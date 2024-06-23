Встречаемся в аэропорту Иркутска в 10:00 и отправимся в посёлок Аршан. По пути будем любоваться просторами Байкала с высоты, а на обед заедем в ресторан бурятской кухни.

Затем вас ждёт трекинг к живописному водопаду, по дороге к которому заглянем на колоритный Монгольский рынок. Здесь можно купить вещи из верблюжей шерсти, ароматный чай местного сбора, травы и местную диковинку — варёную смолу от хвойных деревьев, которую применяют, чтобы освежить дыхание.

Побываем в буддийском дацане Бодхидхарма у подножья Саянских гор, а потом поедем к потухшему вулкану. Прогуляемся внутри настоящего кратера, а желающие смогут на память захватить с собой кусочек застывшей лавы.

Завершим насыщенный день в горячих источниках, купаясь и расслабляясь. Затем приедем в Аршан и заселимся в гостиницу. Ужин — самостоятельно.