1 день

Иркутск - Листвянка

Начнём тур по лучшим туристическим местам Байкала с обзорной экскурсии по Иркутску — отправной точки всех туристических маршрутов региона.

Из аэропорта вас отвезут к ослепительной Спасской церкви, которая положила начало городской эпохе каменностроения.

Затем гид покажет 130 квартал — обширную историческую застройку искусными памятниками деревянного зодчества.

Также вы узнаете, как судьба адмирала Колчака связана со столицей Восточной Сибири, и увидите место, прославившееся благодаря историческому деятелю.

Затем по Байкальскому тракту отправимся в Листвянку — излюбленный туристами посёлок байкальского побережья.

Благодаря его минимальной удалённости от Иркутска, буквально через час дороги вы увидите волны могучего Байкала.

После заселения в отель и обеда нас будет ждать экскурсия по тайнам самого глубокого озера планеты в Байкальском лимнологическом музее.

Запоминающимся мгновением станет знакомство с очаровательными эндемиками — нерпами.

После музея по канатной дороге поднимемся на площадку рядом с вершиной Камень Черского.

Отсюда открываются обворожительные виды на горный хребет Хамар-Дабан, акваторию Байкала и исток Ангары с живописной скалой Шаман-камень, легенду о которой вам расскажет гид.

Вечер проведём в релакс-обстановке отеля.