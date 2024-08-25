В одном флаконе вы получите лучшие природные панорамы, самые увлекательные и подробные рассказы профессионального гида и яркие активности с захватывающим новым опытом. Отдых, который найдёт место в вашем сердце!
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Начнём тур по лучшим туристическим местам Байкала с обзорной экскурсии по Иркутску — отправной точки всех туристических маршрутов региона.
Из аэропорта вас отвезут к ослепительной Спасской церкви, которая положила начало городской эпохе каменностроения.
Затем гид покажет 130 квартал — обширную историческую застройку искусными памятниками деревянного зодчества.
Также вы узнаете, как судьба адмирала Колчака связана со столицей Восточной Сибири, и увидите место, прославившееся благодаря историческому деятелю.
Затем по Байкальскому тракту отправимся в Листвянку — излюбленный туристами посёлок байкальского побережья.
Благодаря его минимальной удалённости от Иркутска, буквально через час дороги вы увидите волны могучего Байкала.
После заселения в отель и обеда нас будет ждать экскурсия по тайнам самого глубокого озера планеты в Байкальском лимнологическом музее.
Запоминающимся мгновением станет знакомство с очаровательными эндемиками — нерпами.
После музея по канатной дороге поднимемся на площадку рядом с вершиной Камень Черского.
Отсюда открываются обворожительные виды на горный хребет Хамар-Дабан, акваторию Байкала и исток Ангары с живописной скалой Шаман-камень, легенду о которой вам расскажет гид.
Вечер проведём в релакс-обстановке отеля.
Листвянка - КБЖД - Иркутск
Во второй день путешествия мы переправим вас через реку Ангара, чтобы в порту Байкал вы стали пассажирами элегантного ретропоезда.
Поездка на составе из современных вагонов с паровозной тягой станет настоящим приключением по концу XIX — началу XX века — эпохе, когда построили Кругобайкальскую железную дорогу.
Во время экскурсии детально рассмотрим находчивые архитектурные приёмы отечественных и зарубежных мастеров.
Изысканная итальянская кладка стойких подпорных стенок, идеальные арки высоких статных виадуков и закруглённые галереи длинных романтичных тоннелей.
А в местах переплетения конструкций, созданных человеком, с насыщенной сибирской природой мы увидим по-настоящему удивительное зрелище гармоничного сосуществования двух миров.
В конечный пункт экскурсии — иркутский ж/д вокзал мы прибудем вечером.
После чего сразу отправимся в отель.
Последовательность этапов тура зависит от расписания поездов.
Экскурсия возможна в виде катерной прогулки вдоль береговой линии.
С маршрута отлично видны все элементы КБЖД в окружении буйной растительности и скалистых обрывов.
В этом случае экскурсия по Листвянке состоится во второй день.
Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
Вас ждут ВАУ-впечатления — сегодня мы прибудем на знаменитый Ольхон!
Начнём день с завтрака в отеле и оперативных сборов, затем сядем в трансфер.
Впереди несколько часов дороги — расслабьтесь и получайте удовольствие от шикарных видов за окном автомобиля.
Гид тем временем расскажет об истории и природных особенностях региона, который входит в десятку самых больших в стране.
Обязательной остановкой станет придорожное кафе, мы попробуем буузы — визитную карточку бурятской кухни.
После паромной переправы едем в Хужир — крупнейшее поселение острова.
Чтобы не терять время, следом за регистрацией в отеле, осмотрим посёлок, познакомимся с подробностями необычного быта островитян.
А завершим экскурсию громкой достопримечательностью Ольхона — скалой Шаманкой!
Идеальное сочетание благородного силуэта на фоне волн и чудесной энергетики, оставленной несколькими поколениями шаманов.
Древние «соседи» скалы — 13 священных столбов Сэргэ, установленные здесь, чтобы духи могли привязать своих скакунов.
По возвращении в отель поужинаем и отдохнём перед новыми приключениями.
П. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
Четвёртый день тура — максимальная концентрация невообразимых панорам, завораживающих легенд и потоков мощнейшей энергии.
Всё это мы найдём на мысе Хобой.
После завтрака в отеле займём места в салоне надёжнейшего автомобиля в здешних условиях — высокопроходимого УАЗа.
Дорога довольно ухабистая, но дикая природа и табуны, вольно пасущихся, лошадей за окном — достойная компенсация неудобств.
Мыс встретит нас одним из самых запоминающихся видов во всём регионе — панорамой на самую широкую часть Байкала.
Вы ощутите всю мощь древнейшего озера на планете!
Не удивительно, что именно Хобой шаманы в прошлом выбирали для проведения своих таинственных ритуалов.
В воздухе до сих пор витает магия.
Для полноценного эффекта погружения вам накроют обед-пикник на свежем воздухе.
На обратном пути заглянем на живописный мыс Сагаан-Хушун, чтобы увидеть эффектный скальник Три брата, и на урочище Песчаное, чтобы прогуляться по его великолепным дюнам.
В отель вернёмся к ужину.
Ольхон
Отличный отдых — это не только изобилие активностей, но и время наедине с собой, поэтому по программе свободный день на острове!
Насладитесь неспешным пляжным отдыхом на золотых песках Сарайского пляжа.
Прокатитесь на сапе и осмотрите со стороны воды пещеры Шаманки.
Познакомьтесь с экспозицией хужирского музея и попробуйте колоритную байкальскую кухню в одном из кафе.
Любители активного отдыха за дополнительную плату смогут арендовать велосипеды и устроить конную прогулку.
Или позвольте нашим менеджерам позаботиться о вас.
На этапе бронирования тура вам расскажут об экскурсии по южной части Ольхона, водной прогулке к острову Огой и романтичном вечернем маршруте по Малому морю.
Эти сутки в вашем полном распоряжении — мы не можем настаивать, но вечером советуем посмотреть незабываемый ольхонский закат.
Крупнейший остров байкальского архипелага — одно из самых солнечных мест в мире.
Поэтому закаты и рассветы здесь достойны называться высоким искусством, настолько они потрясающие!
Ольхон - Иркутск
Финальное утро путешествия — позавтракаем в отеле и попрощаемся с Ольхоном.
Затем вас доставят к переправе.
На материке будет ожидать трансфер в Иркутск.
Дорога пройдёт без гида, чтобы вы расслабились перед самолётом и пообщались с другими участниками группы.
После знакомства с летним Байкалом гостям всегда хочется вернуться и посмотреть на него в ледяном обличии.
Поэтому не прощайте, а до скорой встречи на зимнем Байкале!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|доплата за 1-местное
|75 000
|11 000
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Варианты проживания
Отель «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Отель «Ольхонские терема»
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных yjvthf[ со всеми удобствами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Листвянке, отель «Крестовая Падь» или аналогичного класса
- Проживание на Ольхоне, база отдыха «Ольхонские Терема» или аналогичного класса
- Трансферы по программе на Mercedes-Benz Sprinter и на УАЗах по острову Ольхон
- Обзорная экскурсия по г. Иркутску
- Билеты на канатную дорогу и Лимнологический музей в Листвянке
- Экскурсия по КБЖД на поезде или на быстроходном катере
- Пешая обзорная экскурсия по п. Хужир
- Экскурсия на Хобой на УАЗах
- Питание: завтраки, кроме 1 дня тура обеды в 1,2,4 дни ужины в 1,2,3,4,5 дни
- Сопровождение гидом с 1-5 дни
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сопровождение гида Ольхон - Иркутск в 6 дне
- Алкогольная/табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 5% детям до 12 лет.