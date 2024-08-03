Хужир – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Хужир» в Иркутске, цены от 29 610 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
скидка
10%
58 отзывов
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3290029 610 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
На машине
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
На автобусе
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
12 авг в 06:00
19 авг в 06:00
129 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    3 августа 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Были с семьей на Ольхоне. Всё очень понравилось. Был радушный приём, вкусная еда, уютные номера. Дмитрий был всегда на связи.
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    На территории есть детская площадка, теннисный стол. Под крытой беседкой бильярд. Вечером можно провести активно время. Тур впечатлил своими красотами Байкала. Я думаю это не последнее наше посещение.

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Огромное спасибо Дмитрию за незабываемое путешествие! Спасибо за терпение, за оказанную помощь при возникновении форс-мажора (поезд прибыл в Иркутск с опозданием), за индивидуальный подход к туристам, за прекрасно организованные экскурсии!!! Байкал поразил своей мощью, великолепием, невероятной красотой природы.
  • В
    Вячеслав
    28 июля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдохнул душой. Дмитрию, Михаилу, всему персоналу не спасибо даже, а нижайший поклон за это короткое, но чудесное время, которое мне
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    посчастливилось быть у Вас в гостях. Это время останется не только в памяти, но и в сердце. Я уверен, что вернусь в Ваш уютный уголок.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Хужир»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
  3. Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Саган-Хушун
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Хужир" можно забронировать 3 тура от 29 610 до 129 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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