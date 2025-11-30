Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Трансфер от двери до двери на автобусе из Иркутска в поселок Хужир до гостиницы Лада на острове Ольхон, где тепло и уютно, вкусно кормят и есть баня. Внедорожная экскурсия по северной части острова с пикником на свежем воздухе. Откройте для себя одно из самых красивых мест на Байкале.

Путешественники со всего мира, на протяжении последних 15 лет, уже оценили удобство и качество этого тура. Отлично подходит для одиночек и небольших групп. Отправления каждый день круглый год. Поехали! По пути встретите много друзей. Всё продумано до мелочей.

Достопримечательности