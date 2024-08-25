Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон

Визитные карточки Байкала
Тур состоит из популярнейшего посёлка Листвянка, знаменитой Кругобайкальской железной дороги и, конечно же, желанного всеми острова Ольхон.

В одном флаконе вы получите лучшие природные панорамы, самые увлекательные и подробные рассказы профессионального гида и яркие активности с захватывающим новым опытом. Отдых, который найдёт место в вашем сердце!
5
3 отзыва
Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
Визитные карточки Байкала: Листвянка, КБЖД, Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Начнём тур по лучшим туристическим местам Байкала с обзорной экскурсии по Иркутску — отправной точки всех туристических маршрутов региона.

Из аэропорта вас отвезут к ослепительной Спасской церкви, которая положила начало городской эпохе каменностроения.

Затем гид покажет 130 квартал — обширную историческую застройку искусными памятниками деревянного зодчества.

Также вы узнаете, как судьба адмирала Колчака связана со столицей Восточной Сибири, и увидите место, прославившееся благодаря историческому деятелю.

Затем по Байкальскому тракту отправимся в Листвянку — излюбленный туристами посёлок байкальского побережья.

Благодаря его минимальной удалённости от Иркутска, буквально через час дороги вы увидите волны могучего Байкала.

После заселения в отель и обеда нас будет ждать экскурсия по тайнам самого глубокого озера планеты в Байкальском лимнологическом музее.

Запоминающимся мгновением станет знакомство с очаровательными эндемиками — нерпами.

После музея по канатной дороге поднимемся на площадку рядом с вершиной Камень Черского.

Отсюда открываются обворожительные виды на горный хребет Хамар-Дабан, акваторию Байкала и исток Ангары с живописной скалой Шаман-камень, легенду о которой вам расскажет гид.

Вечер проведём в релакс-обстановке отеля.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Листвянка - КБЖД - Иркутск

Во второй день путешествия мы переправим вас через реку Ангара, чтобы в порту Байкал вы стали пассажирами элегантного ретропоезда.

Поездка на составе из современных вагонов с паровозной тягой станет настоящим приключением по концу XIX — началу XX века — эпохе, когда построили Кругобайкальскую железную дорогу.

Во время экскурсии детально рассмотрим находчивые архитектурные приёмы отечественных и зарубежных мастеров.

Изысканная итальянская кладка стойких подпорных стенок, идеальные арки высоких статных виадуков и закруглённые галереи длинных романтичных тоннелей.

А в местах переплетения конструкций, созданных человеком, с насыщенной сибирской природой мы увидим по-настоящему удивительное зрелище гармоничного сосуществования двух миров.

В конечный пункт экскурсии — иркутский ж/д вокзал мы прибудем вечером.

После чего сразу отправимся в отель.

Последовательность этапов тура зависит от расписания поездов.

Экскурсия возможна в виде катерной прогулки вдоль береговой линии.

С маршрута отлично видны все элементы КБЖД в окружении буйной растительности и скалистых обрывов.

В этом случае экскурсия по Листвянке состоится во второй день.

Листвянка - КБЖД - ИркутскЛиствянка - КБЖД - ИркутскЛиствянка - КБЖД - Иркутск
3 день

Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка

Вас ждут ВАУ-впечатления — сегодня мы прибудем на знаменитый Ольхон!

Начнём день с завтрака в отеле и оперативных сборов, затем сядем в трансфер.

Впереди несколько часов дороги — расслабьтесь и получайте удовольствие от шикарных видов за окном автомобиля.

Гид тем временем расскажет об истории и природных особенностях региона, который входит в десятку самых больших в стране.

Обязательной остановкой станет придорожное кафе, мы попробуем буузы — визитную карточку бурятской кухни.

После паромной переправы едем в Хужир — крупнейшее поселение острова.

Чтобы не терять время, следом за регистрацией в отеле, осмотрим посёлок, познакомимся с подробностями необычного быта островитян.

А завершим экскурсию громкой достопримечательностью Ольхона — скалой Шаманкой!

Идеальное сочетание благородного силуэта на фоне волн и чудесной энергетики, оставленной несколькими поколениями шаманов.

Древние «соседи» скалы — 13 священных столбов Сэргэ, установленные здесь, чтобы духи могли привязать своих скакунов.

По возвращении в отель поужинаем и отдохнём перед новыми приключениями.

Иркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала ШаманкаИркутск - Ольхон - п. Хужир - скала Шаманка
4 день

П. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир

Четвёртый день тура — максимальная концентрация невообразимых панорам, завораживающих легенд и потоков мощнейшей энергии.

Всё это мы найдём на мысе Хобой.

После завтрака в отеле займём места в салоне надёжнейшего автомобиля в здешних условиях — высокопроходимого УАЗа.

Дорога довольно ухабистая, но дикая природа и табуны, вольно пасущихся, лошадей за окном — достойная компенсация неудобств.

Мыс встретит нас одним из самых запоминающихся видов во всём регионе — панорамой на самую широкую часть Байкала.

Вы ощутите всю мощь древнейшего озера на планете!

Не удивительно, что именно Хобой шаманы в прошлом выбирали для проведения своих таинственных ритуалов.

В воздухе до сих пор витает магия.

Для полноценного эффекта погружения вам накроют обед-пикник на свежем воздухе.

На обратном пути заглянем на живописный мыс Сагаан-Хушун, чтобы увидеть эффектный скальник Три брата, и на урочище Песчаное, чтобы прогуляться по его великолепным дюнам.

В отель вернёмся к ужину.

П. Хужир - мыс Хобой - п. ХужирП. Хужир - мыс Хобой - п. ХужирП. Хужир - мыс Хобой - п. Хужир
5 день

Ольхон

Отличный отдых — это не только изобилие активностей, но и время наедине с собой, поэтому по программе свободный день на острове!

Насладитесь неспешным пляжным отдыхом на золотых песках Сарайского пляжа.

Прокатитесь на сапе и осмотрите со стороны воды пещеры Шаманки.

Познакомьтесь с экспозицией хужирского музея и попробуйте колоритную байкальскую кухню в одном из кафе.

Любители активного отдыха за дополнительную плату смогут арендовать велосипеды и устроить конную прогулку.

Или позвольте нашим менеджерам позаботиться о вас.

На этапе бронирования тура вам расскажут об экскурсии по южной части Ольхона, водной прогулке к острову Огой и романтичном вечернем маршруте по Малому морю.

Эти сутки в вашем полном распоряжении — мы не можем настаивать, но вечером советуем посмотреть незабываемый ольхонский закат.

Крупнейший остров байкальского архипелага — одно из самых солнечных мест в мире.

Поэтому закаты и рассветы здесь достойны называться высоким искусством, настолько они потрясающие!

ОльхонОльхонОльхон
6 день

Ольхон - Иркутск

Финальное утро путешествия — позавтракаем в отеле и попрощаемся с Ольхоном.

Затем вас доставят к переправе.

На материке будет ожидать трансфер в Иркутск.

Дорога пройдёт без гида, чтобы вы расслабились перед самолётом и пообщались с другими участниками группы.

После знакомства с летним Байкалом гостям всегда хочется вернуться и посмотреть на него в ледяном обличии.

Поэтому не прощайте, а до скорой встречи на зимнем Байкале!

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноедоплата за 1-местное
75 00011 000

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь»

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

Отель «Ольхонские терема»

3 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных yjvthf[ со всеми удобствами.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Листвянке, отель «Крестовая Падь» или аналогичного класса
  • Проживание на Ольхоне, база отдыха «Ольхонские Терема» или аналогичного класса
  • Трансферы по программе на Mercedes-Benz Sprinter и на УАЗах по острову Ольхон
  • Обзорная экскурсия по г. Иркутску
  • Билеты на канатную дорогу и Лимнологический музей в Листвянке
  • Экскурсия по КБЖД на поезде или на быстроходном катере
  • Пешая обзорная экскурсия по п. Хужир
  • Экскурсия на Хобой на УАЗах
  • Питание: завтраки, кроме 1 дня тура обеды в 1,2,4 дни ужины в 1,2,3,4,5 дни
  • Сопровождение гидом с 1-5 дни
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сопровождение гида Ольхон - Иркутск в 6 дне
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 5% детям до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
Всё было замечательно!!!
Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
О
11 авг 2024
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
2 авг 2024
Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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