Комфортное проживание и передвижение, отличное сочетание самых интересных и полных экскурсий с возможностью отдыха и купания.
Во время этого тура вы посетите “Сибирский Париж” – город Иркутск, Музей Тальцы (легендарный Музей деревянного зодчества под открытым небом на берегу Ангары) и знаменитые "Ворота Байкала" – посёлок Листвянку.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8:30 (внутри здания аэропорта у выхода в город с табличкой);
- на ж/д вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в ресторане во время экскурсии.
Посещение дома-музея декабристов.
Сегодня в городе имеется два дома-музея декабристов.
Дом Волконских и дом Трубецких.
Посещая эти музеи, как будто попадаешь в то время, где вот-вот из соседней комнаты выйдет Сергей Волконский или послышится голос Екатерины Трубецкой.
Подлинные предметы быта, личные вещи и интерактивные зоны расскажут о жизни декабристов в Сибири, их роли в развитии города.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Листвянка. Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
Трансфер в Листвянку.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути мы посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.
Заехав в Листвянку, мы сделаем остановку напротив легендарного Шаман-камня, напоминающего известную всем сибирякам легенду об истории любви Ангары и Енисея.
Мини круиз на катере на КБЖД.
Кругобайкальская железная дорога (сокращённо КБЖД) – историческая железная дорога в Иркутской области, в прошлом – часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья.
Наш круиз это – экскурсия по КБЖД с выходом на берег, знакомством с инженерными сооружениями, прогулками через тоннели.
Обед.
После обеда мы поднимемся по канатной дороге к камню Черского, вершине прибрежных гор в поселке Листвянка высотой 755 метров.
Здесь находится обзорная смотровая площадка, с которой открывается завораживающий вид практически на всю южную котловину Байкала: вершины хребта Хамар-Дабан, исток Ангары с Шаман-камнем, порт Байкал, Ангару, Листвянскую пристань, судоверфь, телескоп Байкальской обсерватории.
Далее – обзорная экскурсия по Листвянке, где вы можете посетить и рыбный рынок, приобрести памятный сувенир.
Дегустация байкальской рыбки, такого вы не попробуете ни в одном ресторане!
Возвращение в Иркутск.
Ужин самостоятельно.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Малое море
Завтрак.
Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
За обедом в кафе мы отведаем традиционные блюда бурятской кухни.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение в отеле.
Небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Тажеранские степи
Завтрак.
Активный фототур по Тажеранским степям на автомобилях УАЗ (продолжительность 4 часа).
Мы посетим самые удивительные уголки этого края: бухту Лазурная, священную гору Танхан, Долину каменных духов, спустимся в небольшую пещеру, и увидим завораживающие и бескрайние пейзажи "Большого Байкала".
Просторы, мощь, величие и единение с природой!
Возвращение в отель, обед.
Отдых, самостоятельные прогулки по побережью.
Ужин.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Тур на остров Ольхон до мыса Хобой
Завтрак на базе.
Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой.
Обед-пикник во время экскурсии.
Маршрут: отель – паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – отель Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда, подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Ужин.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Водная экскурсия на остров о. Огой
Завтрак.
Водная экскурсия на остров о. Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
Правила поведения во время посещения буддийской ступы на острове Огой: запрещены любые жертвоприношения (запрещается подносить сигареты, разбрызгивать алкоголь).
Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным.
Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Обед и ужин в отеле.
Гид: да.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Обед.
После обеда трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Свободное время в Иркутске.
Вы сможете посетить Набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне церквей на закате, а также посетить прогулочную Верхнюю Набережную, где расположилось множество кафе и ресторанчиков.
Гид: нет.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Расчетный час в гостинице 12:00, трансфер может быть предоставлен к любому времени по Вашему желанию (время отъезда необходимо сообщить гиду в первый день тура), однако номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 33 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Baikal Forest» или аналогичный 4
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
База отдыха «Мир Байкала» или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе: в Иркутске - гостиница 4*на Малом Море - благоустроенный номер
- В Иркутске - гостиница 4
- На Малом Море - благоустроенный номер
- Питание, указанное в программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3-6 дни - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак, обед8 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3-6 дни - завтрак, обед, ужин
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутскуцелодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с подъемом на камень Черскогомини круиз на КБЖДпешеходная экскурсия на Малом мореактивный фототур по Тажеранским степямцелодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой) водная экскурсия на остров Огой
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Целодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с подъемом на камень Черского
- Мини круиз на КБЖД
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Активный фототур по Тажеранским степям
- Целодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой)
- Водная экскурсия на остров Огой
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» кресельный подъемниксбор за посещение Прибайкальского Национального Парка
- Музей «Тальцы»
- Кресельный подъемник
- Сбор за посещение Прибайкальского Национального Парка
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.