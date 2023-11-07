На 4 дня – туры в Иркутске

Найдено 14 туров в категории «На 4 дня» в Иркутске, цены от 25 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Начало: Иркутск
25 июня в 08:00
8 июля в 08:00
71 500 за человека
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
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    это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
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    большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям. В первую очередь по соображениям безопасности в пути. У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей. После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался. Спасибо за путешествие!

  • Н
    Наталия
    31 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны. Тур ОЧЕНЬ понравился: мы
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    не только побывали на Байкале, но и поднимались в горы, купались в самом Байкале и в "Глазном источнике". Рекомендую пройти по данному маршруту, не сомневаюсь, что эмоции будут зашкаливать.

    Этим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные СаяныЭтим летом, в августе ездили с внуком и мужем в тур Байкальское море и Восточные Саяны
  • О
    Олег
    9 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в указанное время, гостиницы расположены в удобных для нас местах. Привлекательная стоимость туров позволяет обращаться к Антону в будущем. Большое спасибо за положительный опыт
    Первый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были вПервый в жизни авторский тур оправдал ожидания благодаря грамотному и надёжному организатору Антону. Трансферы были в
  • Л
    Леонид
    9 августа 2023
    В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
    Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели.
    Антон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумелиАнтон - компанейский и доброй души человек. Из-за этого весь тур прошёл в дружелюбной и непринужденной обстановке. Пик Любви покорить мы сумели
  • И
    Иван
    17 июля 2023
    Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
    Спасибо Вам! Волшебный тур! Мы восторге, реальность превзошла все ожидания в 100 раз. Очень клиентоориентированные, приятно общаться с такими. Уже
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    вернулись домой, как снова хочется назад, к вам! В общем мы всем остались безумно довольны, и красотой озера и сервисом. Гостевой дом - просто сказка. Отдельное спасибо за гида, самый лучший гид за всю мою историю путешествий) Вы исполнили нашу мечту! Однозначно всех родных и друзей отправляем только к вам на Байкал! Мы до сих пор полны эмоций от поездки и счастливы что выбрали вас

  • И
    Ирина
    10 марта 2023
    Алмазное сияние байкальского льда
    Компанией друзей путешествовали по программе «Алмазное сияние байкальского льда» с 27.02 по 02.03. Остались только положительные эмоции, начиная от встречи
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    в аэропорту, заканчивая возвращением в город Иркутск. Организацией тура довольны. Большое спасибо Татьяне, приятная, энергичная девушка за экскурсии, эмоции, памятные фото и видео! Невероятные впечатления от поездки, хочется повторить! Всем советуем посетить Байкал с travel_tiana_iuliia!

  • С
    Сергей
    26 июня 2022
    Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
    Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.
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  • Е
    Елизавета
    23 июня 2022
    Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
    Ольхон - одно из самых красивых мест на Байкале. Путешествие - отлично организовано. Спасибо большое Алене, Галине и местным гиду и водителю на Ольхоне -Александре и Николаю. Всем рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 4 дня»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
  2. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  3. Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
  4. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  5. Алмазное сияние байкальского льда
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
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