Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Чтобы добраться в самые живописные и интересные места за тур сменим 5 видов транспорта! Прокатимся на пароме и насладимся видами с теплохода, преодолеем бездорожье на УАЗе, будем передвигаться на автобусе и поезде.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с любого возраста.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «860 градусов» в Аршане, в гостинице «Ундина» или «Байкальский кедр» в Листвянке и в гостевом доме «Адмирал» или «Шаманка» на Ольхоне. 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены: 1 день — обед; 2 день — завтрак и обед; 3 день — завтрак и обед; 4 день — завтрак, обед и ужин; 5 день — завтрак, обед и ужин; 6 день — завтрак и ужин; 7 день — завтрак и обед.
Программа тура по дням
Трекинг к водопаду, прогулка по кратеру вулкана и горячие источники
Встречаемся в аэропорту Иркутска в 10:00 и отправимся в посёлок Аршан. По пути будем любоваться просторами Байкала с высоты, а на обед заедем в ресторан бурятской кухни.
Затем вас ждёт трекинг к живописному водопаду, по дороге к которому заглянем на колоритный Монгольский рынок. Здесь можно купить вещи из верблюжей шерсти, ароматный чай местного сбора, травы и местную диковинку — варёную смолу от хвойных деревьев, которую применяют, чтобы освежить дыхание.
Побываем в буддийском дацане Бодхидхарма у подножья Саянских гор, а потом поедем к потухшему вулкану. Прогуляемся внутри настоящего кратера, а желающие смогут на память захватить с собой кусочек застывшей лавы.
Завершим насыщенный день в горячих источниках, купаясь и расслабляясь. Затем приедем в Аршан и заселимся в гостиницу. Ужин — самостоятельно.
Слюдянка и переезд в Листвянку
После завтрака отправимся в посёлок Слюдянка — сокровищницу Байкала. Здесь находится более 300 видов минералов и самоцветов, а ещё невероятно красивая природа: высокие скалы и покрытые зеленью горы, откуда открываются захватывающие виды Байкала.
Прогуляемся по окрестностям и на электропоезде поедем в Листвянку. Путь займёт 5 часов — по знаменитой КБЖД вдоль берега озера. По прибытии заселимся в отель. Ужин — самостоятельно.
Музей «Тальцы», подъём на Камень Черского и Байкальский музей
Позавтракаем и поедем в музей «Тальцы» под открытым небом, где познакомимся с историей Иркутска, узнаем про коренных народах и их обычаях, рассмотрим уникальную архитектуру 18-19 веков.
По канатной дороге поднимемся на Камень Черского и насладимся панорамой Байкала и видами на исток Ангары. Пообедаем в ресторане национальной кухни — вы сможете попробовать знаменитый байкальский омуль.
Про местную флору и фауну узнаем в Байкальском музее, где можно увидеть нерп и погрузиться на дно озеро на глубине 1637 метров за 15 минут!
После вместе с гидом вы прогуляетесь по окрестностям и посетите рыбный рынок. По желанию и за доплату вы сможете пойти в нерпинарий или прогуляться на катере.
Вечером у вас будет свободное время, ужин — самостоятельно.
Остров Ольхон и скала Шаманка
Позавтракаем, доберёмся до судна «Комета» и займём места на борту. Из бухты Загли нас будет ждать трансфер на базу отдыха в посёлке Ольхон. После обеда начнём экскурсию по Хужиру со скалы Шаманка — настоящей визитной карточки Байкала и одной из девяти святынь Азии. Затем поужинаем и разойдёмся по номерам.
Мыс Хобой и обед с видом на Байкал
После завтрака отправимся на экскурсию к самой северной точке острова — мысу Хобой. Добраться туда непросто из-за бездорожья, поэтому передвигаться будем на специальных автомобилях УАЗ или на Ниве.
Место считается священным для местных. Согласно преданию, именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу. Тут до сих пор совершаются обряды и проходят культовые церемонии — настоящий энергетический центр. Прогуляемся по мысу, сделаем эффектные кадры бескрайнего Байкала и побудем наедине с природой. В это время наш водитель приготовит для вас обед из свежей рыбы.
К вечеру вернёмся в Хужир и поужинаем. Продолжительность экскурсионной программы — около 7 часов.
Активность на выбор
Программа дня будет зависеть от вас.
Вариант 1. Вы можете устроить день отдыха, прогуляться по окрестностям, искупаться и позагорать на пляже.
Вариант 2. Можем арендовать велосипеды и прокатиться по Хужиру и за его пределами. Стоимость аренды велосипеда — 1500 рублей за день.
Вариант 3. Будем путешествовать по Малому морю. Проплывём мимо островов Огой, Замогой, Еленка, а ещё попробуем целебные источники и увидим знаменитую Ступу Просветления, а если повезёт, то по пути нам попадутся нерпы. Стоимость групповой экскурсии — 5000 руб. /чел.
Поужинаем в гостевом доме.
Этнопарк «Золотая орда» и бурятский фольклор
Позавтракаем и в 09:00 начнём обратный путь в Иркутск. Дорога займёт около 5 часов. На пароме пересечём пролив «Ольхонские ворота», а оттуда нас заберёт трансфер. Из окна машины будем любоваться разнообразными пейзажами: здесь и обрывистые скалы, и густые леса, и бескрайние степи.
Пообедаем в этнопарке «Золотая орда» и продолжим изучение местного фольклора: будем наслаждаться танцами, песнями и горловым пением, а ещё пройдём обряд очищения.
Около 16:00 прибудем в аэропорт Иркутска.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе (на автобусе, поезде, теплоходе, автомобиле и пароме)
- 6 завтраков, 6 обедов и 3 ужина
- Услуги профессионального гида
- Экскурсии и активности по программе
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- 79 000 рублей с человека при группе из 10 человек
- 82 500 рублей с человека при группе из 9 человек
- 84 500 рублей с человека при группе из 8 человек
- 86 500 рублей с человека при группе из 7 человек
- 87 500 рублей с человека при группе из 6 человек
- 89 500 рублей с человека при группе из 5 человек
- 99 500 рублей с человека при группе из 4 человек
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Страховка
- Дополнительные экскурсии и активности по желанию