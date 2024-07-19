Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Обращаем внимание, что на воде необходимо всегда находится в застёгнутом спасжилете и в трезвом состоянии. Запрещается употреблять алкоголь на плавсредстве. За нарушение техники безопасности инструктор имеет право снять вас с маршрута без возмещения средств.
Проживание. В 3-4-местных палатках. Полевые условия.
Питание. Включено с ужина первого дня по обед третьего дня. Дополнительно оплачивается питание в пути из Иркутска на сплав и обратно.
Дети. Возраст по договорённости.
Уровень сложности. Тур активный. Средний уровень сложности, так как на маршруте присутствуют водные препятствия. Однако сплав подходит для начинающих. С вами будут опытные инструкторы, которые обучат всем необходимым навыкам, позаботятся о безопасности на воде. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам и полевым условиям жизни.
Программа тура по дням
Пешая прогулка и вечер у костра
Выезжаем из Иркутска к месту старта на реке Иркут. Проедем через посёлок Монды. Сделаем остановку, чтобы размять ножки — прогуляемся по тропе, увидим Белый Иркут и Чёрный Иркут и полюбуемся панорамой массива Мунку-Сардык, который является высшей точкой Восточных Саян.
Вечером отведаем приготовленный на костре ужин и пообщаемся.
Сплав и отдых на природе
Подъём в 9:30. После завтрака соберём плавсредства и начнём готовиться к первому сплавному дню. Инструктор расскажет про технику гребли, командное взаимодействие на судне и распределит всех по экипажам.
Ориентировочно в 12:00 выйдем на воду. Отработаем гребки, научимся управлять катамараном или рафтом, пройдём несколько несложных порогов, подходящих для новичков. Сделаем остановку на берегу реки на обед и отдых. Никуда не торопимся — будет время и на купание, и на прыжки в воду со скал.
К 18:30 дойдём до места ночёвки. Разобьём лагерь и приготовим ужин. Желающие поиграют в спортивные игры и прогуляются по окрестностям. Вечером соберёмся вместе у костра.
Продолжение сплава и возвращение в Иркутск
Вновь проснёмся в 9:30, позавтракаем, соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня нас ждёт нижний участок верхнего Иркута. Пройдём по воде около 20 км. Полюбуемся каньонами и природой Восточных Саян. На обед остановимся на берегу.
Ориентировочно в 16:00 достигнем финиша. В Иркутске будем вечером.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда палаток
- Аренда общественного снаряжения: кострового оборудования, кухонной утвари, тента и тд
- Аренда снаряжения для сплава: плавсредств (катамаранов или рафтов), спасжилетов, вёсел, касок, защитных костюмов
- Трансфер от Иркутска к старту и от финиша в Иркутск
- Питание
- Сопровождение инструктором-проводником
- Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Количество человек и даты обсуждаемы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Питание в пути