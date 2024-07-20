Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой

Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Пройти по Байкалу под парусом и поучиться управлять яхтой, увидеть сакральные места и насладиться бурятской кухней, побыть наедине с природой в безлюдных бухтах и увидеть любопытных нерп — успеем всё
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и всего за 7 дней! Познакомимся с местной культурой и историей: рассмотрим древние наскальные рисунки, заглянем в настоящий музей под открытым небом — комплекс «Тальцы», чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, и побываем в гостях у бурятской семьи, чтобы услышать увлекательные легенды.

Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 — начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 — начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.

Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.

Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.

Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.

Проживание. Будем жить на яхте «Арт» или «Благовест» в уютных каютах. 3 ночи проведём на базе отдыха «Да-ши» или «Уюга» в 2-местных номерах или домиках комфорт класса.

Питание. В программу включено 3-разовое питание в круизе, завтраки и ужины на базе отдыха, обед в комплексе «Золотая орда», ужин в гостиничном комплексе «Анастасия». При составлении меню мы учитываем предпочтения и аллергии всех участников круиза. На яхте в течение дня вам доступны вода, чай, кофе, закуски и снэки.

Связь. Лучше всего работает местный оператор Теле2. Устойчивая связь МТС, Мегафон и Билайн есть около Листвянки и в заливе Малое море (острова Ольхон, Огой и другие). При длинных переходах по Байкалу связи и интернета не будет.

Программа тура по дням

1 день

«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей

Встречаемся в аэропорту Иркутска в 11:00 и отправимся в этнографический комплекс «Тальцы» — музей под открытым небом. Пройдёмся мимо старинных зданий, заглянем в деревенскую школу, увидим острог и кабинет врача. Желающие смогут пообедать в трактире и купить необычные сувениры, сделанные местными мастерами.

В комплексе «Истлэнд» поднимемся по канатной дороге, а затем прогуляемся до камня Черского. Отсюда открывается головокружительный вид на Байкал, а ещё можно разглядеть Шаман-Камень и Ангару.

На экскурсии в Байкальском музее познакомимся с историей и тайнами озера и вживую увидим его жителей: омуля, хариуса и нерп.

Поужинаем в гостинице «Анастасия», у пирса которой уже будет ждать наша яхта. Взойдём на борт, познакомимся с командой и прослушаем брифинг по безопасности. Затем — долгожданный отдых и сон.

«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей
2 день

Бурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты Бабушка

Начинаем наше путешествие! Сегодня вас ждёт долгий, но живописный переход, а ещё вы сможете побурханить у Шаман-камня на счастливый путь — капитан расскажет, что это.

Выйдем из Ангары и пойдём по водам Байкала вдоль Листвянки. На обед вас ждут вкуснейшие блюда от нашего повара. Желающие смогут попробовать себя в управлении яхтой и встать за штурвал или поработать с автопилотом.

Побываем в бухте Песчаная, увидим знаменитые ходульные деревья с обнажёнными корнями, напоминающими множество ног. А в бухте Бабушка полюбуемся бирюзовым цветом воды на фоне белоснежных пляжей — будто мы вдруг оказались где-то на Мальдивах.

Вечером по желанию и за доплату можно организовать баню на берегу. Ужинать будем на борту под звёздами, слушая шелест воды и вдыхая свежий ночной воздух.

Бурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты БабушкаБурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты БабушкаБурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты БабушкаБурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты Бабушка
3 день

Наскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте Загли

С якоря снимемся рано, пока все спят, и продолжим путь. Сегодня будем смотреть по сторонам во все глаза — высматривать нерп. После обеда пристанем у утёса Саган-Заба, чтобы увидеть древние наскальные рисунки. До пляжа, где расположились скалы, можно добраться лишь по воде, поэтому здесь мы не столкнёмся с толпами туристов.

Во время переходов будем проводить время весело: играть в настольные игры, пить чай или вино, любуясь видами, изучать управление яхтой.

Вечером придём в залив Малое море и привяжем яхту к скалам в бухте Загли — пристани здесь нет. Желающие смогут вылезти на каменные глыбы и прогуляться. Поужинаем на борту и заночуем на якоре.

Наскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте ЗаглиНаскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте ЗаглиНаскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте ЗаглиНаскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте ЗаглиНаскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте Загли
4 день

Прогулка по острову Огой

Позавтракаем и отправимся в путь по заливу Малое море в сторону необитаемого острова Огой. Выйдем на берег и прогуляемся к ступе Просветления, пройдёмся по экотропе и вспомним детство — возведём замок из розового гранитного песка.

Дальнейшие активности зависят от вашего желания. Можем порыбачать, искупаться в тёплой бухте или пройтись между островками и побыть наедине с природой.

Вечером доберёмся до базы отдыха. На территории есть баня, бассейн и инфраструктура для отдыха у озера.

Прогулка по острову ОгойПрогулка по острову ОгойПрогулка по острову ОгойПрогулка по острову ОгойПрогулка по острову Огой
5 день

Экскурсия на Ольхон по желанию

С яхты пересядем на УАЗики и помчимся на остров Ольхон — экскурсия не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно по желанию. Мы увидим скалу Шаманка, обойдём на счастье небесные коновязи сэргэ, побываем на мысе Хобой и рассмотрим скульптуру Хранителя Байкала.

Желающие смогут остаться в гостиничном комплексе и устроить себе день отдыха. В этом случае обед не включён.

Экскурсия на Ольхон по желаниюЭкскурсия на Ольхон по желаниюЭкскурсия на Ольхон по желанию
6 день

Экскурсия в Тажеранские степи по желанию

Сегодня программа тоже зависит от вас. Вы можете остаться в отеле (в этом случае обед оплачивается самостоятельно, ужин включён) или за доплату отправиться в Тажеранские степи. По легенде, здесь обитает дракон, охраняющий остров Ольхон.

Прогуляемся по множеству пещер, увидим солёные озёра и сфотографируемся на живописных пляжах. Ходить пешком будем много — не забудьте удобную обувь.

Пообедаем в бухте Ая, она скрыта от ветров, поэтому вода здесь тёплая, а ещё тут отлично клюёт рыба. Можно подняться на многочисленные скалы за лучшими видами и эффектными кадрами.

На обед насладимся ухой по-байкальски, затем рассмотрим наскальные рисунки, возраст которых доходит до 2500 лет!

Вечером вернёмся в отель, поужинаем и разойдёмся по номерам.

Экскурсия в Тажеранские степи по желаниюЭкскурсия в Тажеранские степи по желаниюЭкскурсия в Тажеранские степи по желанию
7 день

Этнопарк «Золотая орда», мастер-класс по танцу и приготовлению бууз

После завтрака выселимся из номеров и поедем в Иркутск в 10:00. Дорога займёт около 4 часов. Остановимся в этнопарке «Золотая орда» и продолжим знакомство с местной культурой. Заглянем в гости к бурятской семье, послушаем легенды края, научимся танцевать традиционный танец и слепим буузы на обед своими руками.

Затем поедем в Иркутск и доставим вас в аэропорт к 17:00. Желающим продолжить своё путешествие и посмотреть город, мы можем помочь организовать экскурсию по центру или по музеям и паркам.

Этнопарк «Золотая орда», мастер-класс по танцу и приготовлению буузЭтнопарк «Золотая орда», мастер-класс по танцу и приготовлению буузЭтнопарк «Золотая орда», мастер-класс по танцу и приготовлению бууз

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Яхта «арт»109 900 ₽
Яхта «благовест»95 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание, а также закуски, снеки, чай и кофе в круизе
  • Проживание на месте выбранной категории на яхте и на базе отдыха
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Все активности по программе
  • Программа "В гостях у бурятской семьи" в этнопарке "Золотая Орда"
  • Управление яхтой и поход под парусами (при ветре)
  • Услуги профессиональных шкипера и кока
  • Заправка яхты топливом и водой
  • Трансфер из/в аэропорт Иркутска
  • Стоимость тура на даты 20.07-26.07 21.07-27.07 28.07-03.08 - 109 900 руб. на парусной яхте «Арт»
  • Стоимость тура на даты 03.08-09.08 04.08-10.08 10.08-16.08 11.08-17.08 17.08-23.08 18.08-24.08 - 95 900 руб. на парусной яхте «Благовест»
  • Стоимость тура на даты 24.08-30.08 и 25.08-31.08 - 89 900 руб. на парусной яхте «Благовест»
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды в первый и последний день + обеды на базе отдыха, если вы не едете на автоэкскурсии (по желанию)
  • Экскурсия на Ользон на УАЗиках на целый день с обедом и водителем-гидом в группе от 4 человек - 4000 руб. /чел. (по желанию)
  • Экскурсия в Тужераны к бухте Ая на УАЗиках на целый день с обедом и водителем-гидом в группе от 4 человек - 3500 руб. /чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияЛетниеАктивный отдыхОбзорныеРечные прогулкиРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеВсе турыЛиствянкаТальцыПопулярные местаОльхон7-дневные турыТажеранские степиМалое море БайкалаМастер-классы

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