Остров Ольхон за 3 дня: ознакомительная поездка в самое сердце Байкала

Культовая поездка в сердце сакрального моря Сибири
Описание тура

Трансфер от двери до двери на автобусе из Иркутска в поселок Хужир до гостиницы Лада на острове Ольхон, где тепло и уютно, вкусно кормят и есть баня. Внедорожная экскурсия по северной части острова с пикником на свежем воздухе. Откройте для себя одно из самых красивых мест на Байкале.

Путешественники со всего мира, на протяжении последних 15 лет, уже оценили удобство и качество этого тура. Отлично подходит для одиночек и небольших групп. Отправления каждый день круглый год. Поехали! По пути встретите много друзей. Всё продумано до мелочей.

Достопримечательности

  • Паром или ледовая переправа на остров Ольхон.
  • Мыс Бурхан, скала Шаманка.
  • Мыс Харанцы.
  • Урочище Песчаное.
  • Мыс Хобой.
  • Мыс Три Брата.
  • Мыс Шунтэ.
  • Скульптура Хранитель Байкала.
  • Пикник в живописном месте.
  • Пролив Малое Море и его малые острова.
  • Вид на самое широкое место на Байкале.
  • Сувенирные лавки и художественная галерея.
  • Сарайский пляж.

Программа тура по дням

1 день

Автобус Из Иркутска в Хужир

8:00-9:00 Автобус может заехать за вами.
9:30 Начало посадки на стоянке.
10:00 Отправление автобуса из Иркутска.
13:00 Обед в дорожном кафе (не включено в цену).
15:00 Паром или ледовая переправа на остров Ольхон.
16-17:00 Прибытие в Хужир, заселение в гостиницу Лада.
17:00-19:00 Пешеходная экскурсия по Хужиру с гидом.
19:00 Ужин.

2 день

Остров Ольхон на Буханке

8:00-9:45 Завтрак.
9:45-10:15 Отправление из гостиницы.
По пути:

  • мыс Харанцы
  • урочище Песчаное
  • Мыс Три Брата
  • Мыс Хобой
  • Пикник. Горячий суп, закуски, хлеб, чай и сладости.
  • Мыс Шунтэ
  • Хранитель Байкала
  • посёлок Узуры

17:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
19:00 Ужин.

3 день

Автобус Из Хужира в Иркутск

8:00-9:15 Завтрак.
9:30-10:15 Отправление автобуса от Лады (автобус собирает всех по гостиницам).
12:00 Паром или ледовая переправа на материк.
13:00 Обед в дорожном кафе (не включено в цену).
16-17:00 Прибытие в Иркутск.

Варианты проживания

1-местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе из Иркутска на Ладу и обратно. Лицензионный перевозчик
  • Проживание в гостинице Лада (Реестр гостиниц: № 550026290) Двух и трёхместное размещение с общими удобствами на этаже. Или благоустроенный номер за доплату
  • Питание в течении тура. Ужин в первый день, завтрак, обед и ужин во второй день, завтрак в третий день
  • Внедорожная поездка по северной части острова Ольхон с пикником. (Автомобиль: УАЗ «Буханка») максимум 10 участников
  • Билет в Прибайкальский национальный парк
  • Частичное сопровождение гида. Экскурсия с гидом в посёлке Хужир
  • Онлайн поддержка
Что не входит в цену
  • Обед в пути от Иркутска до острова Ольхон и обратно (дорожное кафе)
  • Переправа на остров и обратно на катере, когда не работает паром и ледовая переправа (Январь и Апрель) +1000 ₽
  • Номер с индивидуальными удобствами +5000 ₽
  • Одноместное размещение +5000
  • Питание и проживание в Иркутске
О чём нужно знать до поездки

Важно иметь ветро и влаго защиту. Важно иметь возможность переодеваться из тёплого в более тёплое. Подробнее по погде узнавайте у нас, будем консультировать по ситуации. А так в целом тур подходит любому не подготовленному туристу в любом возрасте.

В период между навигацией парома и ледовой переправой может быть изменения времени движения автобуса из Иркутска на остров Ольхон и оратно.

Пожелания к путешественнику

Тур простой и лёгкий. Не беспокойтесь не о чём, мы всё организовали. Тур возможен каждый день в году. Мы работаем круглый год.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Родился в Бурятии, вырос в Якутии, учился в Иркутске. Живу на Байкале. Организатор индивидуальных путешествий и мероприятий. Люблю изучать страну и мир. Показывать людям свой родной край для меня большая честь. Это самая лучшая работа! В свободное от путешествий время занимаюсь разработкой сайтов.

Тур входит в следующие категории Иркутска

