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вернулись домой, как снова хочется назад, к вам! В общем мы всем остались безумно довольны, и красотой озера и сервисом. Гостевой дом - просто сказка. Отдельное спасибо за гида, самый лучший гид за всю мою историю путешествий) Вы исполнили нашу мечту! Однозначно всех родных и друзей отправляем только к вам на Байкал! Мы до сих пор полны эмоций от поездки и счастливы что выбрали вас