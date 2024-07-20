Пройти по Байкалу под парусом и поучиться управлять яхтой, увидеть сакральные места и насладиться бурятской кухней, побыть наедине с природой в безлюдных бухтах и увидеть любопытных нерп — успеем всё

и всего за 7 дней! Познакомимся с местной культурой и историей: рассмотрим древние наскальные рисунки, заглянем в настоящий музей под открытым небом — комплекс «Тальцы», чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, и побываем в гостях у бурятской семьи, чтобы услышать увлекательные легенды.

Описание тура

Организационные детали

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 — начинаем путешествие из Иркутска и завершаем в отеле «Алтан».

21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08 — начинаем путешествие в отеле «Алтан» и завершаем в Иркутске.

Вам понадобится удобная обувь для поездок в автопутешествия по Байкалу. Многие туристы берут для яхты только кроксы — и этот выбор оправдан, когда вы не сходите с палубы. Сейчас же мы рекомендуем взять хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.

Также вам понадобятся: ветровка и шерстяные носки для прохладных вечеров; большие полотенца для бани и купания, а также косметические принадлежности для душа; шляпа или платок, крем от солнца с фактором 50 SPF.

Немного об укачивании. Байкал — это озеро, но всё же такое большое, что вполне сопоставимо с морем, и волны там бывают. Поэтому возьмите таблетки от укачивания и пару дней пейте их на всякий случай, если не уверены в своем организме.