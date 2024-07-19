Сплав на рафтах или катамаранах по верхнему Иркуту: только ваша компания

Научиться управлять судном и грести сообща с командой и пройти порожисто-каньонный участок реки
Приглашаем на сплав по живописному участку верхнего Иркута, где совсем рядом с нами будет высочайшая точка Восточных Саян. На катамаранах или рафтах пройдём доступные для начинающих пороги и полюбуемся каньонами
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с воды.

Вы получите всё необходимое снаряжение, научитесь эффективно грести, управлять судном совместно с командой и вдоволь накупаетесь.

Сплав проводится только для вашей компании и подойдёт в качестве корпоративного, семейного или отдыха с друзьями.

Сплав на рафтах или катамаранах по верхнему Иркуту: только ваша компания
Сплав на рафтах или катамаранах по верхнему Иркуту: только ваша компания
Сплав на рафтах или катамаранах по верхнему Иркуту: только ваша компания
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Обращаем внимание, что на воде необходимо всегда находится в застёгнутом спасжилете и в трезвом состоянии. Запрещается употреблять алкоголь на плавсредстве. За нарушение техники безопасности инструктор имеет право снять вас с маршрута без возмещения средств.

Проживание. В 3-4-местных палатках. Полевые условия.

Питание. Включено с ужина первого дня по обед третьего дня. Дополнительно оплачивается питание в пути из Иркутска на сплав и обратно.

Дети. Возраст по договорённости.

Уровень сложности. Тур активный. Средний уровень сложности, так как на маршруте присутствуют водные препятствия. Однако сплав подходит для начинающих. С вами будут опытные инструкторы, которые обучат всем необходимым навыкам, позаботятся о безопасности на воде. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам и полевым условиям жизни.

Программа тура по дням

1 день

Пешая прогулка и вечер у костра

Выезжаем из Иркутска к месту старта на реке Иркут. Проедем через посёлок Монды. Сделаем остановку, чтобы размять ножки — прогуляемся по тропе, увидим Белый Иркут и Чёрный Иркут и полюбуемся панорамой массива Мунку-Сардык, который является высшей точкой Восточных Саян.

Вечером отведаем приготовленный на костре ужин и пообщаемся.

Пешая прогулка и вечер у костраПешая прогулка и вечер у костраПешая прогулка и вечер у костраПешая прогулка и вечер у костра
2 день

Сплав и отдых на природе

Подъём в 9:30. После завтрака соберём плавсредства и начнём готовиться к первому сплавному дню. Инструктор расскажет про технику гребли, командное взаимодействие на судне и распределит всех по экипажам.

Ориентировочно в 12:00 выйдем на воду. Отработаем гребки, научимся управлять катамараном или рафтом, пройдём несколько несложных порогов, подходящих для новичков. Сделаем остановку на берегу реки на обед и отдых. Никуда не торопимся — будет время и на купание, и на прыжки в воду со скал.

К 18:30 дойдём до места ночёвки. Разобьём лагерь и приготовим ужин. Желающие поиграют в спортивные игры и прогуляются по окрестностям. Вечером соберёмся вместе у костра.

Сплав и отдых на природеСплав и отдых на природеСплав и отдых на природеСплав и отдых на природе
3 день

Продолжение сплава и возвращение в Иркутск

Вновь проснёмся в 9:30, позавтракаем, соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня нас ждёт нижний участок верхнего Иркута. Пройдём по воде около 20 км. Полюбуемся каньонами и природой Восточных Саян. На обед остановимся на берегу.

Ориентировочно в 16:00 достигнем финиша. В Иркутске будем вечером.

Продолжение сплава и возвращение в ИркутскПродолжение сплава и возвращение в ИркутскПродолжение сплава и возвращение в ИркутскПродолжение сплава и возвращение в ИркутскПродолжение сплава и возвращение в Иркутск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда палаток
  • Аренда общественного снаряжения: кострового оборудования, кухонной утвари, тента и тд
  • Аренда снаряжения для сплава: плавсредств (катамаранов или рафтов), спасжилетов, вёсел, касок, защитных костюмов
  • Трансфер от Иркутска к старту и от финиша в Иркутск
  • Питание
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Количество человек и даты обсуждаемы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание в пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, утром
Завершение: Г. Иркутск, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхСплавы и рафтингВсе туры3-дневные турыПерезагрузка

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