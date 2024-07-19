Подъём в 9:30. После завтрака соберём плавсредства и начнём готовиться к первому сплавному дню. Инструктор расскажет про технику гребли, командное взаимодействие на судне и распределит всех по экипажам.

Ориентировочно в 12:00 выйдем на воду. Отработаем гребки, научимся управлять катамараном или рафтом, пройдём несколько несложных порогов, подходящих для новичков. Сделаем остановку на берегу реки на обед и отдых. Никуда не торопимся — будет время и на купание, и на прыжки в воду со скал.

К 18:30 дойдём до места ночёвки. Разобьём лагерь и приготовим ужин. Желающие поиграют в спортивные игры и прогуляются по окрестностям. Вечером соберёмся вместе у костра.