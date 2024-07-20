Описание тура
Организационные детали
20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 — начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 — начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.
Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.
Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.
Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.
Проживание. Будем жить на яхте «Арт» или «Благовест» в уютных каютах. 3 ночи проведём на базе отдыха «Да-ши» или «Уюга» в 2-местных номерах или домиках комфорт класса.
Питание. В программу включено 3-разовое питание в круизе, завтраки и ужины на базе отдыха, обед в комплексе «Золотая орда», ужин в гостиничном комплексе «Анастасия». При составлении меню мы учитываем предпочтения и аллергии всех участников круиза. На яхте в течение дня вам доступны вода, чай, кофе, закуски и снэки.
Связь. Лучше всего работает местный оператор Теле2. Устойчивая связь МТС, Мегафон и Билайн есть около Листвянки и в заливе Малое море (острова Ольхон, Огой и другие). При длинных переходах по Байкалу связи и интернета не будет.
Программа тура по дням
«Тальцы», камень Черского и Байкальский музей
Встречаемся в аэропорту Иркутска в 11:00 и отправимся в этнографический комплекс «Тальцы» — музей под открытым небом. Пройдёмся мимо старинных зданий, заглянем в деревенскую школу, увидим острог и кабинет врача. Желающие смогут пообедать в трактире и купить необычные сувениры, сделанные местными мастерами.
В комплексе «Истлэнд» поднимемся по канатной дороге, а затем прогуляемся до камня Черского. Отсюда открывается головокружительный вид на Байкал, а ещё можно разглядеть Шаман-Камень и Ангару.
На экскурсии в Байкальском музее познакомимся с историей и тайнами озера и вживую увидим его жителей: омуля, хариуса и нерп.
Поужинаем в гостинице «Анастасия», у пирса которой уже будет ждать наша яхта. Взойдём на борт, познакомимся с командой и прослушаем брифинг по безопасности. Затем — долгожданный отдых и сон.
Бурятский обряд, бухта Песчаная и бирюза бухты Бабушка
Начинаем наше путешествие! Сегодня вас ждёт долгий, но живописный переход, а ещё вы сможете побурханить у Шаман-камня на счастливый путь — капитан расскажет, что это.
Выйдем из Ангары и пойдём по водам Байкала вдоль Листвянки. На обед вас ждут вкуснейшие блюда от нашего повара. Желающие смогут попробовать себя в управлении яхтой и встать за штурвал или поработать с автопилотом.
Побываем в бухте Песчаная, увидим знаменитые ходульные деревья с обнажёнными корнями, напоминающими множество ног. А в бухте Бабушка полюбуемся бирюзовым цветом воды на фоне белоснежных пляжей — будто мы вдруг оказались где-то на Мальдивах.
Вечером по желанию и за доплату можно организовать баню на берегу. Ужинать будем на борту под звёздами, слушая шелест воды и вдыхая свежий ночной воздух.
Наскальные рисунки у утёса Саган-Заба и ночь в бухте Загли
С якоря снимемся рано, пока все спят, и продолжим путь. Сегодня будем смотреть по сторонам во все глаза — высматривать нерп. После обеда пристанем у утёса Саган-Заба, чтобы увидеть древние наскальные рисунки. До пляжа, где расположились скалы, можно добраться лишь по воде, поэтому здесь мы не столкнёмся с толпами туристов.
Во время переходов будем проводить время весело: играть в настольные игры, пить чай или вино, любуясь видами, изучать управление яхтой.
Вечером придём в залив Малое море и привяжем яхту к скалам в бухте Загли — пристани здесь нет. Желающие смогут вылезти на каменные глыбы и прогуляться. Поужинаем на борту и заночуем на якоре.
Прогулка по острову Огой
Позавтракаем и отправимся в путь по заливу Малое море в сторону необитаемого острова Огой. Выйдем на берег и прогуляемся к ступе Просветления, пройдёмся по экотропе и вспомним детство — возведём замок из розового гранитного песка.
Дальнейшие активности зависят от вашего желания. Можем порыбачать, искупаться в тёплой бухте или пройтись между островками и побыть наедине с природой.
Вечером доберёмся до базы отдыха. На территории есть баня, бассейн и инфраструктура для отдыха у озера.
Экскурсия на Ольхон по желанию
С яхты пересядем на УАЗики и помчимся на остров Ольхон — экскурсия не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно по желанию. Мы увидим скалу Шаманка, обойдём на счастье небесные коновязи сэргэ, побываем на мысе Хобой и рассмотрим скульптуру Хранителя Байкала.
Желающие смогут остаться в гостиничном комплексе и устроить себе день отдыха. В этом случае обед не включён.
Экскурсия в Тажеранские степи по желанию
Сегодня программа тоже зависит от вас. Вы можете остаться в отеле (в этом случае обед оплачивается самостоятельно, ужин включён) или за доплату отправиться в Тажеранские степи. По легенде, здесь обитает дракон, охраняющий остров Ольхон.
Прогуляемся по множеству пещер, увидим солёные озёра и сфотографируемся на живописных пляжах. Ходить пешком будем много — не забудьте удобную обувь.
Пообедаем в бухте Ая, она скрыта от ветров, поэтому вода здесь тёплая, а ещё тут отлично клюёт рыба. Можно подняться на многочисленные скалы за лучшими видами и эффектными кадрами.
На обед насладимся ухой по-байкальски, затем рассмотрим наскальные рисунки, возраст которых доходит до 2500 лет!
Вечером вернёмся в отель, поужинаем и разойдёмся по номерам.
Этнопарк «Золотая орда», мастер-класс по танцу и приготовлению бууз
После завтрака выселимся из номеров и поедем в Иркутск в 10:00. Дорога займёт около 4 часов. Остановимся в этнопарке «Золотая орда» и продолжим знакомство с местной культурой. Заглянем в гости к бурятской семье, послушаем легенды края, научимся танцевать традиционный танец и слепим буузы на обед своими руками.
Затем поедем в Иркутск и доставим вас в аэропорт к 17:00. Желающим продолжить своё путешествие и посмотреть город, мы можем помочь организовать экскурсию по центру или по музеям и паркам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Яхта «арт»
|109 900 ₽
|Яхта «благовест»
|95 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание, а также закуски, снеки, чай и кофе в круизе
- Проживание на месте выбранной категории на яхте и на базе отдыха
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Все активности по программе
- Программа "В гостях у бурятской семьи" в этнопарке "Золотая Орда"
- Управление яхтой и поход под парусами (при ветре)
- Услуги профессиональных шкипера и кока
- Заправка яхты топливом и водой
- Трансфер из/в аэропорт Иркутска
- Стоимость тура на даты 20.07-26.07 21.07-27.07 28.07-03.08 - 109 900 руб. на парусной яхте «Арт»
- Стоимость тура на даты 03.08-09.08 04.08-10.08 10.08-16.08 11.08-17.08 17.08-23.08 18.08-24.08 - 95 900 руб. на парусной яхте «Благовест»
- Стоимость тура на даты 24.08-30.08 и 25.08-31.08 - 89 900 руб. на парусной яхте «Благовест»
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды в первый и последний день + обеды на базе отдыха, если вы не едете на автоэкскурсии (по желанию)
- Экскурсия на Ользон на УАЗиках на целый день с обедом и водителем-гидом в группе от 4 человек - 4000 руб. /чел. (по желанию)
- Экскурсия в Тужераны к бухте Ая на УАЗиках на целый день с обедом и водителем-гидом в группе от 4 человек - 3500 руб. /чел. (по желанию)