Описание тура
Трансфер от двери до двери на автобусе из Иркутска в поселок Хужир до гостиницы Лада на острове Ольхон, где тепло и уютно, вкусно кормят и есть баня. Внедорожная экскурсия по северной части острова с пикником на свежем воздухе. Откройте для себя одно из самых красивых мест на Байкале.
Путешественники со всего мира, на протяжении последних 15 лет, уже оценили удобство и качество этого тура. Отлично подходит для одиночек и небольших групп. Отправления каждый день круглый год. Поехали! По пути встретите много друзей. Всё продумано до мелочей.
Достопримечательности
- Паром или ледовая переправа на остров Ольхон.
- Мыс Бурхан, скала Шаманка.
- Мыс Харанцы.
- Урочище Песчаное.
- Мыс Хобой.
- Мыс Три Брата.
- Мыс Шунтэ.
- Скульптура Хранитель Байкала.
- Пикник в живописном месте.
- Пролив Малое Море и его малые острова.
- Вид на самое широкое место на Байкале.
- Сувенирные лавки и художественная галерея.
- Сарайский пляж.
Программа тура по дням
Автобус Из Иркутска в Хужир
8:00-9:00 Автобус может заехать за вами.
9:30 Начало посадки на стоянке.
10:00 Отправление автобуса из Иркутска.
13:00 Обед в дорожном кафе (не включено в цену).
15:00 Паром или ледовая переправа на остров Ольхон.
16-17:00 Прибытие в Хужир, заселение в гостиницу Лада.
17:00-19:00 Пешеходная экскурсия по Хужиру с гидом.
19:00 Ужин.
Остров Ольхон на Буханке
8:00-9:45 Завтрак.
9:45-10:15 Отправление из гостиницы.
По пути:
- мыс Харанцы
- урочище Песчаное
- Мыс Три Брата
- Мыс Хобой
- Пикник. Горячий суп, закуски, хлеб, чай и сладости.
- Мыс Шунтэ
- Хранитель Байкала
- посёлок Узуры
17:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
19:00 Ужин.
Автобус Из Хужира в Иркутск
8:00-9:15 Завтрак.
9:30-10:15 Отправление автобуса от Лады (автобус собирает всех по гостиницам).
12:00 Паром или ледовая переправа на материк.
13:00 Обед в дорожном кафе (не включено в цену).
16-17:00 Прибытие в Иркутск.
Варианты проживания
1-местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе из Иркутска на Ладу и обратно. Лицензионный перевозчик
- Проживание в гостинице Лада (Реестр гостиниц: № 550026290) Двух и трёхместное размещение с общими удобствами на этаже. Или благоустроенный номер за доплату
- Питание в течении тура. Ужин в первый день, завтрак, обед и ужин во второй день, завтрак в третий день
- Внедорожная поездка по северной части острова Ольхон с пикником. (Автомобиль: УАЗ «Буханка») максимум 10 участников
- Билет в Прибайкальский национальный парк
- Частичное сопровождение гида. Экскурсия с гидом в посёлке Хужир
- Онлайн поддержка
Что не входит в цену
- Обед в пути от Иркутска до острова Ольхон и обратно (дорожное кафе)
- Переправа на остров и обратно на катере, когда не работает паром и ледовая переправа (Январь и Апрель) +1000 ₽
- Номер с индивидуальными удобствами +5000 ₽
- Одноместное размещение +5000
- Питание и проживание в Иркутске
О чём нужно знать до поездки
Важно иметь ветро и влаго защиту. Важно иметь возможность переодеваться из тёплого в более тёплое. Подробнее по погде узнавайте у нас, будем консультировать по ситуации. А так в целом тур подходит любому не подготовленному туристу в любом возрасте.
В период между навигацией парома и ледовой переправой может быть изменения времени движения автобуса из Иркутска на остров Ольхон и оратно.
Пожелания к путешественнику
Тур простой и лёгкий. Не беспокойтесь не о чём, мы всё организовали. Тур возможен каждый день в году. Мы работаем круглый год.