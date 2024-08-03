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3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3290029 610₽ за человека
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
12 авг в 06:00
19 авг в 06:00
129 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр3 августа 2024Были с семьей на Ольхоне. Всё очень понравилось. Был радушный приём, вкусная еда, уютные номера. Дмитрий был всегда на связи.
- ИИрина2 августа 2024Огромное спасибо Дмитрию за незабываемое путешествие! Спасибо за терпение, за оказанную помощь при возникновении форс-мажора (поезд прибыл в Иркутск с опозданием), за индивидуальный подход к туристам, за прекрасно организованные экскурсии!!! Байкал поразил своей мощью, великолепием, невероятной красотой природы.
- ВВячеслав28 июля 2024Отдохнул душой. Дмитрию, Михаилу, всему персоналу не спасибо даже, а нижайший поклон за это короткое, но чудесное время, которое мне
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Хужир»
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