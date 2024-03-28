Великолепный Байкал

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Всего за 5 дней Вы увидите самые интересные места Иркутска, “Золотую пряжку Транссиба” – Кругобайкальскую железную дорогу и ворота Байкала – Листвянку.

Далее Вас ждет знакомство с бурятским народным фольклором, национальными играми и шаманскими обрядами. А в завершение программы Вы посетите остров Ольхон – сердце Байкала.
Великолепный Байкал
Великолепный Байкал
Великолепный Байкал
Ближайшие даты:
14
июл
28
июл
11
авг

Что вас ожидает:

Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Полюбуемся уникальными сооружениями, а также прогуляемся по тоннелям и каменным мостам
Энергетика мыса Хобой
Энергетика мыса Хобой
Побываем на площадке, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы
Сытная бурятская кухня
Сытная бурятская кухня
Попробуем знаменитые бурятские позы и бухлер
Вкусные сувениры
Вкусные сувениры
Удивимся разнообразию товаров на рыбном рынке и сувенирных рядах в Листвянке
Байкальские обитатели
Байкальские обитатели
Познакомимся с милейшими нерпами и стокилограмовыми осетрами в аквариумах музея Байкала
Бурятский фольклор
Бурятский фольклор
Увидим фольклорное представление и познакомимся с шаманскими традициями

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча с табличкой.

Сбор группы:

  • аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.

До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Гид: гид – на кбжд.

Питание: завтрак, обед-ланчбокс.

Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Остров Ольхон

Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

По пути остановка – знакомство с шаманскими традициями и фольклорное представление рядом с Усть-Ордой (место представления может быть заменено при форс-мажорных обстоятельствах).

А за обедом Вы впервые оцените блюда местной кухни (позы, бухлер).

Прибытие на Ольхон, размещение на базе отдыха.

Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан.

Мыс Бурхан (скала Шаманка) – одна из девяти Святынь Азии.

Место силы с мощной энергетикой!

Шаманка всегда была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.

Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.

Может быть проведена в день прибытия или на следующий день (зависит от времени прибытия на остров).

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: во время трансфера – да, во время пешеходной экскурсии – местный гид.

Транспорт: автобус.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Экскурсия до мыса Хобой

Завтрак.

Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой.

Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.

Экскурсия интересна еще и тем, что Вы проедете по всему острову – до самой северной его оконечности, увидите разнообразные природные ландшафты, природу Байкала в миниатюре, а на самом севере – его безграничные дали!

Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы сможете отдохнуть, наблюдая красивые пейзажи Байкала и набраться сил для дальнейшего путешествия.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Гид: гид-водитель.

Экскурсия до мыса ХобойЭкскурсия до мыса ХобойЭкскурсия до мыса ХобойЭкскурсия до мыса Хобой
5 день

Отъезд

Завтрак.

Выезд в город Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13:00 – 14:00).

Прибытие в Иркутск, окончание программы тура.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное Доплата за 1-местное
66 30017 000

Варианты проживания

Отель «Яковлев» или аналогичный

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.

К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.

Отель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичный

Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный

Гостевой дом «Lake Place» или аналогичный

2 ночи

Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостевой дом «Lake Place» или аналогичныйГостевой дом «Lake Place» или аналогичныйГостевой дом «Lake Place» или аналогичныйГостевой дом «Lake Place» или аналогичныйГостевой дом «Lake Place» или аналогичныйГостевой дом «Lake Place» или аналогичный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе (Иркутск, Листвянка, Ольхон - полностью благоустроенный номер)
  • Питание по программе: 1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед, ужин
  • 4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального парка
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • КБЖД
  • Сбор Прибайкальского национального парка
  • Бурятский фольклор
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
  • теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
  • кепи или бейсболку;
  • куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
  • солнцезащитные очки;
  • лекарства, средства личной гигиены;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Н
19 мар 2024
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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