Ольхон

Истории разных народов. Позавтракаем, соберем вещи и поедем в сторону острова Ольхон. По пути остановимся в этнографическом музее «Тальцы» и посмотрим старинные деревянные дома разных народов. Территория разделена на несколько исторических зон: тофаларскую, эвенкийскую, бурятскую и русскую — у нас будет возможность познакомиться со всеми.

Паром и поселок Хужир. Заедем в Иркутск и пообедаем там в ресторане «Охотников», а потом нас ждет достаточно долгая пятичасовая дорога до Ольхона. Чтобы попасть на остров, нам предстоит проехать на пароме через Малое море — это настоящее приключение! 3 день: Наконец, доберемся до поселка Хужир и заселимся в отель Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA. Можно будет отдохнуть после дороги в номерах, сходить в ресторан отеля или самостоятельно погулять по окрестностям.

Музей деревянного зодчества «Тальцы» и дорога до острова ОльхонМузей деревянного зодчества «Тальцы» и дорога до острова ОльхонМузей деревянного зодчества «Тальцы» и дорога до острова Ольхон
4 день

На север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баня

Приключение на «буханках». После завтрака поедем на мыс Хобой — это самая северная точка острова. Чтобы добраться туда по бездорожью, пересядем на УАЗы-буханки — это настоящий аттракцион!

Песчаные дюны и вид с мыса Три Брата. По пути заглянем в деревню Харанцы и остановимся в Песчаной бухте с огромными дюнами, уходящими вглубь острова почти на полтора километра. После этого посмотрим мыс Три Брата, откуда открывается живописный вид на Байкал — это одна из визитных карточек, которую часто можно увидеть на открытках.

Место силы. И вот мы добрались до нашей главной цели — мыса Хобой, с которым связано множество легенд. Считается, что это место обладает особой силой, поэтому здесь часто можно увидеть представителей разных духовных школ. Вдоволь нагулявшись, устроим обед-пикник и отведаем местную уху, любуясь волнами Байкала.

Мыс Любви. Затем посетим мыс Любви или Шунтэ-Левый. В переводе с бурятского «шунтэ» значит лиственница. А мысом Любви место стало потому, что по форме напоминает ноги женщины, согнутые в коленях, будто при рождении ребенка. Говорят, что раньше сюда приезжали бездетные пары и проводили обряды.

Баня на берегу Байкала. Вечером вернемся в отель. Желающие могут сходить в баню: после парения гораздо легче окунуться в холодный Байкал — это невероятные эмоции!

На север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баня
5 день

Мыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа Просветления

Шаманы и нерпы. Позавтракаем в отеле и отправимся на мыс Бурхан. С него открывается отличный вид на мыс Шаманка — место силы, которое любят и чтят шаманы. Вы узнаете, для чего там установлены коновязные столбы, и послушаете местные легенды. А потом пересядете на корабль и отправитесь к острову Замагой. Если нам повезет, то увидим нерп — в хорошую погоду они вылезают погреться на солнышке.

Целебные источники и Ступа Просветления. Наша следующая остановка — Сурхайте-Нур. Сойдем на берег, погуляем по лесным тропинкам и попьем воду из целебного источника. После этого пообедаем в кафе и отправимся на остров Огой. Главная точка притяжения здесь — это ступа Просветления. Говорят, что если пройти босиком вокруг ступы нечетное количество раз и загадать желание, то оно сбудется.

Вечером вернемся в отель и отдохнем. Лучше лечь не сильно поздно, так как завтра нас ждет ранний подъем.

Мыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа Просветления
6 день

Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»

Рассвет на Байкале. Встанем до рассвета и в 4 утра соберемся у выхода из отеля. Поедем в Узуры встречать солнце. Отсюда открывается невероятный вид на утренний Байкал, а еще на берегу установлена масштабная скульптура Хранитель Байкала, высотой около восьми метров — выглядит все это довольно эффектно! Будем любоваться рассветным солнцем, показывающимся из-за горизонта, и сделаем великолепные фотографии.

Коренные народы Байкала. После такого насыщенного утра вернемся в отель на завтрак. Около 10 утра будем выезжать в Иркутск. По дороге заглянем в этнопарк «Золотая Орда». Вы узнаете, как жили прибайкальские буряты раньше, познакомитесь с местными традициями и обычаями. А в конце экскурсии для нас устроят представление с танцами, песнями и плясками.

Примерно к 17 часам мы доберемся до Иркутска, заселимся в отель и отдохнем после дороги.

Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»Байкал в лучах утреннего солнца и этнопарк «Золотая Орда»
7 день

Прогулки по Иркутску и возвращение домой

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Иркутску. Погуляем по центру и заглянем в 130 квартал — воссозданную Иркутскую слободу с восстановленными старинными зданиями. Вы познакомитесь с историей Иркутского острога и узнаете, кто такой иркутский Бабр.

Обедать будем в ресторане «Трапезников» и, наевшись, поедем в аэропорт. Можете смотреть рейсы с вылетом после 17 часов.

Прогулки по Иркутску и возвращение домойПрогулки по Иркутску и возвращение домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание, включая трансферы из аэропорта и в аэропорт, буханки, катера
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов
  • Проживание
  • Входные билеты в нац. парк
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение - доплата 20 000 рублей, вариант с подселением не гарантирован
  • Один обед и ужины
  • Баня (стоимость рассчитывается от количества желающих)
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 17 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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