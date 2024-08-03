читать дальше посчастливилось быть у Вас в гостях. Это время останется не только в памяти, но и в сердце. Я уверен, что вернусь в Ваш уютный уголок.

Отдохнул душой. Дмитрию, Михаилу, всему персоналу не спасибо даже, а нижайший поклон за это короткое, но чудесное время, которое мне